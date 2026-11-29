Prokuratūra ragina gyventojus išlikti budrius ir nepasitikėti vien tuo, kad skambinančiojo balsas atrodo pažįstamas ar tikras.
Sukčiai gali suklastoti net artimojo balsą
Anot specialistų, sukčiai dažniausiai siekia sukelti skubos jausmą, prašo nedelsiant pervesti pinigų arba atskleisti prisijungimo duomenis bei kitą jautrią informaciją, tad išgirdę tokius žodžius kitame ragelio gale – sukluskite.
Kilus bent menkiausiam įtarimui, rekomenduojama padėti ragelį ir perskambinti žmogui jo įprastu telefono numeriu arba susisiekti su kitais šeimos nariais.
Prokuratūros atstovai pabrėžia, kad gyventojai jokiu būdu neturėtų atskleisti slaptažodžių ar atlikti finansinių operacijų vien todėl, kad girdi pažįstamą balsą. Jei pinigai jau pervesti ar duomenys atskleisti, būtina nedelsiant kreiptis į policiją.
„Skambina artimasis ar pažįstamas, atrodo, kad atpažįstate jo balsą? Žmogus prašo skubiai pervesti pinigų ar atskleisti slaptą informaciją.
Tačiau šiandien galima suklastoti net ir artimojo balsą.
ATPAŽINK. Netikėtas prašymas, skubos spaudimas ir bandymas neleisti susisiekti su kitais gali būti svarbesni už tai, kaip tikroviškai skamba balsas.
PATIKRINK. Perskambinkite žmogui žinomu numeriu arba susisiekite su kitu šeimos nariu. Iš anksto susitarkite dėl slaptos frazės, kurią žinotų tik Jūsų šeima.
VEIK. Neperveskite pinigų, neatskleiskite slaptažodžių vien dėl pažįstamo balso. Jei tai jau padarėte, nedelsdami praneškite policijai.
ĮSIMINKITE: pažįstamas balsas dar nereiškia, kad kalbate su tuo žmogumi. Visada patikrinkite, kas iš tiesų jums skambina.
Pasidalykite šia informacija su artimaisiais – galbūt ji padės apsaugoti juos nuo sukčių“, – „Facebook“ skelbė Lietuvos Respublikos prokuratūra.
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