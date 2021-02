Burbaitė apie erzinančią lūpų pūslelinę: atskleidė, kas padeda efektyviausiai

Pasirodo, su visais šiais sunkumais susiduria ir tinklaraštininkė, knygos „Tavo geriausia draugė“ autorė Simona Burbaitė, kuri tikina, kad netikėtai iškilusi pūslelinė yra metusi iššūkių ir jai.

Papasakokite, su kokiomis lūpų problemomis susiduriate šaltuoju laikotarpiu?

Tiesą sakant, pastebiu, kad nepriklausomai nuo sezono, mano lūpos visada reikalauja ypatingo dėme-sio. Nieko keisto, juk tai viena ploniausių ir jautriausių odos vietų. Vėjas ar žvarbus oras lūpoms grožio tikrai neprideda, todėl ypač žiemą stengiuosi jas kuo mažiau kandžioti ir liesti.

Žinoma, vis tiek tenka patirti nemalonų lūpų įsitempimą, sausėjimą ar įtrūkimus. Žinau, jog tai gali lemti ir per mažas suvartojamo vandens kiekis, tačiau džiaugiuosi, kad subalansuota mityba man nes-vetima ir nepamirštu išgerti jo pakankamai.

Atskleiskite, kokia jūsų lūpų priežiūra susidūrus būtent su šiomis problemomis?

Man labai patinka maitinantys lūpų balzamai su A ir D vitaminais bei SPF filtrais – be jų niekur neišeinu iš namų nei žiemą, nei vasarą.

Visai neseniai atradau ir dar vieną priemonę – lūpas labai gerai drėkina paakių kremas. Netgi galima užtepti nakčiai – gaunasi puiki drėkinanti lūpų kaukė. Prie lūpų grožio ritualų priskirčiau ir maisto papildus bei dantų pastą be fluoro.

Lūpų pūslelinė – ar tenka susidurti su šiuo žiemos atributu?

Ooo taip. Nors labai norėčiau, kad neturėčiau to viruso ir gaila, kad organizme jis lieka visą gyvenimą. Pastebėjau, kad šitą „džiaugsmą“ turiu bent 1-2 kartus per metus ir dažniausiai tuomet, kai nusilpsta organizmas, pakankamai neišsimiegu ir patiriu daug streso.

Kokios priemonės būtent jums padeda įveikti pūslelinę? Galbūt turite paslaptį, kokia pirmoji pagalba veiksmingiausia tik pajutus pirmuosius pūslelinės požymius?

Kai tik jaučiu pirmuosius pūslelinės simptomus, kaip niežėjimas, perštėjimas, deginimas, tempimo pojūtis – išgeriu specialią tabletę, kuri sustabdo paprastosios pūslelinės viruso dauginimąsi ar bent jau sumažina jo plėtimąsi. Šių tablečių visada turiu savo rankinėje, nors prisipažinsiu, ne visada laiku pavyksta jas išgerti. Taip pat be minėtų tablečių su savimi nešiojuosi ir skaidrų tepalą skirtą pūslelinės gydymui.

Be to, vis sau primenu, kad pūslelių jokiu būdu negalima liesti rankomis, o jei visgi tenka paliesti pažeistą vietą – po to būtinai nusiplaunu rankas. Žinoma, pasirodžius pūslelinei stengiuosi stiprinti imunitetą ir atstatyti organizmą. Bet kaip taisyklė, man pūslelinė trunka apie 4-5 dienas, kol susifor-muoja šašas.

Diskomforto jausmas turint lūpų pūslelinę – ar susiduriate su juo?

Taip, tikrai tenka susidurti. Aš ir pati emociškai ne visada jaučiuosi komfortiškai, nekalbant jau apie tai, kad fiziškai lūpą tempia ir degina, ypač kai ant nosies koks nors filmavimas ar fotosesija. Nors, atsimenu, kad kaip tik šį rudenį kelios dienos prieš vieną svarbią fotosesiją man iškilo pūslelinė ir nebuvo galimybės nukelti fotosesiją kitai dienai – tad joje kartu teko dalyvauti ir pūslelinei. Paradok-sas, bet turiu pasakyti, kad tai buvo viena gražiausių fotosesijų, kokias esu turėjusi! Net ir portretinės nuotraukos gavosi puikios.

Neįprastos priemonės, kitaip dar vadinamos liaudiškos priemonės pūslelinei gydyti, kurias ga-lima rasti, pavyzdžiui, kiekvieno virtuvėje. Ar pasikliaunate jomis?

Tiesą sakant tikiu, kad maisto produktus reikia valgyti, o ne tepti ant veido, manau, tik taip gaunama didžiausia nauda organizmui, todėl namuose neeksperimentuoju ir šių „abra kadabra“ veiksmų pati neatlieku. Vis tik pasitikiu profesionalų rekomendacijomis ir metodais – ne tik kai kalbame konkrečiai apie pūslelinę, bet ir bendrai, apie sveikatą bei grožį.