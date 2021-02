Dėvint kaukę akiniai daugiau nerasos: ekspertė davė auksinį patarimą

Kaip tą padaryti naujienų portalui tv3.lt atsakė „Lenses Lab“ akinių lęšių specialistė Rūta Šiaulytė.

Kada laikas apsilankyti pas specialistą?

Pašnekovė įspėja, kad dėl savo akių būklės turėtumėte sunerimti, jeigu norėdami įžiūrėti daiktus tolumoje arba perskaityti ką nors iš arti, turite prisimerkti. Taip pat, jos teigimu, nerimą turėtų kelti suprastėjęs matymas prieblandoje.

Tai gali būti pirmieji ženklai, kad laikas apsilankyti pas specialistą ir pasikonsultuoti, ar jums nereikia nešioti akinių arba pakeisti jau turimų, kurie jums gali būti nebetinkami.

„Jei žmogus jau nešioja akinius – laikas pas optometrininką, jis atnaujins akinių receptą. Jei akinių žmogus iki tol neturėjo, verčiau registruotis pas oftalmologą nuodugniam akių ištyrimui ir pirmųjų akinių parinkimui“, – komentuoja R. Šiaulytė.

Vengia nešioti akinius

Specialistė pastebi, kad dažnai žmonės prisibijo nešioti akinius, nes galvoja, kad taip dar labiau suprastės jų regėjimas. Tai, anot R. Šiaulytės, yra labai klaidingas požiūris:

„Norėčiau visiems laikams paneigti mitą, kad nešiojant akinius akys neva mažiau „dirba“. Akims nesuteikiant reikiamo pastiprinimo jos tik patiria papildomą įtampą, o refrakcijos ydų išgydyti tokiu būdu vis tiek niekaip nepavyks, atvirkščiai, problema gali tik stiprėti. Žmogus gali tiesiog palengvinti sau gyvenimą puikiai matydamas, tad kodėl to nepadarius?“

Apsilankius akių gydytojo ar optometrininko kabinete gaunamas ne tik individualus receptas akiniams, bet ir suteikiamos pagrindinės rekomendacijos, kokie akinių lęšiai būtų tinkamiausi.

REKLAMA

Akinių lęšių rūšys ir paskirtis

Anot Rūtos, dažniausiai pasitaikantys akinių lęšiai yra vieno židinio. Tai reiškia, kad visame lęšio paviršiuje yra vienoda laužiamoji galia, t. y. dominuoja toks pat dioptrijos stiprumas. Pagrindinės priežastys tokių akinių nešiojimui yra trumparegystė ir toliaregystė.

Dar viena, anot specialistės, dažnai pasitaikanti refrakcijos yda – tai astigmatizmas, koreguojamas vieno židinio akinių lęšiais su cilindru. Šis akių defektas nulemia iškraipytą ar miglotą matymą įvairiais atstumais.

Specialistė nurodo, kad akinių beveik visuomet prireikia žmonėms, kuriems jau virš 40-imt metų, nes regėjimas su metais ima vis labiau silpnėti.

„Kad ir kaip to nenorėtume, bene kiekvienam iš mūsų po 40-ies prireikia ar prireiks akinių. Tai su žmogaus amžiumi susijęs natūralus ir neišvengiamas procesas, dar vadinamas presbiopija.

Tuomet, žinoma, gelbėja skaitymo akiniai“, – sako R. Šiaulytė, pridurdama, kad su didesniais nepatogumais žmogus susiduria tada, kai iki presbiopsijos atsiradimo jau buvo trumparegis.

„Tuomet žmogus vargsta su dvejais akiniais, nuolat ieško ir neranda savo skaitymo akinių, juos kaitalioja, nespėja reaguoti į greitai besikeičiančias situacijas. Tačiau šiandien jau turime šiuolaikišką galimybę tai patogiai išspręsti su vieneriais progresiniais akiniais.

Specialus lęšio dizainas turi palaipsniui besikeičiantį dioptrijų perėjimą, kuris užtikrina sklandų žiūrėjimą visais atstumais: į tolį, iš arti ir tarpiniu atstumu. Vizualiai tokie lęšiai nesiskiria nuo įprastų vieno židinio lęšių.“

Saulės akiniai su dioptrijomis

Specialistė pasakoja, kad visi šie paminėti akinių lęšiai gali būti pritaikyti ir akiniams nuo saulės. O tam, kad nereikėtų nešiotis dviejų akinių – galima rinktis fotochrominius akinių lęšius. Jie reaguoja į ultravioletinius spindulius ir šviesą – priklausomai nuo jų intensyvumo užtamsėja ar atšviesėja.

