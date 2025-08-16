Buvusiam Lietuvos generaliniam policijos komisarui infarktas smogė iš pasalų: turi 1 žinią visiems

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais V. Grigaravičius sutiko pasidalinti savo istorija. Jis pasakojo, kad jokių simptomų iki infarkto nejuto, tad šis likimo smūgis buvo it perkūnas iš giedro dangaus.
„Iki infarkto aš nieko nejaučiau, gyvenau gana sveiką gyvenimo būdą, aktyvų, kasdien maždaug po valandą rytais sportuodavau ir absoliučiai jokių simptomų nejaučiau.
Tik mano kraujospūdis šokinėdavo, tai gerdavau vaistus nuo to. Atrodė, kad viskas buvo normaliai, dėl to šis įvykis buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, visiškai netikėta“, – pasakojo jis.
Tiesa, pasiteiravus apie tai, ar pašnekovas patirdavo daug streso, V. Grigaravičius prisipažino, kad taip. Pasak jo, dar tarnaujant policijoje jo nebuvo galima išvengti, o visa tai, matyt, paliko pėdsaką sveikatai.
„Aš viską laikydavau savyje visas neigiamas emocijas, tad, manau, kad šitas perpildė mano kantrybės taurę ir įvyko, kas įvyko“, – kalbėjo V. Grigaravičius.
Infarktas ištiko prekybos centro aikštelėje
Buvęs generalinis policijos komisaras pasakojo, kad 2020 metų rugsėjo 17 diena jam buvo lemtinga. Tuo metu nieko blogo neįtardami jiedu su žmona lankėsi Kaune.
Jis pasakojo, kad iš pradžių apsilankė viename prekybos centre, o vėliau žmona sumanė aplankyti kitą, greta naujai atsidariusį prekybos centrą.
„Mes nuėjome, kažką nusipirkome, paskui ėjau su pirkinių krepšiais iki automobilio ir pajutau, kad man silpna. Aš pasakiau žmonai, kad man negera, dar atsidariau bagažinę, įdėjau krepšį ir suklupau. Nuo to laiko nieko daugiau nebeatsimenu“, – pasakojo V. Grigaravičius.
Jis tęsė pokalbį kalbėdamas, kad iš žmonos pasakojimų žino, kad tuo metu prie jo pribėgo aplinkiniai žmonės, kurie jį pažinojo, o žmona per tą laiką iškvietė greitąją pagalbą.
V. Grigaravičius džiaugėsi dėl to, kad nelaimė bent jau nutiko visai netoli Kauno, tad greitoji pagalba jį greitai reanimobiliu išvežė į Kauno klinikas.
Praleido 45 paras komoje
Pašnekovas kalbėjo, kad ligoninėje jis praleido 45 paras komos būsenoje. Buvęs Alytaus miesto meras pasakojo, kad tai buvo didelis išbandymas tiek jo artimiesiems, tiek medikams.
V. Grigaravičius prisipažino, kad medikai tikriausiai jau nė nesitikėjo, kad jis prabus, tačiau gyvybę palaikančių aparatų vis tik nesiryžo atjungti.
„Kiek aš žinau, medikai jau buvo beveik nuleidę rankas, galvojo, kad reikia atjungti aparatus nuo manęs, nes jokių prošvaisčių nebuvo, buvau gyvas lavonas.
Visgi aš turėjau bičiulių, kurie vis skambindavo į klinikas, teiraudavosi, kaip aš, tad nežinau, ar tas čia padėjo, ar patys medikai nusprendė dar palaikyti, bet aš taip ir užsikabinau už gyvenimo“, – prisiminė V. Grigaravičius.
Pašnekovas pridėjo, kad prabudus iš komos gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, o pažvelgus į veidrodį – vaizdas galėjo sukrėsti.
V. Grigaravičius teigė, kad prabudęs iš komos buvo netekęs kone pusės savo kūno svorio, o taip pat teko pasikliauti slaugytojomis padedant susitvarkyti su kasdieniais poreikiais.
„Aš numečiau labai daug svorio, nes po komos buvau pasiekęs 50 kilogramų, kai iki jos svėriau 90 kilogramų.
