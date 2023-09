1 iš 7 lietuvių turi kreivų dantų: įspėjo dėl problemų, apie kurias dažnas nė nepagalvoja

Dėl ortodontinių problemų toli gražu kenčia ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Skaičiuojama, kad net 70 proc. Lietuvos gyventojų turi vienokių ar kitokių ortodontinių problemų. Neretai tiesinti dantis vyresniame amžiuje norima ne tik dėl estetinių priežasčių, bet to prireikia ir norint protezuoti dantis. Be to, dažnas nė neįtaria, kad dėl nugaros ar kaklo skausmų gali būti kaltas netaisyklingas sąkandis.