Atskleidė, ar sveika valgyti šaltibarščius: kiti mano neteisingai

Dietologas taip pat atsakė į amžiną klausimą – reikėtų dėti ar nedėti kiaušinį į šaltibarščius.

Šaltibarščiais mėgautis gali visi

Visus nerimaujančius dėl šaltibarščių sveikumo dietologas nuramino. Juos gali valgyti visi, nes šis produktas pasižymi natūralia savo sudėtimi.

„Šaltibarščiai, iš tikro, yra sveikas patiekalas, nes jis yra natūralus. Jame visa sudėtis yra natūralių produktų, nėra jokių pridėtinių priedų. Tad šiuo patiekalu tikrai galima mėgautis“, – pasakojo M. Liekis.

Taip pat šaltibarščiai tinkami ir lieknėjantiems. Šis patiekalas nėra itin kaloringas, dėl to gali tapti puikia atsigaivinimo opcija.

„Taip, netgi lieknėjant tikrai galima valgyti šaltibarščius. Lyginant su pica, mėsainiu ar kitu kaloringu maistu, šaltibarščiai tikrai labai geras pasirinkimas.

Bet vis tiek reikėtų šaltibarščius normuoti. Jeigu mes valgysime juos be saiko, tai kalorijų tikrai padauginsime, jų tiesiog jums bus per daug. Dėl to labai svarbu maitintis saikingai“, – pabrėžė dietologas.

Rekomenduojama šaltibarščių norma

Pašnekovas pokalbio metu taip pat paaiškino, kokį kiekį šaltibarščių rekomenduojama suvalgyti. Jis tikino, kad nors patiekalas nėra labai kaloringas, tačiau reikia valgyti su saiku.

„Šiaip, iš tikro, statistinės rekomendacijos, kiek turėtų kiekvienas žmogus suvalgyti šaltibarščių ir kiek yra per daug, nėra. Bet mityba turėtų būti subalansuota.

Per vieną valgį reikėtų suvalgyti iki 800 gramų šaltibarščių. Bet nepadauginti tų kalorijų, nes šaltibarščiuose yra kaloringų ingredientų, lengva prisivalgyti daug ir skrandis vėliau gali sunkiai suvirškinti didelį kiekį maisto“, – pasakojo dietologas.

Jis taip pat turėjo prastų žinių šaltibarščių fanams. Net jeigu norite suvalgyti visą šaltibarščių puodą, to daryti dietologas nerekomenduoja.

„Viso puodo šaltibarščių tikrai nerekomenduočiau suvalgyti. Tai būtų jau tikrai per didelis kiekis“, – šyptelėjo dietologas.

Kaloringiausi produktai sriuboje

M. Liekis išskyrė kelis produktus, kurie šaltibarščiuose yra itin kaloringi. Pagrindinio iš jų naudojame itin daug.

„Kaloringiausias būtų kefyras. Mes jo ganėtinai daug pilame į sriubą. O atskiri ingredientai – burokėliai, krapai nesudarys tiek kalorijų.

Ir iš tiesų, kuo riebesnis kefyras, tuo daugiau kalorijų, tuo ir šaltibarščiai tampa kaloringesni. Tad kalorijų galite lengviau padauginti“, – tikino jis.

Taip pat dietologas pridėjo, jog viskas priklauso ir nuo to, kiek dedame bulvių ir kiaušinių. Pridėjus per daug – galima padauginti kalorijų.

„Jeigu žmogus pasigamina 800 mililitrų šaltibarščių, juose yra 400-500 kalorijų.

Vienas kiaušinis dar pridės 80 kalorijų. Dar pridėkime bulvių ir žiūrėkime – apie 700 kalorijų.

Čia kažkieno pusės dienos kalorijų norma. Tad reiktų atsargiai, normuoti, galvoti, ką dėti į burną“, – akcentavo jis.

Kiaušinį dėti galima

Nors visuomenėje sklando įvairių mitų apie tai, ar reikalingas kiaušinis šaltibarščiuose ir kaip jis veikia organizmą, dietologas šiuos mitus išsklaidė. Kiaušinį dėti galima.

„Viskas priklauso nuo pačio žmogaus. Jeigu jam patinka, tai jis gali įsidėti tuos 1 ar 2 kiaušinius į šaltibarščius, priklausomai nuo porcijos dydžio. Bet jeigu nepatinka, tai gali ir nedėti. Tad galima pasirinkti.

Tačiau kiaušinių dėti tikrai nereikėtų, jeigu žmogus netoleruoja šio produkto. Tuomet šaltibarščiuose teks apsieiti be jų.

„Tas pats galioja ir su bulvėmis. Jeigu patinka, jų galima išsivirti ir suvalgyti šalia. Jeigu ne – tuomet nevirti ir išvengti papildomų kalorijų“, – papasakojo M. Liekis.