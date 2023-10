Ekspertė patarė, kaip lavinti vaikų kūrybiškumą: padės specialios priemonės

REKLAMA

Apie kūrybinius rinkinius, kurie išlaisvina vaikų kūrybiškumą ir paskatina šeimas dalytis, bendrauti, atrasti:

Edukologė Jovita Starkutė: „Fizinį aktyvumą reikėtų derinti su ramiomis veiklomis namuose“

Rudenį, artėjant žiemai, užimtumo veikla tampa aktuali, nes daugelis tėvų pradeda galvoti, ką su vaikais nuveikus po pamokų, po visų darbų, kai iš tiesų ir tėvams energijos kiekis būna gerokai sumažėjęs.

Dauguma tėvų, anot edukologės J. Starkutės, griebiasi fizinių veiklų, keliauja į lauką, grožisi paskutiniais saulės spinduliais, renka rudens gėrybes, kurias panaudos žiemos vakarais, bet iš tiesų norisi tokių koncentruotų, disciplinuotų, lavinamųjų veiklų, kurios padėtų ir mokykloje, darželyje vaikams susikaupti, geriau jaustis, nusiraminti, pasiruošti kitai darbo dienai. Taigi, pasak specialistės, reikalinga ir rekomenduojama fizinį aktyvumą derinti su ramiomis, harmonizuojamomis veiklomis namuose.

Kūrybiniai rinkiniai NEBULOUS STARS ir DINOS ART: kuo jie ypatingi?

Kiekvienas rinkinys – su idėja. Tai ne tik laiko praleidimo būdas, bet ir meno kūrinys, kurį žaisdamas sukuria vaikas. Pasitelkdamas kūrybinį rinkinį vaikas gali pasigaminti kambario dekoraciją ar papuošalą.

Šie rinkiniai skatina kurti, svajoti, ugdo kruopštumą. Kurdamas vaikas ne tik lavina vaizduotę. Tai ir puikus būdas medituoti, atsipalaiduoti kuriant, pasinerti į magišką NEBULOUS STARS herojų, dinozaurų pasaulį. Be to, šie rinkiniai skatina bendrauti su draugais ir šeima per kūrybines veiklas, kurti kartu ir dalytis kūrybos vaisiais.

Pasak edukologės J. Starkutės žaidžiant su kūrybiniais rinkiniais vaikai „lavinasi ir mokosi, o sukauptas žinias vėliau gali nusinešti į mokyklą ir jas panaudoti kitose srityse“. Edukologė pasakoja, kad gražiose kūrybinių rinkinių pakuotėse ir detalių gausoje slypi „daug edukologinių ir pedagoginių dalykų, kuriuos tėveliai turėtų žinoti“.

Pavyzdžiui, blizgučiai, karoliukai ir kitos smulkios kūrybinių rinkinių dalys yra idealios priemonės smulkiosios motorikos lavinimui. „Juos čiupinėdami, klijuodami, atsirinkdami spalvas, galvodami kaip dekoruoti vaikai lavina smulkiąją motoriką. O pirštukuose slypi kalba - kuo vaikai daugiau dirba su pirštukais, tuo labiau lavėja žodynas ir kalba. Be to, jiems ateityje geriau sekasi laikyti rašiklį ir rašyti,“ - apie smulkiosios motorikos lavinimo svarbą kalbėjo edukologė.

Ar kūrybiniai rinkiniai leidžia susikurti unikalius ir išskirtinius gaminius?

Taip, ypač kūrybiniai rinkiniai, kuriuos pasitelkiant vaikas gali pasigaminti unikalias kambario dekoracijas, raktų pakabukus, kaklo papuošalus, apyrankes ir jais pasipuošti, padovanoti mamai, sesei ar draugei. Apskritai kiekvienas vaikas yra unikalus, taigi šie rinkiniai leidžia jiems išreikšti savo unikalumą, nes net tą patį rinkinį naudodami vaikai sukuria skirtingus, universalius ir unikalius gaminius.

NEBULOUS STARS – prekių ženklas, kuris skatina vaikų kūrybiškumą

NEBULOUS STARS siūlo daugybę kūrybai ir rankdarbiams skirtų žaidimų. Menų ir amatų kategorijai priklauso „pasidaryk pats“ patalpų dekoravimas, pvz., oro terariumai, origamio žibintas, pakabukai ant lango, sniego rutulys, smėlio laikrodis ir daugybė „pasidaryk pats“ mados gaminių, skirtų pasipuošti (apyrankės, kaklo papuošalai), raktų pakabukai. NEBULOUS STARS produktai ypatingi dėl savo unikalumo ir kūrybiškumo. Jie skatina bendrauti su draugais ir šeima per kūrybines veiklas, kurti ir išreikšti savo kūrybiškumą, padeda išmokti naujų dalykų.

