Dabar jokiu būdu negerkite šio gėrimo: įspėja visus Lietuvos gyventojus

Apie alkoholio vartojimo grėsmes per karščius socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Alkoholio vartojimas per karščius – pavojus

Pasidaliję įrašu „Kodėl pavojinga vartoti alkoholį per karščius???“, keliuose vizualuose specialistai nurodė svarbiausias priežastis.

REKLAMA

REKLAMA

Jie įspėja, kad alkoholis ir karštis kelia pavojų. Tad kodėl pavojinga vartoti alkoholį per karščius?

REKLAMA

„Karštomis dienomis organizmas ir taip patiria stresą – prakaituojame, netenkame daug skysčių.

Alkoholio vartojimas dar labiau skatina dehidrataciją.

Slopina troškulį – nejauti, kad organizmui reikia vandens.

Rezultatas: organizmas perkaista greičiau, nei spėji sureaguoti“, – įspėjama viename iš paveikslėlių.

Be to, kaip nurodoma kitame, per karščius vartojant alkoholį galime pajusti nemalonias pasekmes sveikatai:

REKLAMA

REKLAMA

„Pavojai sveikatai vartojant alkoholį per karščius:

Galvos svaigimas, silpnumas

Kraujospūdžio svyravimai

Sąmonės netekimas

Širdies ritmo sutrikimai

Šilumos smūgis ar net mirtis.

Pavojinga net ir mažos alkoholio dozės!“

Taigi, specialistai pataria, ką vyraujant karščiams daug naudingiau vartoti nei alkoholį. Jų teigimu, reikia gerti daug vandens, vengti alkoholio, kai temperatūra >30 °C.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Geriausiai atsigaivinimui tinka paprasti gėrimai, pavyzdžiui, vanduo su citrina, arbata su ledu. Taip pat primenama ilsėtis pavėsyje ar vėsiose patalpose ir rūpintis ne tik savimi, bet ir artimaisiais.

„Alkoholis karštyje – ne atsigaivinimas, o pavojus. Pasirink sveikatą“, – rašė Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

REKLAMA

Artimiausių orų prognozė

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, artimiausiomis dienomis vis dar sulauksime trumpo lietaus. Vietomis pasitaikys ir kruša bei perkūnija.

Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vietomis rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpas lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Liepos 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas. Kai kur lygis kilo iki 33 cm per parą. Numatomas vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–21, ežeruose – 17–22, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos.