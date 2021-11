Dažnai tinsta kojos ir kulkšnys? Jums gali trūkti 1 vitamino

Vitamino B12 trūkumo simptomai pernelyg dažnai įvardijami kaip senatvės pasekmė. Nuovargis, atminties sutrikimai ir nerangumas yra vieni iš gerai žinomų požymių. Dėl nervo pažeidimo vėliau gali kilti ir kitų komplikacijų, tad būtina apsilankyti pas šeimos gydytoją, rašo express.co.uk.

Didelis B12 trūkumas gali sukelti periferinę neuropatiją ir autonominę disfunkciją

Kalifornijos San Diego universiteto gydytojas rezidentas ir anesteziologas Taylor Graber sakė: „Didelis B12 trūkumas gali sukelti periferinę neuropatiją ir autonominę disfunkciją, dėl kurių išsiplečia kraujagyslės. Dėl to kaupiasi skysčiai audiniuose ir kojos bei kulkšnys ištinsta.

Ši būklė, žinoma kaip edema, yra autonominės disfunkcijos, kuri išsivysto, kai pažeidžiami nervai, rezultatas. Nors ši būklė paprastai pasireiškia pėdose, kulkšnyse ir kojose, ji taip pat gali pasireikšti veide, rankose ir pilve.“

Edemos sunkumas gali svyruoti nuo lengvo iki pavojingo gyvybei

Žurnale „IOSR Journal of Dental and Medical Sciences“ aiškinama, kad edema prasideda ryte, kai pabudęs žmogus atsistoja. „Edema prasideda ryte, kai žmogus yra vertikalioje padėtyje, ir palaipsniui didėja per dieną“, – rašo straipsnio autoriai. „Edema gali išnykti per naktį, o ryte, atsikėlus iš lovos, yra minimali, nes nėra gravitacijos jėgų poveikio kraujagyslėms. Taigi, vitaminas B12 atlieka pagrindinį vaidmenį, palaikant kraujagyslių lygiųjų raumenų tonusą bei išlaikant autonominių funkcijų vientisumą“, – rašoma žurnale. Kai vitamino B12 trūkumas pradeda pažeisti nervų galūnes, dažnai būna per vėlu visiškai išgydyti.

Kaip to išvengti

Vitamino B12 trūkumas gali turėti platų poveikį, nes jis yra daugelio organizmo sistemų pagrindas. B12 yra vienas iš nedaugelio vandenyje tirpių vitaminų, kurie saugomi kepenyse.

Šio vitamino atsargų gali pakakti organizmo poreikiams patenkinti keleriems metams, todėl trūkumą diagnozuoti gali būti sunku. Kai kuriems asmenims vitamino B12 trūkumas gali atsirasti dėl mažo tinkamo maisto vartojimo.

Kitiems jo gali pritrūkti, nes organizmas nesugeba įsisavinti maistinių medžiagų, todėl per ilgą laiką jų kiekis organizme gali palaipsniui mažėti.

Vitamino B12 injekcijos yra pagrindinis gydymo būdas asmenims, kurie negali jo natūraliai pasisavinti iš maistinių medžiagų. Tačiau gydytojai primygtinai rekomenduoja visiems asmenims vitaminą B12 gauti iš maisto. Žuvis ir vėžiagyviai, praturtinti grūdai, jautiena, kepenys, vištiena ir kiaušiniai yra puikūs B12 šaltiniai.