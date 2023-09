Atskleidė geriausią laiką skinti obuolius: sužinokite visiems laikams

Suprasti, kada obuoliai jau prinokę, yra daug lengviau, nei manote. Žinodami kelis paprastus dalykus žinosite, kada laikas skinti obuolius nuo vaismedžio.

Priklausomai nuo to, kokių veislių obuolius auginate, kai kurie jų gali nokti iki pat spalio ar net lapkričio mėnesio, priklausomai nuo oro sąlygų.

Lengviausias būdas patikrinti, ar jūsų obuoliai jau prinokę, yra atkreipti dėmesį į jų spalvą. Apie tai, kad obuoliai prinokę, galima spręsti iš to, kai jie praranda paskutinius žalios spalvos pėdsakus ir įgauna sodrią, ryškią spalvą, rašo starkbros.com.

Prapjovus obuolį spalva taip pat gali parodyti, ar šis jau prinokęs. Minkštimas turi būti baltos arba kreminės spalvos – ne žalias. Be to, sunokusio obuolio sėklos būna rudos, o ne baltos.

Atskleidė geriausią laiką skinti obuolius

Kitas itin lengvas būdas nustatyti, ar obuoliai jau prinokę, yra skonis. Kai obuoliai jau pakankamai prinokę ir pasiruošę skynimui, jie taps saldesni, ne tokie rūgštūs.

Nepamirškite pažvelgti ir į žemę – paprastai, kai obuolius jau galima skinti, šie pradeda kristi nuo obels ant žemės. Jei po jūsų obelimi jau yra prikritę obuolių, būtinai patikrinkite, ar dar ne metas nuskinti visus augančius obuolius.

Be viso to, obuolius galima skinti tik tada, kai jie lengvai atsiskiria nuo obels. Traukiant ar sukant obuolius nuo šakų, galite pažeisti obelį, be to, jei vaisius lengvai nenusiskina, tai ženklas, kad obuoliai dar nėra prinokę.

Nepamirškite ir to, kad paprastai obuoliai medžiu viršūnėje ir ant išorinių šakų prinoksta pirmiausia. Jie gauna daugiau saulės spindulių, kurie pagreitina nokimo procesą ir duoda pirmuosius saldžius vaisius.

Jei obuolius sunku pasiekti, galite įsigyti specialiai tam sukurtus įrankius. Jei norite auginti mažesnes, žemesnes obelis, pasidomėkite nykštukinėmis arba pusiau žemaūgėmis veislėmis.