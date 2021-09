Buitinės technikos tendencijos: kokie sprendimai verti dėmesio?

Tarp populiariausių technologinių sprendimų - įvairios paskirties išmanieji prietaisai, specialios programėlės, papildomą saugumą užtikrinančios funkcijos bei dar daugiau. Kita vertus, siūlomų technologijų gausa gali tapti ir tam tikru iššūkiu: kurie prietaisai - mados reikalas, o kurie - iš tikrųjų verti dėmesio bei investicijos?

Robotai-siurbliai

Per paskutinius kelis metus itin išpopuliarėję robotai-siurbliai - puikus pasirinkimas norint sutaupyti laiko bei išlaikyti nepriekaištingai švarius namus. Įvairaus galingumo prietaisai yra tinkami tiek nedideliems butams, tiek nemažą erdvę užimantiems nuosaviems namams. Be to, perkant robotą-siurblį, svarbu atkreipti dėmesį, kokiai dangai pastarasis yra tinkamas - tai gali būti įprastas grindinys, plytelės, kilimai, arba įvairių tipų danga. Taip pat galite pasirinkti išmanųjį siurblį, kuris ne tik siurbs, bet ir išplaus namų grindis. Turite augintinį ar norite sutvarkyti didesnį plotą? Greičiausiai prireiks galingesnio ar funkcionalesnio siurblio. Šių prietaisų rinka - itin auganti, tad tikrai nesunkiai atrasite gaminį, patenkinantį visus kasdienius namų ūkio poreikius.

Išmanusis namų valdymas

Nuotolinis namų valdymas išmaniųjų prietaisų dėka? Tai - anaiptol ne fantastinio filmo scenarijus, o vis daugiau namų ūkių atrandama funkcija. Dauguma šiuolaikinių buitinės technikos prietaisų gali būti prijungiami prie jūsų išmaniojo telefono. Taigi, nenuostabu, kad buto valymas, maisto gaminimas ar netgi televizoriaus valdymas tampa dar paprastesnis - tiesiog atsisiųskite specialias programėles. Kita ne mažiau populiari technologija - balso asistentas (angl. voice assistant). Kaip ir prieš tai minėtos išmaniosios programėlės, balso asistentas gali būti prijungiamas prie įvairių prietaisų, o šie - valdomi tiesiog pasakius tam tikrą komandą.

Temperatūros kontrolė

Pamirškite laikus, kada tinkamos temperatūros nustatymas reikalavo daugybės prietaisų bei laiko. Išmanieji termostatai, o taip pat specialios programėlės leis pasirinkti tinkamą šilumos režimą bei optimalią namų temperatūrą. Daugiau jokių šaltų žiemos rytų ar pernelyg tvankios aplinkos vasaros laikotarpiu. Be to, išmanioji temperatūros kontrolė leis gyventi tvariau bei išvengti nereikalingų išlaidų elektrai - technologijų funkcionalumas gali padėti sutaupyti energijos bet kuriuo metų laiku.

Sveikatos technologijos

Vis daugiau laiko praleidžiant namuose, vartotojai turi nemažą poreikį išlaikyti draugišką sveikatai aplinką. Nemažai inovatyvių kompanijų atranda sveikatos technologijų nišą. Pavyzdžiui, „Bosch“ neseniai pristatė specialų sensorių, matuojantį namų drėgmę bei oro kokybę. Taip pat šis technologijų gigantas tobulina dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intelligence, AI) sistemą, kurios dėka matuojama kūno temperatūra namų aplinkoje. Dėl pasaulinės pandemijos sumažėjus žmogaus fiziniam judėjimui, namuose pasitarnauja ir tokios technologijos, kaip išmanieji laikrodžiai. Jie padeda efektyviai sekti įvairius sveikatos rodiklius bei gerinti ją neišėjus iš namų.

Išmanioji buitinė technika

Pastaruoju metu išaugo susidomėjimas įvairiais išmaniaisiais tradiciniais namų apyvokos reikmenimis, kaip, pavyzdžiui, orkaitėmis ar indų plovimo mašinomis. Tokio tipo prietaisai siūlo itin aukštą atliekamo darbo kokybę, o taip pat didesnį funkcionalumą nei įprasti. Išmaniosios technologijos suteikia tiksliausią tam tikram darbui atlikti reikalingą temperatūrą ar režimą, užtikrinamą be papildomų vartotojo pastangų. Šio tipo prietaisai taip pat yra itin tvarūs ir draugiški gamtai dėl savo taupumo, pasiekiamo be jokių papildomų kokybės nuostolių.