REKLAMA

„Akiniai su tokio tipo lęšiais lauke atrodo kaip įprasti saulės akiniai, o patalpoje – kaip korekciniai akiniai skaidriais lęšiais. Sparčių technologijų dėka dabar fotochrominiai akinių lęšiai jau atrodo visai kitaip, nei prieš kelerius metus, todėl gali būti ne tik labai patogus, bet ir stilingas pasirinkimas“, – pasakoja ji.

Taip pat ji išskiria ir sparčiai populiarėjančius akinius, skirtus specialiai vairuojantiems.

„Tai išeitis, padėsianti užtikrinti malonų vairavimą nepaisant oro sąlygų ar akinančių žibintų: maksimaliai pagerinamas matomumas, kai reikia vairuoti prieblandoje, nakties metu, esant rūkui, stipriai lyjant ar skaisčiai šviečiant saulei.

Taip pat ženkliai sumažinamas šviesos perteklius, blaškantys atspindžiai, tad net ir prieblandoje yra užtikrinamas patogesnis matymas“, – pasakoja specialistė.

Akiniai ir išmanieji prietaisai

Ne paslaptis, kad vieni didžiausių mūsų akių priešų yra išmanieji prietaisai. Akinių lęšių specialistė atkreipia dėmesį, kad ilgai žiūrint į skaitmeninius ekranus, skleidžiančius mėlyną šviesą, galite pajusti akių įtampą, jos gali išsausėti, tapti jautresnės šviesai. Taip pat gali pasireikšti miego sutrikimai ir galvos skausmas.

Todėl, jos teigimu, naudojantis telefonu ar ilgai dirbant prie kompiuterio, reikėtų nešioti akinius, blokuojančius mėlyną šviesą, kuriuose įmontuoti specialūs lęšiai, skirti filtruoti mėlyną šviesą ir neleisti dideliam jos kiekiui pasiekti akies rageną. Vis dėlto specialistė atskleidžia, kad pasitaiko įvairių nuomonių dėl šio tipo akinių:

„Nuomonės dėl jų nėra vienareikšmiškos, turbūt dėl to, kad mėlynų spindulių ilgalaikė žala akims dar nėra pakankamai ištirta, šių, ilgo laikotarpio, studijų išvadų dar turime palaukti. Trumpai tariant – ekranai žmonijos gyvenime yra dar per trumpą laiką.

Tačiau aišku viena – mėlyna šviesa pagreitina akių nuovargį, sukelia įtampą bei akių sausumą, o šių simptomų išvengti gali padėti būtent akiniai, blokuojantys mėlyną šviesą.“

REKLAMA

Kaip nešioti apsauginę kaukę, kad nerasotų akiniai?

Pastaruoju metu viena dažniausių problemų, su kuria susiduria akinius dėvintys žmonės yra tai, kad nešiojant apsauginę kaukę rasoja akiniai. Ką daryti tokiu atveju? Anot R. Šiaulytės, optikos parduotuvėse galima rasti nemažai įvairių priemonių, skirtų šiai problemai spręsti, tačiau ji pataria išbandyti ir keletą gudrybių, padėsiančių išvengti šio nemalonaus pojūčio.

„Pirmiausia, reikėtų įsitikinti, kad kaukė tikrai idealiai tinka. Patraukite už virvelių – galbūt kaukė laikosi per daug laisvai? Tuomet tereikės šiek tiek surišti virveles ir kaukė kur kas geriau prisitaikys prie veido bei nepraleis iškvepiamo oro ant akinių. Tai ir yra pagrindinis tikslas – neleisti iškvepiamam šiltam orui išeiti pro kaukės viršutinę dalį.

Masinės gamybos kaukės dažniausiai turi nosies spaustuką, tačiau jei dėvima namuose siūta kaukė, reikėtų pamėginti pritvirtinti lanksčią detalę, pavyzdžiui, išlankstytą sąvaržėlę, kuri padėtų apspausti kaukę prie nosies nugarėlės ir neleistų šiltam orui patekti ant akinių lęšių.

