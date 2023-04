Dingusio 15-mečio Mykolo tėtis kreipiasi į Lietuvos žmonės: turi 1 svarbų prašymą

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su vasario 4 dieną Vilniaus centre dingusio 15-mečio Mykolo Davidonio tėčiu Mindaugu paaiškėjo, kad paieškos ir toliau nestoja. M. Davidonis pasakoja, kad šiuo metu jos vyksta ir upėje, ir sausumoje.

15-mečio Mykolo paieška sostinėje (10 nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +6 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) 15-mečio Mykolo paieška (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. 15-mečio Mykolo paieška sostinėje

Svarbus prašymas

Be to, perdėliojamas ir paieškų planas, tikrinamos seniau nepatikrintos versijos bei faktai. Vyras sako, kad savo ruožtu tyrimą vykdo policijos pareigūnai, kriminalistai. Šalia viso to, ieškoti istorijos galų padeda ir privatūs detektyvai, kurie tikrina bei kelia įvairias versijas.

„Šiuo metu taip pat ieškome ir informatoriaus, kuris gali žinoti daugiau detalių, kurios padėtų tyrime. Kol kas dar tokio žmogaus neradome, tačiau tikime, kad jis yra ir žino daugiau nei šiuo metu žinome mes, todėl labai prašome jį atsiliepti“, – sako M. Davidonis.

Pasiteiravus, kokių informatorių ieško, Mindaugas tikina, kad jais gali būti bet kas, kas žino galimų įvykio detalių, ėjo pro šalį, matė, girdėjo, kas įvyko ir t. t.

„Manome, kad tikrai turėtų būti daugiau žmonių, nes ta vieta, kurioje viskas įvyko, nors ir nėra labai matoma, tačiau kitoje upės pusėje turėjo būti žmonių, kurie ėjo pro šalį.

Žinome, kad jų buvo, tačiau kol kas dar jų neradome, kaip ir tų, kurie buvo po tiltu. Tikimės, kad tie, kas ėjo pro šalį ar kažką matė pasidalintų informacija, kuri gali būti naudinga mums bandant rekonstruoti to vakaro paveikslą“, – priduria jaunuolio tėtis.

Jeigu turite bet kokios informacijos, kuri gali būti naudinga, kviečiame tiesiogiai kreiptis į Mykolo tėvus ar grupėje „Mykolo paieška“ nurodytais kontaktais ir visais kitais būdais, kurie jums yra patogūs.

Kliūtys paieškose

Anksčiau Mindaugas buvo pasakojęs, kad paieškas upėje apsunkina pakilęs vandens lygis. Todėl dabar, kai jis yra pasiekęs žemiausią tašką nuo paieškų pradžios, paieškas upėje žadama suaktyvinti. Planuojama kreiptis pagalbos į savanorius, šaulius. Vyras teigia, kad šiuo metu padeda ir gaisrininkai, kurie savarankiškai organizuoja plaukimus:

„Pats taip pat stengiuosi kiekvieną savaitę praplaukti, nes nukritęs vandens lygis atvėrė daugiau teritorijų, kurias prasminga tikrinti iš naujo. Kartu su gaisrininkais pasideriname, priimame bendrą veiksmų planą, kuriuo remiamės.“

Pasiteiravus, ar pasiteisino paieškose naudojama speciali technika, M. Davidonis sako, kad nors priemonės ir turi naudos, tačiau jie nėra tokie efektyvūs dėl to, kad upė srauni.

„Išbandyta įvairi technika: dronai, sonarai ir pan., yra kur kas naudingesnė žinant konkrečią vietą, nes patikrinti ja visos upės ar didesnių plotų yra sudėtinga. <...> Teko konsultuotis su Latvijoje veikiančiomis dingusių asmenų paieškas organizuojančiomis grupėmis, tai jų praktika rodo, kad vieno unikalaus sprendimo, kuris tiktų paieškoms upėje – nėra.

Tai tik patvirtino mūsų nuomonę, kad tekančiame vandenyje dirbti su tam tikrais prietaisais yra sudėtinga. Ne veltui kiti ir sako, kad tam tikros priemonės daugiau naudos duoda ieškant vandenyne ar esant dideliam gyliui. <...> Iš latvių sužinojome ir kitokių bendrų pastebėjimų: nuotolius upėje, kiek galėjo nunešti kūną ir panašiai“, – dalinasi vyras.