Šis rinkinys puikiai tiks visos šeimos laisvalaikiui – juo vienu metu galės dalintis tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, seneliai ar į kūrybos vakarėlį pakviesti bičiuliai.

Pagaminkite skirtingus aksesuarus: unikalų sąsiuvinį, pieštukinę, knygos skirtuką, rašiklį, apyrankių, kaklo papuošalų, raktų pakabukų. Savo kūriniais pasidalinkite su šeima bei draugais – tai puiki rankų darbo dovana!

Vaizdo įrašas, kaip naudoti (anglų k.):

sigyti ir susipažinti plačiau su NEBULOUS STARS kūrybiniu rinkiniu „Constellafetti“ galite čia.

Rekomenduojamas amžius – nuo 7 metų.

Susikurkite žibintą, kuris jaukiai apšvies kambarį tamsiais vakarais. Įdomu kaip naudoti? Labai paprasta! Nudažyti vitražinius langus, sukonstruoti žibintą, papuošti jį folijos ir kalnų krištolo lipdukais, įjungti. Galima naudoti kaip naktinę lempą.

Edukologė J. Starkutė pasakoja, kad šiame kūrybiniame rinkinyje „vaikai gali pamatyti labai labai daug, kartais ir tai, ko suaugusieji nemato“. Tai, visų pirma, yra konstravimo priemonė, nes žibintą reikia susikonstruoti žiūrint į instrukciją, tačiau kartu ir improvizuojant su patinkančiomis detalėmis bei spalvomis. Tai ir meninė priemonė, pasak edukologės, lavinanti koncentraciją, susikaupimą ir spalvų pažinimą.

Tačiau svarbiausia, kad žibintas netaps eiliniu dulkių rinkikliu, o saugos ramų vaikų miegą: „Po visų žaidimų miegoti keliaujantys vaikai bijo tamsos, nenori miegoti vieni, nori, kad mama ir tėtis būtų kartu, o su tėvais sukurtas ir uždegtas žibintas gali būti nusiraminimo priemonė, kurią vaikai vertins labiau, nes ją pasigamino patys,“ - kalba edukologė J. Starkutė.

Vaizdo įrašas, kaip naudoti (anglų k.):

Įsigyti ir susipažinti plačiau su NEBULOUS STARS kūrybiniu rinkiniu „Firefly Lantern“ galite čia.

Rekomenduojamas amžius – nuo 7 metų.

Išskirtiniai pasiūlymai piešimo ir spalvinimo mylėtojams

NEBULOUS STARS ir DINOSART siūlo itin platų asortimentą kūrybinių rinkinių piešimo ir spalvinimo mylėtojams – tai deimantų tapyba, kai klijuojami skirtingų spalvų deimantai ir taip sukuriamas spalvotas piešinys, figūrų tapyba, kai iš skirtingų spalvų figūrų sukuriamas spalvotas piešinys, tapyba pagal skaičius ir pan. Beje, DINOSART – prekių ženklas, kuris siūlo kūrybinius rinkinius ir žaislus dinozaurų mylėtojams. Asortimente yra daugybė įvairių aukštos kokybės veiklų ir patirčių, skirtų atrasti šiuos didingus gigantus.

Šis rinkinys yra dar vienas atradimas kūrybos ir naujųjų technologijų mylėtojams, kuriems jau pabodo tradicinis piešimas ar spalvinimas pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais.

Piešimas ir spalvinimas – vaikams itin svarbūs įgūdžiai, lavinantys rankos judesius, padedantys ir stiprinantys rašymui reikalingus pagrindus. Piešimas ir spalvinimas išlaisvina vaikų vaizduotę, suteikia galimybę kurti, o taip pat ir nurimti, nugrimzti į save, apgalvoti dieną, pabūti čia ir dabar – tai puikus atsipalaidavimas ir nusiraminimas po ilgos dienos.

„Tracing Light Pad“ kūrybiniai rinkiniai leidžia išlaisvinti vaikų vaizduotę, kurti savo istorijas ir patirti nuotykių. Tai unikalus spalvinimo rinkinys su švytinčia LED piešimo lenta, kuri leidžia sukurti unikalius piešinius. Švytinti piešimo lenta suteikia galimybę tiksliai perkopijuoti norimą paveikslėlį ar tam tikrus elementus naujame lape ir taip sukurti unikalų piešinį, kurį po to belieka nuspalvinti spalvinimo pieštukais. LED piešimo lenta veikia per USB, tad nereikia baterijų!