Po to jau bandžiau kabintis į gyvenimą. Pradžioje dar mane maitino, laikydavo slaugytojos, nes pats nei sėstis, nei stotis negalėjau, o po to jau pamažu kapsčiausi pats“, – pasakojo jis.
Prireikė širdies transplantacijos
Kaip pasakojo pašnekovas, po prabudimo iš komos sekė 125 dienos, praleistos Kauno klinikose, o vėliau reabilitacija Kulautuvoje bei Druskininkuose.
Jis pasakojo, kad reabilitacijos padėjo jam neprastai sustiprėti, tačiau tuo pat metu teko laukti širdies transplantacijos.
„Manau, kad pilnai atsistatyti man prireikė apie pusantrų metų. O po to, kai mane atgaivino, išleido į gyvenimą, vaikščiojau su tokiais akumuliatoriais ir rankine, taip metus ir keturis mėnesius gyvenau laukdamas donoro širdies“, – atskleidė V. Grigaravičius.
Vis tik 2022 metų sausio pradžioje ta vieta, kurioje buvo įstatytas stimuliatorius, pradėjo pūliuoti. Pašnekovas pasakojo, kad savo gydytojai nusiuntė nuotrauką, kurioje matytųsi vaizdas, o ji paprašė sausio 3 dieną atvykti į ligoninę.
V. Grigaravičius laikėsi gydytojos nurodymų ir nuvyko į Kauno klinikas gydytis, tačiau vėliau nutiko tai, ką būtų galima pavadinti tikru stebuklu:
„Aš nuvažiavau, atsiguliau gydytis ir tada atėjo Kauno kardiologinės klinikos skyriaus vedėjas, profesorius Povilas Jakuška, ir pasakė, kad yra donoro širdis, gerai, kad aš vietoje.
Jis pasakė, kad dar patikrins parametrus, ar atitinka, pasakė, kad viskas tvarkoje, viskas tinka, o tada padarė šešias valandas trukusią operaciją.
Prieš operaciją man dar buvo nerami naktis – nežinojau, pavyks ar nepavyks operacija, prabusiu po jos ar ne.
Visgi, paskui atsibudau ir atrodė, kad niekas ir neįvyko, širdis plaka ta pati. Iš pradžių dar pirmą dieną buvo nedrąsu nueiti iki tualeto, slaugytojos palydėdavo, bet paskui jau į antrą dienos pusę viskas buvo gerai“, – šyptelėjo jis.
Siunčia svarbią žinutę visiems
Dabar jau yra prabėgę daugiau nei treji metai po širdies transplantacijos, o pašnekovas tikina, kad jaučiasi gerai.
Jis pasakojo, kad geria imunosupresinius vaistus, kurie padeda susilpninti jo imuninę sistemą, kad ši neatmestų donoro širdies, ir jie veikia puikiai.
„Rytais ir vakarais geriu vaistus, o visa kita normaliai – vaikštau į pirtį, pasportuoju, žmonai darbus padedu padaryti“, – apie kasdienybę pasakojo jis.
Pašnekovas pridėjo, kad taip pat kiekvieno sezono metu vyksta į Kauno klinikas atlikti būtinų kraujo tyrimų, širdies kardiogramos ir naujai išsirašyti vaistų.
Kaip jis pasakojo, tokie važinėjimai bus pastovūs, nes medikai turi stebėti donoro organus turinčius pacientus.
O pokalbio pabaigoje V. Grigaravičius pridūrė, kad turi žinią, kuria norėtų pasidalinti su skaitytojais. Anot jo, šis žingsnis gali padėti išgelbėti ne vieną gyvybę:
„Norėčiau pasakyti, kad donorystė yra labai svarbus dalykas. Kažkam tai žmogaus netektis, tragedija, bet tai ir galimybė suteikti galimybę gyventi kitiems. Svarbu, kad žmonės tą suprastų.
Mirusio artimo žmogaus jau neprikelsi, bet gali suteikti galimybę gyventi kitam. Reikia, kad žmonės dažniau sutiktų paaukotų išėjusiojo žmogaus organus, kad pagelbėtų kitiems.“