Gali būti, kad vis tiek nepavyksta nepralaidžiai apspausti nosies nugarėlės spaustuku, o kai kuriems dar lieka tarpeliai ir ant skruostų šalia nosies. Tuomet galima išbandyti būdą sandarinti viršutinę kaukės dalį medicininiu pleistru“, – pataria specialistė.

O jeigu šie metodai jums nepadeda ir akiniai vis tiek rasoja, R. Šiaulytė dalijasi dar vienu patarimu, kaip išvengti šios problemos be jokių papildomų priemonių:

„Greitas būdas išsigelbėti nuo rasojimo be spaustukų ir pleistrų: tiesiog nuleisti akinius nosimi žemyn, žinoma, jei matymas nuo to nenukenčia. Taip arba bus prispaudžiama kaukė, arba išpučiamas oras lengviau išeis per akinių viršų, o ne cirkuliuos aplink akinių lęšių paviršių.“

Tinkama akinių priežiūra

Renkantis akinius, svarbu įsitikinti, kad akinių lęšiai yra kokybiški, su ilgaamže, atsparia įbrėžimams ir purvui antirefleksine danga, sako specialistė. Tokios dangos akiniai tarnaus kur kas ilgiau. Dar vienas svarbus dalykas į kurį reikėtų atkreipti dėmesį norint, kad akiniai ne tik užtikrintų aiškų regėjimą, bet ir kuo ilgiau tarnautų – tai tinkama jų priežiūra.

REKLAMA

„Ir pats akinių nešiotojas, tinkamai prižiūrėdamas, valydamas ir saugodamas savo akinius, reikšmingai prisidės prie ilgo jų tarnavimo laiko. Jeigu akinių lęšių paviršius bus susibraižęs ar sutrūkinėjęs, iš pradžių žmogui nepatiks ir erzins vaizdas, atsiras papildoma akių įtampa, bus paveikta akių raumenų pusiausvyrą, ⁠o galiausiai pradės varginti ir galvos skausmas.

Atrodytų akivaizdu, tačiau tikrai ne kiekvienas akinių nešiotojas naudojasi akinių dėklu, nusiėmęs akinius ne tik juos padeda bet kur, bet dar ir lęšiais žemyn. Tai gali sugadinti ir subraižyti lęšių dangą. Taip pat ant akinių nejučiomis užlipama, atsisėdama ar uždedamas kitas daiktas“, – nurodo R. Šiaulytė pridurdama, kad taip pat atsargiai reiketų elgtis ir su akinių rėmeliais.

„Nepakitusi akinių rėmelių forma išsilaikys ilgiau, jeigu akiniai bus užsidedami ir nusiimami tik abejomis rankomis. Taip pat svarbu akinių nelaikyti ant galvos, nes šitaip ilgainiui deformuojamas akinių rėmelis.“

Tikriausiai dažniausias veiksmas, kurį atlieka akinius nešiojantys žmonės, tai akinių valymas. Tačiau, specialistės teigimu, nors šis veiksmas daugeliui tikriausiai atrodo elementarus ir paprastas, tą irgi reikia mokėti daryti tinkamai:

„Akinių lęšius reikia valyti tik minkšta, švaria, specialia akinių servetėle, vengti tai daryti popierine servetėle, rankšluosčiu ar bet kokiu šiurkščiu audiniu.⁠⁠“

Rūpintis akimis turėtų kiekvienas

R. Šiaulytė atkreipia dėmesį, kad nors regėjimo problemas dažnai sukelia su amžiumi susijusios akių ligos, tai anaiptol nereiškia, kad neturime rūpintis savo regėjimu ir jaunesniame amžiuje.

„Su kiekvienais metais privalome vis atidžiau planuoti apsilankymus pas akių priežiūros specialistą ir skirti dėmesio savo akių sveikatai, neignoruoti atsiradusių regėjimo pokyčių.

Todėl visiems linkiu labiau vertinti šį tokį svarbų jutimą – regą. Ji atveria mums langą į pasaulį, leidžia matyti mylimųjų šypsenas, tad puoselėkime savo akis, rūpinkimės jomis“, – sako specialistė.