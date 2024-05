Atrado geriausią saldžiarūgštės vištienos receptą: „Skanumėlis“

„Kas gali būti geriau už traškią vištieną saldžiarūgščiame padaže?? Manau visi laikas nuo laiko užsimanome kinietiško maisto, o ypač tos traškios, aromatingos ir padaže skendinčios vištienos gabaliukų. <...> Dažniausiai kiniečių restoranai negamina vietoje saldžiarūgščio padažo, o perka jau pagamintą, tad skonis būna sintetinis ir tenka nusivilti. Tačiau pagal mano receptą pagamintu padažiuku tikrai nenusivilsite, tuo labiau, jog skonį galėsite reguliuoti pagal save! Juk pats geriausias receptas, kuomet patiekalo skonį galima be vargo prisitaikyti sau“, – rašo tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.