Vaizdo įrašas, kaip naudoti (anglų k.):

Įsigyti ir susipažinti plačiau su DINOSART ir NEBULOUS STARS kūrybiniu rinkiniu „Tracing Light Pad“ galite čia.

Rekomenduojamas amžius – nuo 7 metų.

Gali kilti klausimas, ar reikia tėveliams įsitraukti į vaikų kūrybinius procesus? Ar kūrybiniai rinkiniai tinkamas užsiėmimas šeimoms? Taip, jei tėvai su vaikais kartu nori siekti rezultato, kurti tvirtą, nenutrūkstamą ryšį ir bendrauti.

Žaidžiant ir žaidimo metu bendraujant, tikėtina, žaidimas užsitęs ilgiau, vaikas labiau susidomės ir įsitrauks į kūrybinį procesą. Nepamirškime vaikų klausti, apie tai, ką jie mąsto, ką įsivaizduoja, ką nori sukurti, kartu pasvajokite ir padėkime svajones įgyvendinti. Juk drauge su tėveliais pasidaryti gaminiai vaikams bus itin vertingi, o gal net taps jų sėkmės talismanais!

Vaikų ir tėvų bendrai kūrybai ypač tinka DINOSART ir NEBULOUS STARS kūrybiniai rinkiniai „Melty Bead“, mat šiuo atveju būtinas tėvų įsitraukimas – ant trafareto sudėtus karoliukus reikia užlyginti lygintuvu, kad šie suliptų. Tai įdomi ir įtraukianti patirtis vaikams, primenanti mokslinį eksperimentą, kuomet iš birių karoliukų gaunamas vientisas paveikslėlis.

„Melty Bead“, anot edukologės J. Starkutės, yra „puikūs rinkiniai kruopščiam, atidžiam, koncentruotam darbui su vaikais.“

DINOSART 3D kūrybinis rinkinys „Melty Bead“ – lyginamų karoliukų rinkinys, kurį naudodamas vaikas gali sukurti dinozaurų 3D modelius ir pastatyti ugnikalnį, kuris užsidega su LED žvake. Daugelis vaikų yra dinozaurų fanai, nes jau išnykę milžiniški gyvūnai audrina vaizduotę, įtraukia ir leidžia pasinerti į nuotykių kupinas fantazijas. Šis rinkinys atgaivins dinozaurus ir pavers fantazijas realybe!

NEBULOUS STARS kūrybinis rinkinys „Melty Bead“ – lyginamų karoliukų rinkinys, kurį naudodamas vaikas gali sukurti gražų piešinį ir įamžinti savo mėgstamus gyvūnus. Be to, sukūrus 5 iš jų, galima pasigaminti žibintą, su rinkinyje esančia LED žvake.

DINOS ART ir NEBULOUS STARS „Melty Bead“ kūrybiniai rinkiniai ypatingi tuo, kad jie atveria kelią improvizacijai – galima nenaudoti jokių trafaretų ir leisti vaikams kurti savo sugalvotus paveikslus, išreikšti emocijas, o taip pat ir mokytis dėliojant skaičius, raides bei žodžius (pavyzdžiui, savo vardą!)

Vaizdo įrašas, kaip naudoti (anglų k.):

Įsigyti ir susipažinti plačiau su DINOSART ir NEBULOUS STARS kūrybiniu rinkiniu „Melty Bead“ galite čia.

Rekomenduojamas amžius – nuo 7 metų.

Kūrybiniai rinkiniai – prasmingam ir šiltam šeimos laikui namuose

Ruduo įsibėgėja, artėja žiema, taigi, akivaizdu, vis daugiau laiko leisime namuose tiek besislėpdami nuo subjurusio oro, tiek ir besigydydami vėl iš darželio ar mokyklos parsineštą slogą…

Įvairūs kūrybiniai rinkiniai buvimą su vaikais namuose pavers naudingu ir produktyviu, lavins vaikų kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, suteiks jiems svarbių įgūdžių, sumažins ekrano laiką.

O svarbiausia, kad kūryba bei bendras žaidimas sustiprina tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, kuria šeimos tradicijas ir dovanoja net ir žvarbiausią dieną sušildysiančius prisiminimus.