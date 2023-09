Eidami taisyti dantų po vakarėlio galite pasigailėti: pasakė, kam dažniau gresia komplikacijos odontologo kėdėje

Neseniai visuomenę sukrėtė nelaimė, kai dėl komplikacijų po odontologinių procedūrų Vilniuje staiga mirė vidutinio amžiaus moteris. Nors apsilankymas pas odontologą dažnam kelia ne per maloniausius jausmus ar net paniką, gydytojai ramina, kad tokie nelaimingi atvejai yra vienetiniai. Be to, neretai dėl pasitaikančių vienokių ar kitokių komplikacijų kalti patys pacientai, kurie neįspėja gydytojo apie savo sveikatos būklę.