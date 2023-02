Auksiniai sodo patarimai iš ekspertės lūpų: nedarykite šių medžių priežiūros klaidų

Pasak specialistės, žiema yra pats geriausias metas galvoti apie darbų planus ateityje. Neretai prasidėjus pavasariui ir išlindus pirmiesiems saulės spinduliams tokiems darbams pritrūksta laiko, dėl ko vėliau galime pastebėti ir daromų tam tikrų klaidų.

„Labai dažnai nutinka taip, kad daugumą darbų sodininkai atlieka spontaniškai. Bet taip jau yra, kai saulė šviečia ir nelieka laiko nei kada planuoti, nei kada galvoti – eini, perki tik tai, kas gražu, o paskui ir galvoji, kam veltui išleidai pinigus.

Kad taip neatsitiktų, dabar yra geras metas ramiai susiplanuoti sklypo pertvarką, daržo lysvių išdėstymą, sugalvoti naujus augalų derinius gėlyne“, – nusišypso Lina Liubertaitė.

Gerai apgalvoti, kaip atrodys jūsų sklypas ir bendras želdynų vaizdas, palanku šiuo metu dar ir dėl to, kad akių nevilioja ryškūs žiedai ar medžių lapai:

„Dabar galime matyti nepagražintą kiemo veidą: gėlyno dydį, medžių aukštį, lajos formą. Galbūt kitiems tai gali pasirodyti keistas patarimas, tačiau iš tiesų šiuo metu turime mažiausiai vizualinio triukšmo, tad natūralu, kad žmonės renkasi eiti į mokymus ar kursus, ieško idėjų internete, domisi ir ilgesnius vakarus praleidžia planuodami savo aplinką.“

Be to, galimybė sulaukti specialistų pagalbos ir augalus įsigyti mažesne kaina yra kur kas didesnė dabar, nes tik pradėjus sprogti pirmiesiems pumpurams prasidės darbymetis, apželdinimo specialistai taps itin užimti, dėl ko brangs ir jų paslaugų kainos.

„Norint būti užtikrintiems, kad tikrai gausite tai, ko jums reikia, reikėtų augalus užsisakyti jau dabar. Tas pats ir su specialistų pagalba. Manau, kad tokie darbai būtų patys svarbiausi vasario mėnesį“, – priduria Lina.

Galimi darbai lauke

Apželdinimo specialistė pasakoja, kad darže daugelis sodininkų darbus atliko dar rudenį, tačiau, jeigu to padaryti nebuvo kada, artėjant pavasariui bus galima paruošti naujam sezonui šiltnamį, pagerinti kompostu dirvožemį.

„Kuomet oras bus geresnis, bus galima apgenėti ir vaismedžius. Nereikėtų laukti didelių šalčių, nes kitaip sušalusios šakos bus trapios, galite jas netyčia ir nulaužti.

Smagiausia obelis genėti kovą ar balandį, kai oras šiltas ir malonus, tačiau jeigu norite dalį darbų atlikti anksčiau, galite tai daryti dabar“, – nusijuokia.

L. Liubertaitė pastebi, kad dažnai sodininkams kyla daug klausimų dėl vaismedžių balinimo. Vieni, anot jos, balina rudenį, o kiti – pavasarį. Visgi, vaismedžių balinimu galima pasirūpinti ir dabar:

„Pagrindinis balinimo tikslas – apsaugoti augalo žievę nuo suplyšimų ankstyvą pavasarį. Be to, teigiama, kad tai taip pat yra priemonė apsisaugoti nuo kenkėjų. Balinti vaismedžius pavasarį jau nebėra tikslo.

Balinti rudenį tikslinga, tačiau pastebiu, kad pastarosios žiemos yra labai šiltos, todėl dažnas lietus nuplauna visą sluoksnį. Tad jei norite balinti, galite tai daryti dabar. Laikas, kai dėl spiginančios saulės plyšta žievė, dar vis ateityje, tad galite suspėti apsaugoti savo vaismedžius.“

Vaismedžių balinti nereikėtų ir ankstyvą pavasarį, kuomet vis dar yra šalta, tačiau aktyviai spigina pirmieji saulės spinduliai. „Norėdami medžius balinti šiuo metu, išlaukite gražios dienos, kad dažų iškart nenuplautų lietus, o ir nebūtų pernelyg šalta, nes kitaip net ir tepti nepavyks“, – pataria specialistė.

Svarbiausia – kokybė

Kai kurie sodininkai jau dabar netveria, kada galės į gruntą sodinti naujai įsigytus sodininkus. Pasiteiravus pašnekovės, ką reikėtų žinoti apie augalų sodinimą į atvirą gruntą šiuo metu, L. Liubertaitė teigia, kad lengva orientuotis pagal prekybininkus:

„Dažniausiai prekyba lauko augalais prasideda balandžio pradžioje, o tai sufleruoja, kad didžiausias sodinukų pasirinkimas būtent ir bus tuo metu. Šiuo metu sodinukais pasirūpinti galime ir iš anksto, užsisakę juos internetu.

Tai patogu dėl to, kad pasirinkti galėsite iš įdomesnių augalų, o ir užsisakyti turėsite galimybę didesnį jų kiekį. Be to, nereikės dėl nieko sukti galvos, nes jums juos pristatys būtent tuo metu, kai juos reikės jau sodinti į žemę.“

Prekybininkai, anot moters, vengia parduoti augalus, jei nėra įsitikinę, ar jie sėkmingai peržiemojo. Vasario mėnesį dalis jų dar būna neprabudę, tad net jeigu jau galite įbesti kastuvą į žemę, tai dar nereiškia, kad galite gauti kokybišką sodinuką.

Todėl geriau užsisakyti dabar, sulaukti gyvybingų sodinukų kovą ar balandį ir tada būsite tikri, kad jau galite drąsiai sodinti juos savo kieme.

„Tačiau kai kurie augalai yra sodinami dar miegantys. Pavyzdžiui, rožes drąsiai galima sodinti vėlyvą rudenį ir ankstyvą pavasarį, kai nėra įšalo ir pumpurai dar nespėjo prasprogti. Tad jei įšalo nėra, galite užsisakyti ir įkurti savo rožyną tiesiog dabar“, – dalinasi įžvalgomis Lina.