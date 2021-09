Atsikratykite patalynės blakių be jokio vargo: pasakė, ką reikia padaryti

Vicki Sims, „Lady Bug Pest Control“ vadovė, išvardino 10 būdų sumažinti patalynės blakių riziką. Įtariate, kad lovoje pastebėjote blakę? Jei taip nutiko dienos metu, turbūt klystate.

Vicki sako: „Patalynės blakės pasirodo tik naktį ir tada ieško maisto, be to, jos po vieną nesislapsto, o tik grupėmis – todėl dienos metu jų pastebėti beveik neįmanoma. Nors kartais jos sumaišomos su blusomis, patalynės blakes atskirti galima pagal jų spalvą – ruda, primenanti obuolio kauliuką. Blakės taip yra plokščios, vidurinė kūno dalis stamboka.“

„Patalynės“ blakėmis jas vadinti kiek netikslu – šis gyvis slepiasi ne tik patalynėje, bet ir daug kur kitur. Vicki paaiškino: „Nors iš pavadinimo gali pasirodyti kitaip, jų plokšti kūneliai gali slėpti įvairiausiuose tarpuose ir plyšiuose – grindyse, sienose ar balduose.

Tačiau dažniausiai jos pasirenka tokią vietą, netoli kurios miegosite jūs arba jūsų naminis gyvūnas, todėl maždaug trečdalis jų aptinkama čiužinio spyruoklėse, 23 procentai – pačiame čiužinyje, o 13 procentų – lovos struktūroje.“

10 patarimų, kaip išvengti kenkėjų antplūdžio namuose

Patalynė turi būti švari

Patalynės blakės labai mėgsta nešvarią aplinką, todėl patalynę skalbkite bent kartą per savaitę – taip nepradės kauptis bakterijos.

Tvarkykitės

Namuose palaikykite tvarką ir ištuštinkite visus nežinia ko prikrautus kampus – kuo daugiau daiktų, tuo daugiau gyvenamųjų vietų blakėms. Be to, jei namuose per daug daiktų, patalynės blakes bus labai sunku pašalinti, nes jos vis ras kur dar pasislėpti.

Siurbliuokite

Kad patalynės blakės nepasklistų, reikia kartą per savaitę namus išsiurbliuoti. Gerai išsiurbliuokite visus kampelius, kur jos gali slėptis – po sofa, tarp sofos pagalvių ir po lova.

Valykite čiužinį

Čiužinį valyti reikia bent kas tris mėnesius, ir tuo tarpu patikrinti, ar neatsirado patalynės blakių. Kai kuriuos čiužinius galima tiesiog išsiurbliuoti, o kitus galima tik nuvalyti, kad jo nepažeistumėte, rašoma express.co.uk

Vėdinkite

Kartą per savaitę nuimkite patalynę ir duokite čiužiniui prasivėdinti, kad išgaruoti drėgmės perteklius. Dulkių erkutės labai mėgsta lovos šilumą, todėl jei čiužinį kiek atvėsinsite, sumažės ir tikimybė sulaukti šių nekviestų svečių.

Saugokite čiužinį

Naudokite specialų čiužinio apvalkalą, kuris neleidžia į jo vidų patekti jokiems smulkiems kenkėjams. Be to, jei patalynės blakių čiužinyje jau yra, toks apvalkalas jas uždarys čiužinio viduje ir neleis pasprukti – taip jos netrukus mirs iš bado.

Vėsiau

Britų kenkėjų naikinimo asociacijos duomenimis, ideali temperatūra patalynės blakėms yra nuo 21 iki 32°C, todėl naktį geriau kambaryje palaikyti vėsesnę temperatūrą.

Išpakuokite

Patalynės blakės taip pat dažnai slepiasi kartone, todėl visas kartonines dėžes kuo greičiau išpakuokite ir jų nelaikykite namuose ilgą laiką. Tam geriau naudoti plastikines dėžes.

Dalintis ne visada yra geras dalykas

Jei skalbykla naudojatės su kitais žmonėms, pavyzdžiui, bendrabutyje, būkite itin atsargūs. Kai į skalbyklą nešatės skalbinius, juos laikykite plastikiniame maiše, o išskalbtus tiesiai iš džiovyklės dėkite atgal į savo plastikinį maišą.