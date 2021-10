COVID-19 protrūkis Kėdainių ligoninėje užminė mįslę – 2 mirė, kiti serga lengvai: paaiškino, kodėl taip būna

Galimai tariant, atsitiktiniu būdu nustačius, kad koronaviruso židinys atsirado Kėdainių ligoninės Slaugos skyriuje, pranešama, kad šiuo metu teigiamą COVID-19 testą turi 18 ten gulinčių pacientų.

„Kad pacientai serga koronavirusu pastebėjome tik atlikę testus, kurių reikėjo perkeliant juos į slaugos namus. Jokių simptomų iki tol nebuvo, apart to, kad kai kurie jų mažiau valgė maisto, gėrė. Tačiau skyriuje guli ligonių, kurie serga demencija, tad sunku kartais yra ir pasakyti, dėl kokios tiksliai priežasties sutriko jų įprastinė mityba“, – sako R. Kuodienė.

Iš sergančiųjų koronavirusų, paskiepyti yra tik 5 pacientai, trys iš jų yra gavę pirmąją vakcinos dozę, o kiti du – paskiepyti pilnai, dvejomis vakcinos dozėmis.

Slaugomi sunkiai sergantys pacientai

Pasak laikinai einančios pareigas Kėdainių ligoninės direktorės, į Slaugos skyrių pacientai perkeliami po sunkių ligų, susirgimų, dėl kurių reikalinga papildoma priežiūra.

„Slaugos skyriuje pacientai slaugomi dėl tam tikrų, savų ligų. Šiame skyriuje priežiūra taikoma pacientams, kurie dėl ligos mažai juda, jiems reikalinga slaugytojų pagalba“, - aiškina R. Kuodienė.

Slaugos skyriuje, dauguma pacientų – vyresnio amžiaus žmonės. Anot, l. e. p. direktorės Ritos Kuodienės, čia guli asmenys, kuriems virš 70-ties, daugumai virš 80-ies metų.

„Dabar Slaugos skyriuje žmonės guli nuo rugpjūčio pabaigos, rugsėjo pradžios. Čia būti jiems priklauso pagal visus nutarimus iš viso 120 dienų, tačiau jie gali ir anksčiau iš Slaugos skyriaus išvykti, ar tai į namus, ar tai pas giminaičius. Slaugoje yra pacientų, kurie yra gimę ir 1935, ir 1943, ir 1933 metais“, – aiškina pacientų priežiūros tvarką skyriuje R. Kuodienė.

Daugumai pacientų – lengva ligos forma

Pasak l. e. p. direktorės, pacientai, kuriems reikėjo intensyvesnės priežiūros dėl susirgimo koronavirusu, buvo iškelti gydymui į kitą skyrių. Dauguma pacientų, anot R. Kuodienės, jaučiasi gerai.

„Jie nekarščiuoja, jie nedūsta, valgo, geria. Tie, kuriems pablogėjo buvo iškelti, du numirė, tačiau to nesiejame su koronavirusu, nes numirė nuo savo pagrindinių ligų. Jie, mano žiniomis, nebuvo skiepyti“, – sako l. e. p. Kėdainių ligoninės direktorė.

Ligonius Slaugos skyriuje artimieji galėjo lankyti, jei turi galimybių pasus. Tikslios priežasties kaip koronavirusas įsisuko skyriuje nežinoma.

„Dabar kiekviename skyriuje įsisuka, nes paties viruso inkubacija yra neaiški. Ligonius buvo galima lankyti, jei asmuo turi galimybių pasą. Be to, tie patys testai kartais aiškiai ligos nenurodo, nes padarius PGR testą gali paaiškėti, kad jis neigiamas, o vėliau jį vėl atlikus po kelių dienų – teigiamas. Tad, tas testavimas yra brangus, dažnai nepritestuosi, nebent jau matai, kad ligonio sveikata prastėja. Dėl to ir prašoma žmonių skiepytis, nes jeigu suserga, tai ligos forma lengvesnė. Aišku yra minusas, kad net ir pasiskiepiję platina virusą, bet yra ir pliusas – neguli stacionare“, – sako R. Kuodienė.

Skiepytis atkalba vaikai

Kėdainių ligoninės Slaugos skyriaus pacientams buvo siūloma skiepytis. Apie dešimt pacientų buvo paskiepyta rugsėjo pradžioje. Dauguma skiepytis nesutinka dėl savų įsitikinimų, o kitus neretai atkalba vaikai.

„Prievartinio skiepijimo tikrai nėra. Daug kas galvoja, kad esame gavę įsakymus iš ministro skiepyti pacientus prievarta. Tačiau taip tikrai nėra. Mes galime kalbinti žmones, kurie, pavyzdžiui, neserga demencija, ir jeigu jie atsisako – mes neskiepijame, nes tai žmogaus valia. Kiti būna sutinka, bet juos atkalba jų vaikai“, – pasakoja l. e. p. Lina Kuodienė.

Svarbiausia tinkama priežiūra

Pasak užkrečiamųjų ligų specialisto profesoriaus Saulius Čaplinsko, faktas, kad sergantys koronavirusu Kėdainių ligoninės Slaugos skyriaus pacientai neturi didesnių komplikacijų, serga lengva arba besimptome forma yra gera žinia.

„Kad serga besimptome lengva forma, kaip sakant, pasidžiaugti reikia, kad pacientams nereikia hospitalizacijos. Yra žinoma, kad net 81 proc. užsikrėtusių koronavirusu žmonių gali sirgti lengvesne forma, be komplikacijų, ir kad jiems neprireikia intensyvesnio gydymo. Tai gera žinia“, – sako ekspertas.

Anot profesoriaus, koronavirusas skyriuje įsisukti galėjo dėl bendrų higienos reikalavimų neatitikimų. „Užkirsti plėtimo kelią per orą, ypač slaugos ar sveikatos priežiūros įstaigose be specialių oro valymo įrangų, būti labai sudėtinga“, – sako S. Čaplinskas.

Ligos sudėtingumą vyresniame amžiuje nulemia gretutinių lėtinių ligų turėjimas, kurios padidina blogų išeičių riziką. Pavyzdžiui, sergantiems diabetu, turint aukštą kraujospūdį, ar esant didesniam nutukimui, koronaviruso komplikacijų rizika padidėja net 3 kartus.

„Jeigu žmogus serga astma, tai hospitalizacijos rizika išauga pusantro karto. Esant kepenų ligoms net keturis kartus, o jeigu yra kelios kažkokios gretutinės lėtines ligos, ta rizika padidėja net iki penkių kartų. Dažniausiai senjorai yra šioje padidintoje rizikos grupėje, nes kartais turi ir kelias ligas, tad ta tikimybe jiems, kad liga gali išsivystyti iki hospitalizacijos yra didesnė“, – aiškina užkrečiamųjų ligų specialistas profesorius Saulius Čaplinskas.

Pasak eksperto, Kėdainių ligoninės Slaugos skyriuje sergančių pacientų būklė yra stabili, nes galimai jie užsikrėtė nedidele viruso doze.

„Galbūt oro plitimo būdu pacientai gavo nedidelę viruso dozę, todėl tas nulėmė sirgimą lengvesne forma. Reikia palinkėti, kad nekiltų didesnių komplikacijų ir svarbiausia sužiūrėti, kad tinkamai būtų stebima bei sekama pacientų sveikatos būklė“, – sako S. Čaplinskas.