Naujienos, kurios dažnai perveria širdį

Mindaugas atviras – iki šiol trūksta aiškesnės informacijos, todėl atsiranda erdvės įvairioms versijoms, kas nutiko jų sūnui. 15-mečio tėčio teigimu, tikimybė, kad Mykolas vandenyje, yra 50 proc., likę – kad kažkur kitur:

„Vien todėl ir nėra aišku, kaip tiksliai turėtume daryti paieškas, tad ir ieškome vandenyje, sausumoje. Pakrantėje yra dar nepatikrintų vietų, tačiau jų labai mažai, bandėme tikrinti ir įvairius kanalizacijos liukus, kas ir kaip.

Todėl ir ieškome informatoriaus, kuris galėtų suteikti bent kažkokios informacijos, nes ir tokios detalės, kur buvo rastas telefonas ir pan., suteikia įvairių kabliukų, už kurių galėtume susidėlioti platesnį vaizdą. Daugiau detalių suteiktų galbūt linkmę, kur turėtume ieškoti daugiau...“

Mindaugas priduria, kad nežinant, kas tiksliai įvyko dingimo dieną, niekas negali 100 proc. teigti, jog sūnus upėje, tačiau imamasi visų įmanomų veiksmų.

„Kai nėra už ko užsikabinti, ieškoti vis tiek kažkur tenka. Žinoma, kuo ilgiau ieškai ir nerandi, o ypač, kai pasikonsultuoji su žmonėmis, kurie ieško skenduolių, kad jau turėtų artėti tas laikas, jog kūnas turėtų pasirodyti, tai aplanko įvairiausios mintys.

Būna, plauki 20-ąjį kartą ir mąstai, kad galbūt ieškoti reikėtų ne upėje, bet, iš kitos pusės, ir vėl supranti, kad plaukdamas dugno nematai, todėl versija, kad jis yra vandenyje ir toliau lieka neatmetama“, – sako jis.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje matyti nemažai pranešimų apie rastus dingusių žmonių kūnus. Mindaugas pasakoja, kad toks žinių srautas priverčia labiau suklusti ir atkreipti dėmesį. Prie viso to, neretai tokios žinios priverčia ir suspurdėti širdį:

„Informacija apie rastus žmones paliečia. Net jeigu ji būna ir labiau papildyta, kuomet aišku, koks asmuo rastas, vis tiek paliečia. Galbūt labiau paliečia tada, kai pranešama apie rastą asmenį, tačiau vis dar yra nežinoma jo tapatybė. Vidinę ramybę atrasti sunku.

Gali būti ir taip, kad net ir paaiškėjus kažkam ramybės rasti nepavyks. Šiuo metu sudėtinga, nes žinomas tik dingimo faktas, todėl neretai patys sau sakome, kad kažkam paaiškėjus būtų bent jau užbaigtas, aiškus etapas.“

Dingo vasario 4-ąją

Primename, kad Mykolas Davidonis dingo vasario 4 dieną. Tądien, kiek po 16 val., jis išlipo Vilniaus centre, netoli Lukiškių aikštės esančioje Kražių stotelėje. Vėliau ėjo palei upę Operos ir baleto teatro link.

Po 18 val. dingęs vaikinas į skambučius neatsiliepė, o apie 21 val. jo telefonas jau buvo išjungtas. Tikėtina, kad išsikrovė telefono akumuliatorius.

Po kurio laiko prie Žirmūnų tilto buvo aptikti vaikinui priklausę daiktai. Rasta jo striukė ir kuprinė, vėliau rastas ausinių dėklas, ausinės, banko kortelė ir telefonas.

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt jaunuolio mama Ieva Davidonienė yra sakiusi, kad šioje vietoje jis galėjo būti apie keturias valandas – nuo 16 iki 20 val.

Dingimo dieną vaikinas vilkėjo žalios ir juodos / tamsiai mėlynos spalvos dryžuotą megztinį, juodas kelnes, mėlynus batus. Visi, turintys naudingos informacijos, raginami skambinti numeriais +37061216174 arba 112 ir pasidalinti žinia socialiniuose tinkluose.

Prisidėti prie pagalbos ieškant dingusio 15-mečio galite „Facebook“ grupėje „Mykolo paieška“ paspaudę čia.​​