Auksiniai patarimai susirgus vaikui: kokios temperatūros dar „nenumušinėti“

2025-12-02 13:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 13:47

Įsibėgėjus šaltajam sezonui, kur kas lengviau mus gali užklupti peršalimo ligos. Tuo tarpu mažieji gali sirgti ir dar dažniau. Vaiko peršalimas gali išgąsdinti tėvus, o ir neretu atveju jo gydymui gali būti taikomi skirtingi gydymo metodai negu suaugusiems.

Karščiavimas (nuotr. Shutterstock.com)

0

Dėl to „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė atskleidžia dažniausias vaikų peršalimo gydymo klaidas, bei dalijasi naudingais patarimais, kaip padėti mažiesiems greičiau pasijusti geriau. 

Kodėl vaikai serga dažniau?

„Vaikai žiemą gali sirgti kur kas dažniau nei suaugusieji, o kodėl taip nutinka – atsakymas paprastas. Pirmuosius gyvenimo metus vaiko imunitetas dar tik formuojasi, todėl jis nėra toks atsparus visiems virusams. Svarbu nepamiršti, kad vaikai mokyklose ir darželiuose yra linkę palaikyti artimesnį kontaktą, dalijasi žaislais ir daiktais, o tai leidžia infekcijoms plisti kur kas greičiau“, – pranešimes spaudai pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Anot vaistininkės, vienas iš būdų, kaip sumažinti užsikrėtimo virusais mokyklose ir darželiuose galimybę, yra paskatinti vaiką nuosekliau laikytis higienos įpročių, tokių kaip rankų plovimas.

Kaip gydyti vaiko karščiavimą?

„Vaikų normali kūno temperatūra gali būti šiek tiek aukštesnė nei suaugusiųjų. Matuojant temperatūrą pažastyje, ji gali siekti apie 37,2 laipsnius. Visgi, jeigu vaikas karščiuoja ir temperatūra nepakyla daugiau nei 38 laipsniai, patariama jos „nenumušinėti“ duodant vaikui antipiretikų, t. y. vaistų nuo temperatūros“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Vaistininkė priduria, kad norint sumažinti vaiko karščiavimą taip pat papildomai galima sudrėkinti vaiko odą vėsia kempine arba rankšluosčiu, kurių temperatūra siektų apie 30 laipsnių. „Kai vaikas sirguliuoja, tėvai neretai norėdami juo pasirūpinti, bando jį šiltai apkloti keliais antklodžių sluoksniais. Iš tiesų tokiu atveju būtų geriau kaip tik vaiką apkloti lengvu audeklu, taip pat jo prirengti per šiltai, o geriau palikti su apatiniais rūbais“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.

Ką daryti, jeigu vaikas dar nemoka išsipūsti nosies?

Jeigu dar visai mažas vaikas suslogavo ir nemoka pats išsipūsti nosies, vaistininkė teigia, kad yra paprastas būdas, kaip jam padėti.

„Kai vaikas pats negali išsipūsti nosies, tėvai gali išbandyti nosies gleivių aspiratorių, kuris padeda išvalyti vaiko nosį, švelniai pašalindamas trukdančias nosies išskyras. Taip pat papildomai galima vartoti purškiamą jūros vandenį arba atlikti inhaliacijas su fiziologiniu tirpalu“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.

Svarbu stiprinti vaiko imunitetą

„Vaikai ikimokykliniame amžiuje gali sirgti netgi po kelis ar keliolika kartų per metus. Dėl to svarbu stiprinti jo imunitetą. Kartais tam gali pakakti subalansuoti vaiko mitybą ir užtikrinti reguliarią fizinę veiklą. Taip pat galima papildomai vartoti žuvies taukus, kuriuose būtų gausu omega-3 riebalų rūgščių. Nepamirškite ir pačių svarbiausių pagalbininkų stiprinant imunitetą – vitaminų C ir D“, – pasakoja E. Ramaškienė.

