Atskleidė, kada geriausia skinti agurkus: įsidėmėkite 1 požymį

Sodininkystės ekspertas ir laidų apie sodo darbus vedėjas Montis Donas pasidalijo patarimais, kurie leis įsitikinti, kad dabar yra pats metas nuimti agurkų derlių. Montis sakė, kad šiemet jo agurkai užaugo fantastiški, o tam įtakos turėjo karštas oras.

Atskleidė ženklus

Tiems, kurie augina agurkus ir nežino, kada bus galima juos nurinkti, M. Donas pasidalino tam tikrais ženklais, į kuriuos galima atkreipti dėmesį:

„Jei svarstote, kada reikės nuimti agurkų derlių, turiu jums nedidelį patarimą. Atkreipkite dėmesį į agurkų formą, jeigu jie yra gana „aštrūs“, „smailūs“, tuomet dar teks palūkėti. Tačiau, jeigu agurko forma pasidarė apvalesnė, galite būti tikri – jis paruoštas skinti.“

Montis taip par pridūrė, kad jo darže auga „Passandra“ veislės agurkai. Jis juos apibūdino „mažais, patogiais ir be galo skaniais“.

Be to, Mončio šiltnamyje taip pat puikiai auga ir plaušenės. Tai yra tropinių ir subtropinių vynmedžių rūšis, priklausanti agurkų šeimai. Monty sakė, kad šie augalai dar neduoda derliaus, kadangi pastaruoju metu jiems augti buvo per šalta, rašoma express.co.uk.

Jis paaiškino: „Dar nėra derliaus ženklų, kadangi iš tikrųjų orai buvo gana šalti. Nors turėjome porą karštų savaičių, vasara apskritai nebuvo tokia šilta, todėl manau, kad augalui, greičiausiai, reikia daugiau šilumos nei įprastai. Taigi, tikiuosi, kad dar yra laiko sulaukti jų derliaus.“

Anot eksperto, agurkus galima pradėti sėti nuo kovo mėnesio iki pat birželio, o skinti jų derlių nuo liepos iki spalio. Agurkai mėgsta augti saulėtoje vietoje, kur yra derlinga žemė.