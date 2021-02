Atskleidė, ar sveika valgyti lašišą: tai žinoti verta

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad lašiša išties populiari ir Lietuvoje jos pardavimai per metus nuosekliai didėja.

„Lietuviai lašišą tikrai mėgsta, o kad ši žuvis populiari, rodo ir per metus augantys pardavimų rodikliai. Remiantis duomenimis, 2020 m. lašišos pardavimai nuosekliai augo. Lyginant atvėsintos žuvies pardavimus – lašiša tarp vartotojų yra labiausiai pamėgta žuvies ant ledo kategorijoje ir jos parduodama daugiausia. Nors lašišos pardavimai didėja nuosekliai, iš dalies pastebimas ir šios žuvies pardavimų sezoniškumas. Lašišos pardavimai ima didėti rudenį ir piką pasiekia gruodį“, – teigia V. Budrienė.

Ne tik skani, bet ir sveika

Vilma Juodkazienė, minėto prekybos tinklo maisto ekspertė, teigia, kad lašiša ne tik skanus, bet ir sveikas produktas bei kokybiškas baltymų šaltinis. Ši žuvis pasižymi įvairiausių vitaminų bei gerųjų medžiagų gausa.

„Vadovaujantis sveikos mitybos rekomendacijomis valgyti žuvį reikėtų bent kelis kartus per savaitę, o besikeičiantys kasdieniai mitybos įpročiai, didesnis dėmesys sveikai gyvensenai turi įtakos ir augančiai lašišos paklausai. Lašišoje yra daug baltymų ir gerųjų riebalų, kurie yra itin reikalingi žmogaus organizmui. Be to, omega-3 riebalų rūgštys gali padėti pagerinti atmintį ir netgi sumažinti nuovargio jausmą“, – sako V. Juodkazienė.

Lašišoje esančios gerosios medžiagos gali pagerinti nuotaiką, taip pat kovoti ir su nerimu. Anot maisto ekspertės, lašiša yra turtinga omega-3 riebalų rūgščių, kurios gali pasitarnauti žmogaus atminčiai, taip pat gali padėti atsipalaiduoti, pristabdyti su senėjimu susijusius procesus. Be to, omega-3 riebalų rūgštys ir aminorūgštys, esančios žuvyje, gali pagerinti akių sveikatą ir apsaugoti nuo regos suprastėjimo. Lašišoje randamos gerosios medžiagos taip pat gali prisidėti prie rizikos susirgti ir širdies ligomis mažinimo.

Lengvai paruošiama

Lašiša – ne tik labai skani, bet ir labai lengvai paruošiama žuvis. Ją gaminant nei daug laiko, nei ingredientų neprireiks, o skaniausia, anot V. Juodkazienės, orkaitėje iškepta, žiupsneliu druskos ir pipirų bei šlakeliu citrinos sulčių paskaninta lašiša.

„Lašišą paruošti iš tiesų yra labai paprasta, tačiau norint, kad žuvis išsaugotų kuo daugiau savo vertingų medžiagų, reikėtų nepersistengti ir jos neperkepti. Lašišos kepsniui orkaitėje neaukštoje temperatūroje iškepti užtenka ir 15–20 min. Kadangi lašiša yra riebi žuvis – ją ruošiant nereikia nei aliejaus, nei sviesto, nei kitų papildomų riebalų. Taip pat iš lašišos galima virti ir įvairiausias sriubas.

Tiesa, į jas lašišą, norint išsaugoti geriausias savybes, geriausia dėti tik pačioje pabaigoje“, – pranešime spaudai teigia maisto ekspertė. Maisto ekspertė V. Juodkazienė siūlo kelis įvairesnius lašišos receptus.

Velingtono kepsniai su lašiša

Jums reikės: Lašišos filė; Žiupsnelio druskos ir pipirų; Gabalėlio sviesto; Svogūno; Kelių skiltelių česnako; Puodelio grietinėlės; Didelės saujos špinatų; Saujos parmezano; Šaldytos bemielės tešlos; Kiaušinio Supjaustykite lašišos filė į 4 gabalėlius, pasūdykite ir pagardinkite pipirais. Tuomet svieste pakepinkite sukapotą svogūną bei česnaką. Vėliau supilkite puodelį grietinėlės, špinatus bei parmezaną ir viską kaitinkite, kol špinatai suminkštės. 4 tešlos lakštus pakočiokite, ant jų dėkite špinatų masės ir po gabalėlį lašišos. Atskirame dubenyje suplakite kiaušinį.

Tuomet tešlos kraštus patepkite kiaušinio plakiniu ir užlankstykite. Taip supakuotą lašišą dėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą užlankstytais kraštais į apačią. Galiausiai tešlos viršų aštriu peiliu įpjaukite, patepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 25–30 min.

Žuvienė su lašiša

Jums reikės: Lašišos filė; Gabalėlio sviesto; Svogūno; Poro; Skiltelės česnako; Kelių bulvių; Kelių morkų; Sultinio; Grietinėlės; Pusės šaukštelio krakmolo; Šviežių krapų. Puode ištirpinkite sviestą ir jame apkepinkite smulkiai sukapotą svogūną bei pusžiedžiais supjaustytą porą. Po keleto minučių ten pat suberkite smulkiai sukapotą česnako skiltelę. Tuomet berkite kubeliais supjaustytas bulves bei morkas, supilkite sultinį ir leiskite užvirti.

Virkite apie 10–15 minučių, tuomet sudėkite gabalėliais pjaustytą lašišą ir pavirkite dar 5 minutes. Grietinėlę sumaišykite su krakmolu ir supilkite į sriubą. Maišydami leiskite užvirti ir pavirkite porą minučių, kol sriuba sutirštės. Pasūdykite, pagardinkite pipirais. Suberkite pasmulkintus krapus. Skanaus!