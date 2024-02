Baltijos jūroje – neįtikėtinas radinys: pribloškė net ekspertus

Mokslininkai teigia, kad akmens amžiaus senumo siena, aptikta po vandeniu prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantės, gali būti seniausia Europoje žinoma žmonių pastatyta megastruktūra.

Baltijos jūroje aptiko 10 tūkst. metų senumo sieną

Beveik kilometrą palei jūros dugną Meklenburgo įlankoje besitęsianti siena buvo pastebėta atsitiktinai. Tuomet mokslininkų grupė vyko su studentais mokslinių tyrimų laivu ir panaudojo daugiasrautę sonarinę sistemą.

Atidžiau apžiūrėjus struktūrą, pavadintą „Blinkerwall“, paaiškėjo, kad apie 1 400 mažesnių akmenų buvo išdėstyti taip, kad sujungtų beveik 300 didesnių riedulių. Iš jų daugelis buvo per sunkūs, kad juos galėtų perkelti žmonių grupės.

„Įspūdingu atradimu“ vadinamą povandeninę sieną dengia 21 metro vandens sluoksnis. Mokslininkai mano, kad ji anksčiau buvo pastatyta sausumoje prie ežero ar pelkės daugiau nei prieš 10 tūkst. metų.

Nors sienos paskirtį sunku nuspėti, mokslininkai įtaria, kad ji buvo medžiotojų, medžiojusių šiaurinių elnių bandas, kelias, rašoma theguardian.com.

„Persekiodami gyvūnus, jie sekdavo šiomis struktūromis, nebandydavo jų peršokti“, – sakė Jacobas Geersenas iš Leibnico Baltijos jūros tyrimų instituto Varnemiundėje, Vokietijos uostamiestyje, Baltijos jūros pakrantėje.

„Idėja buvo sukurti dirbtinę kliūtį su antrąja siena arba ežero pakrante“, – pridūrė jis.

Antroji siena, kuri ėjo greta „Blinkerwall“, gali būti palaidota jūros dugno nuosėdose, rašo tyrėjai žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Arba siena galėjo priversti gyvūnus įbristi į netoliese esantį ežerą, sulėtinti jų greitį ir tapti lengvu grobiu žmonėms, ginkluotiems ietimis arba lankais ir strėlėmis.

Radinys pribloškė net ekspertus

Remdamiesi 971 m ilgio sienos dydžiu ir forma, J. Geersenas ir jo kolegos mano, kad mažai tikėtina, jog ji susidarė dėl natūralių procesų, pavyzdžiui, dėl didžiulio cunamio, kuris akmenis perkėlė į vietą, arba dėl judančio ledyno paliktų akmenų.

Sienos, kurios aukštis dažniausiai nesiekia 1 metro, kampas keičia kryptį, kai ji susiduria su didesniais rieduliais, o tai leidžia manyti, kad mažesnių akmenų krūvos buvo išdėstytos apgalvotai, siekiant juos sujungti. Manoma, kad iš viso sienos akmenys sveria daugiau nei 142 tonas.

Jei siena buvo senovinis medžioklės takas, ji tikriausiai buvo pastatyta daugiau nei prieš 10 tūkst. metų ir, pakilus jūros lygiui, nuskendo maždaug prieš 8 500 metų.

„Dėl to „Blinkerwall“ patenka į seniausių žinomų medžioklės architektūros pavyzdžių arealą pasaulyje ir potencialiai yra seniausia žmogaus sukurta megastruktūra Europoje“, – teigė tyrėjai.

J. Geersenas dabar norėtų dar kartą aplankyti šią vietą, kad atkurtų senovinį kraštovaizdį ir paieškotų gyvūnų kaulų ir žmonių artefaktų, pavyzdžiui, medžioklėje naudotų sviedinių, kurie gali būti palaidoti aplink sieną esančiose nuosėdose.