Atostogoms pasiruoškite iš anksto: specialistas patarė, kaip atsipalaiduoti nuo darbinių rūpesčių

Vasara – atostogų metas. Tačiau prieš išeinant atostogauti darbe dažnai tenka sutvarkyti daugybę reikalų, pasirūpinti sklandžiu darbų perdavimu kolegoms. Dėl to ruošiantis atostogoms neretai tenka verstis per galvą ir susidurti su stresu, kuris užgožia su atostogomis paprastai siejamas geras emocijas. Specialistai sako, kad taip neturėtų būti ir pataria, kaip planuojant atostogas išvengti įtampos ir mėgautis poilsiu be trukdžių.