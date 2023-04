Dažnas derinys: pavasaris ir išsausėjusi oda – kaip padėti jai atgauti drėgmę ir spindesį?

REKLAMA

„Pasibaigus žiemos sezonui pacientai dažniausiai skundžiasi pavargusia, išsausėjusia, papilkėjusia oda, kuri yra praradusi spindesį. Netrūksta nusiskundimų ir labiau išryškėjusiomis raukšlelėmis, varginančiu odos pleiskanojimu bei su tuo susijusiais prasidedančiais įvairaus pobūdžio odos uždegimais ir bėrimais. Įprastai nukenčia veidas, bet odos problemos gali pasireikšti ir kitose zonose – dekoltė, ant kaklo ir plaštakų“, – aiškina G. Šliuževičienė.

Gydytoja dermatovenerologė tęsia, kad jos išvardytus nusiskundimus lemia ne tik sezoniškumas, pavyzdžiui, šaltas oras lauke ir šildomas namų aplinkoje, tačiau ir klaidos, kurių nepavyksta išvengti.

„Mes vis dar nemokame odos priežiūros rutinos pritaikyti atitinkamam metų laikui – nežinome, kad žiemą reikėtų rinktis ne drėkinančius, o maitinančius kremus. Kai žiemą naudojame lengvą, vandens pagrindu pagamintą kremą, jis labai greitai susigeria į odą ir nesukuria lipidinės plėvelės, kuri sudaro barjerą, apsaugantį nuo šalčio ir temperatūrų kaitos. Dėl šios priežasties oda yra neigiamai veikiama žiemos veiksnių. Be to, šaltuoju metų laiku maitinamės prasčiau, vartojame mažiau vandens, rečiau užsiimame fiziniu aktyvumu ir leidžiame laiką gryname ore – visa tai taip pat kenkia odos sveikatai“, – teigia G. Šliuževičienė.

Ji tęsia, kad yra 4 procedūros, kurias atliekant, o klinikinėje praktikoje dažnai ir kombinuojant jas tarpusavyje, galima spręsti keletą pavasarį kamuojančių odos problemų iš karto. Procedūrų kombinavimas taip pat leidžia kartu su pacientu maksimalius rezultatus pasiekti greičiau.

Kada reikalinga biorevitalizacija?

Anot gydytojos dermatovenerologės, jeigu oda yra išsausėjusi, pavargusi ar papilkėjusi (taip vadinama rūkančiųjų oda), taip pat norima atstatyti jos vientisumą po dermabrazijos ar lazerinės procedūros, padėti atsigauti po patirto streso ar užkirsti kelią senėjimui, rekomenduojama atlikti biorevitalizaciją.

„Biorevitalizacija – tai procedūra, kurios metu oda atgaivinama biologiškai, suaktyvinamos jos gyvybinės ir gynybinės funkcijos. Šios procedūros metu į vidurinį dermos sluoksnį labai plona adatėle suleidžiamas nedidelis nestabilizuotos hialurono rūgšties kiekis, kuris labai greitai rezorbuojasi ir pasklinda odoje, sužadindamas elastino ir kolageno skaidulų gamybą. Po šios procedūros oda pastebimai atjaunėja, atstatoma jos drėgmės pusiausvyra ir struktūra bei palyginamos smulkios raukšlelės“, – teigia G. Šliuževičienė.

Ji tęsia, kad norint ilgalaikio ir stipraus rezultato, rekomenduojama atlikti 2–6 procedūrų kursą, tarp jų išlaikant 2–4 savaičių intervalą. Efektas, gerinantis odos būklę, formuojasi dar mėnesį nuo paskutinės procedūros ir išlieka nuo 4 iki 6 mėnesių, o kartais net ilgiau, priklausomai nuo paciento fiziologinių savybių.

Procedūra – kai problemos pažengusios

Gydytoja dermatovenerologė akcentuoja, kad „Hidra Royal“ – dar visai neseniai estetinės medicinos rinkai pristatyta odos puoselėjimo procedūra, rekomenduojama tiems pacientams, kurie kenčia nuo progresuojančio odos senėjimo, audinių nykimo, daugybinių raukšlių, labai išreikšto sausėjimo, fotosenėjimo ar soliarinės elastozės.

