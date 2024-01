Be kojyčių ir rankyčių gimusi Sofija sulaukė neįtikėtinos dovanos: dabar viskas bus kitaip

Dar lapkričio mėnesį pristatėme jums be galo jautrią 9-metės palangiškės Sofijos istoriją. „Išsipildymo akcijoje“ dalyvavusią mergytę nuo pat gimimo lydėjo sveikatos sunkumai – Sofija gimė su neišsivysčiusiomis rankytėmis ir kojytėmis. Dėl to mergaitė visuomet troško be niekieno pagalbos judėti pati, o prieš kelias dienas jos svajonė išsipildė – mergaitei ilgai lauktą ir išsvajotą specialų elektrinį vežimėlį padovanojo prekybos tinklas „Maxima“.