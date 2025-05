Atskleidė, kiek alkoholio galima išgerti per savaitę: viršijus šį skaičių gali baigtis liūdnai

Alkoholis – tai viena plačiausiai vartojamų psichoaktyvių medžiagų pasaulyje. Nors mažas jo kiekis tam tikrose situacijose gali būti socialiai priimtinas, per didelis vartojimas sukelia rimtų sveikatos problemų. Todėl svarbu žinoti, kiek alkoholio per savaitę laikoma saugia riba, o kada vartojimas jau laikomas per dideliu.