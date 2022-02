Duše prausiatės kasdien? Turi jums liūdną žinią

Pasak vieno JAV atlikto tyrimo autorių, per dažnas prausimasis gali pažeisti mikrobiomą – ant kūno paviršiaus bei jo viduje esančias bakterijas ir mikrobus.

Mikrobioma yra žmogaus imuninės sistemos dalis, kuri padeda apsisaugoti. Jei dėl per dažno prausimosi ir maudymosi mikrobioma pažeidžiama, žmogus gali tapti pažeidžiamesnis įvairioms ligoms, rašoma express.co.uk.

Tinkamas skaičius dušų per savaitę yra du ar trys

Vis dėlto, nors tyrime pabrėžiamas per dažno prausimosi neigiamas poveikis, nepateikiama rekomendacijų, kaip dažnai reikėtų praustis, norint išlaikyti pusiausvyrą tarp švaros ir atsparumo infekcijas sukeliančioms bakterijoms.

Silpnesnė imuninė sistema nėra vienintelė galima per dažno maudymosi pasekmė – tai taip pat gali būti kenksminga odai. Pasak dermatologės Lucy Chen, tinkamas skaičius dušų per savaitę yra du ar trys – šie skaičiai gali nustebinti tuos, kurie po dušu maudosi kas dieną arba reguliariai sportuoja.

Kasdienis maudymasis po dušu gali pakenkti odai, nes taip galima netyčia pašalinti ant odos esančius reikalingus aliejus bei odą išdžiovinti, sako dermatologė. Sausa oda yra linkusi į egzemą ir odos uždegimus, taip pat dažniau formuojasi aknė. Be to, dėl per dažno dušo gali atsirasti pleiskanų, išsausėti galvos oda.

Po dušu nepraleisti daugiau nei 10 minučių

Lucy Chen ne tik pataria maudytis du ar tris kartus per savaitę, bet ir po dušu nepraleisti daugiau nei 10 minučių. Tačiau dermatologė sako, kad kiekvieno žmogaus higienos įpročiai skirtingi – tai dažnai priklauso nuo dienotvarkės ir gyvenimo būdo. Ji sako, kad prausimųsi skaičius iš tiesų turėtų priklausyti nuo jūsų aplinkos ir kasdienės veiklos.

Anksčiau taip pat diskutuota, kokios temperatūros vandeniu geriausia praustis. Nors žiemą dauguma renkasi karštą dušą, gali būti, kad tai nėra pats sveikiausias pasirinkimas. Šaltas dušas, kaip ir bet kuris kitas panirimo į šaltą vandenį būdas, gali sustiprinti imuninę sistemą ir padėti atsistatyti raumenims.

Būtent dėl pastarosios priežasties įvairių sporto šakų atletai po rungtynių ir treniruočių mėgsta ledo vonias – tai tiesiog atstato raumenis. Žinoma, tai visai nereiškia, kad po šaltu dušu reikia maudytis kiekvieną dieną – tai asmeninis pasirinkimas, kuris daugelio sveikatai gali būti naudingas.

Per retas prausimasis irgi turi neigiamų pasekmių

Kita vertus, taip pat svarbu turėti omenyje, kad per retas prausimasis irgi turi neigiamų pasekmių – trumpai tariant, nuo žmogaus gali pradėti sklisti nemalonus kvapas.

Per retai maudantis ant odos gali pradėti kauptis negyvos odos ląstelės ir kiti nešvarumai, kurie sukelia net infekcijas. Bet kuriuo atveju, maudymosi dažnumas ir kiti su higiena susiję įpročiai yra kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas, kuris vystosi per ilgą laiką.