„Ši procedūra susideda iš 3 etapų – rūgštinio pilingo, kurio metu pašalinamos negyvybingos odos ląstelės ir atveriamos poros, giliosios biorevitalizacijos, suleidžiant lengvos stabilizacijos hialurono rūgšties, ir maitinančios kaukės. Dėl šios priežasties vienos procedūros metu, kuri trunka apie valandą, gauname net keletą stipresnių efektų – odos šveitimą, pigmentacijos mažinimą (jeigu toks yra), drėkinimą ir pakėlimą“, – sako G. Šliuževičienė.

Įprastai rekomenduojama atlikti bent 3 šias procedūras kas 4 savaites, o jeigu vargina itin didelis odos sausumas – ir kas 2 savaites. Po procedūrų kurso efektas išlieka individualiai, tačiau ilgiausiai iki 6 mėnesių.

Mechaninio poveikio procedūra – plačiam spektrui problemų

„Estetus“ klinikoje dirbanti gydytoja dermatovenerologė sako, kad, pavyzdžiui, „Secret RF“ – mechaninio poveikio procedūra, kurios metu oda veikiama mikroadatine frakcija ir radiodažniu. Šis lazerinis gydymo būdas veikia keletu aspektų – patempia veido ovalą ar netgi jį remodeliuoja, lygina gilesnes raukšles, taip pat veiksmingai kovoja su išsiplėtusiomis poromis, pigmentacija, randais, strijomis arba hiperhidroze (gausiu prakaitavimu).

„Procedūros metu prie odos liečiamas specialus lazerio antgalis ir pagal iš anksto pasirinktą individualų gydymo planą į skirtingą odos gylį suvedamos mikroadatėlės, kurios atlieka mikrofrakcijos funkciją paviršiniame jos sluoksnyje. Adatėlių smigimo metu, jomis keliauja radiodažnio energija, kuri paskleidžiama į tuos gilesnius odos sluoksnius, kur yra daugiausia kolageninių ir elastininių skaidulų. Tokiu būdu stimuliuojami dermos ir subdermos gilieji sluoksniai, o tai leidžia pakelti ir stangrinti suglebusią bei elastingumą praradusią odą“, – aiškina G. Šliuževičienė.

Ji tęsia, kad ilgalaikiam ir stipriausiam efektui pasiekti reikalingos 2–3 procedūros, atliekamos kas 4–6 savaites, tačiau akivaizdūs pokyčiai odoje jau matosi ir po pirmosios procedūros. Atlikus rekomenduojamą procedūrų kursą, jo efektas išlieka iki pusės metų ar net metų.

Populiari mezoterapija – lengvesnėms problemoms

Gydytoja dermatovenerologė pasakoja, kad mezoterapija yra tam tikra invazinio gydymo technika, kuri leidžia spręsti lengvesnio pobūdžio, paviršines odos problemas – jos sausumą, pleiskanojimą ir švytėjimo praradimą.

„Procedūros metu smulkiomis adatėlėmis į paviršinį odos sluoksnį (iki 1 mm) suleidžiama mažesnės koncentracijos hialurono rūgštis, konjuguota su biologiškai veikliomis medžiagomis. Dėl to šis mišinys tiesiog vadinamas grožio kokteiliu. Pagrindinis šios procedūros privalumas – labai greitai atstatoma odos drėgmė ir švytėjimas bei iš karto po pirmos procedūros matomas rezultatas. Be to, ši procedūra itin tinkama paakių sričiai, jeigu ji papilkėjusi, pleiskanojanti ar aplink šią zoną gausu raukšlelių“, – sako G. Šliuževičienė.

Norint pasiekti maksimalų rezultatą ir stipriausią efektą, rekomenduojamas 4–6 procedūrų kursas su 2 savaičių intervalu.

Gydytoja dermatovenerologė priduria, kad nepriklausomai nuo to, pacientas nusprendžia atlikti vieną iš šių procedūrų ar jas kombinuoti, prie greitesnio problemų sprendimo gali prisidėti ir pats. Tam jis turėtų sveikai ir subalansuotai maitintis, per parą išgerti bent 2 litrus vandens, užtikrinti kokybišką miegą, būti fiziškai aktyvus, leisti laiką gryname ore, vengti žalingų įpročių ir tinkamai prižiūrėti savo odą.