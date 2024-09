Atnaujinkite savo kiemą rudenį: atskleidė aukso vertės patarimus

Pirkėjai prisimena patvarų ir kiekvienais metais populiarėjantį sprendimą - akmenį, kurio panaudojimo galimybės kiekvienais metais auga. Žmonės ne tik juo puošia takelius, lysves, bet renkasi kur kas įdomesniems sprendimams, pavyzdžiui, laiptų ir tvenkinių dekoravimui, stovėjimo aikštelėms ar tiesiog kiemo papuošimui.

Deja, bet kai kurie mitai iki šiol trukdo pirkėjų pasirinkimams susikurti svajonių kiemą. Aplinkos dekoravimo ekspertė ir „Ponas Akmuo“ Kauno prekybos aikštelės vadovė Inga Raulušavičienė sugriovė įsisenėjusius mitus ir patarė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis akmenis kiemo atnaujinimui, rašoma pranešime spaudai.

Pasirinkimas ne vienas

Akmens panaudojimo galimybės atnaujinant kiemą yra labai didelės. I.Raulušavičienė atkreipia dėmesį į tai, kad akmuo yra ne vien tik skalda, o jo asortimentas kur kas platesnis. Akmenis, atnaujinant kiemą, galima panaudoti pradedant nuo paprasčiausių būdų – įrengiant takelius, terasas, sieneles, alpinariumus.

Juk takeliai yra esminis kiekvieno kiemo elementas. Pėsčiųjų takai ir takeliai sujungia svarbias sklypo dalis, įskaitant pėsčiųjų taką iš sodo į namus. Šie takai taip pat gali būti dekoruojami, nes išryškina kraštovaizdžio stilių ir dizainą.

Galima sukurti takelį iš vienos rūšies akmenų arba daugiasluoksnį takelį iš kelių rūšių akmenų. Abiejų tipų akmeniniai takai kiemui suteiks asmeniškumo ir elegancijos. Kuriant sodo takus galima naudoti įvairių rūšių medžiagas, įskaitant žvirgždą, skaldą. Vienas populiariausių pasirinkimų, įrengiant tokias vietas – rausvo granito skalda ir rausvas žvyras.

Tačiau jei pažvelgsime plačiau, akmuo puikiai tinka įrengiant bortus, panaudojant skaldeles sukuriami nuostabūs alpinariumai, stovėjimo aikštelės. Akmenų ar žvirgždo apvadai takeliams, gėlynams – unikalus būdas sodo erdvei suteikti baigiamąjį akcentą.

Kuriant akmenų ir augalų kompozicijas galima naudoti beveik visų rūšių akmenis – blokus, riedulius, skaldytą akmenį, granitą ir t.t. Nerekomenduoja naudoti didelio kiekio akmenų – alpinariumas atrodys dirbtinai. Be galo svarbu kompozicijoje naudoti skirtingų dydžių akmenis.

Dauguma tai mato tik filmuose, tačiau nesupranta, kad įsigiję didesnius monolitinius akmenis gali kiemo viduryje įrengti nuosavą fontaną. Iš akmens įrengtas fontanas sukuria ramią atmosferą bet kuriame kieme. Galima įsigyti vandens fontaną ir papuošti jį dekoratyviniais akmenimis arba tiesiog pridėti akmenų į vandens dugną. Šlapi akmenys atrodys ryškiau, įspūdingiau bei kels nuostabą aplinkiniams.

Kitas būdas panaudoti akmenį – sukurti atraminę sienelę. Jos sutvirtina gruntą bei tampa dekoratyviniu dizaino elementu, leidžiančiu kurti kelių lygių sodus. Jei sklypo aukščių skirtumas didelis, reikia įrengti atraminę sienelę, kuri apsaugos nuo nuošliaužų. Sienelės pamatams galima naudoti plonas natūralias akmens plokštes, kad šis statinys taptų nuostabiu dekoratyviniu elementu.

Nė vienas kiemas neapsieina be poilsio zonos. Papuošti jį akmenimis – puikus žingsnis į priekį. Pirmiausia, tai stilingas sprendimas, antra – akmuo ilgai išlaikys tvarkingai atrodančią teritoriją, neleis augti piktžolėms. Paklojus akmeninį pagrindą, sumontavus keletą suoliukų, o centre pastačius įdomios formos ugniakurą, bus sukurtas jaukus kampelis poilsiui su šeima ir draugais.

Kaip pasirinkti akmenis?

Vienas svarbiausių punktų, nuo ko reikėtų pradėti atnaujinant kiemą, tai įsivertinti, koks yra kiemo stilius, kokio rezultato norima pasiekti, kas derėtų prie namo eksterjero ir kokiai konkrečiai kiemo zonai ieškomas akmuo ar akmens skalda.

„Skirtingam projektui naudojamas skirtingas akmuo. Pasirinkimų yra begalė – nuo granito trinkelių, plokščių, akmens luitų, skaldos iki dekoratyvinių akmenų“, – pabrėžė I. Raulušavičienė.

Pavyzdžiui, lysvės pagrindui naudojama skalda, o pačios lysvės pakėlimui - akmens plokštė. Akmeninei sienelei galima naudoti dolomito plokštę, tačiau laiptams, jeigu jie padaryti natūraliai, naudojamos storos granito plokštės, sudėtos viena ant kitos.

Jei laiptai sukurti moderniau – geriausia juos apklijuoti granito plokštėmis. Pasak, I. Raulušavičienės šiuo metu dažniausias pirkėjų pasirinkimas tvenkinių dekorui tampa plokštės. Aišku, visada galutinis priimamas sprendimas priklauso nuo to, kokio siekiama rezultato.

„Tvenkinio sukūrimui vieni pirkėjai išsirinko grindinio plokštę „Kavalas“, o kiti – graikišką. Tvenkinio šonui dažniausiai renkasi skaldelę, o riedulius jo sutvirtinimui“, – dalinosi pašnekovė.

Mitai ir klaidos, kurios išlikusios iki šiol

Šiuo metu rinkoje pasirinkimo yra iš tiesų nemažai, todėl dažnas, neturėdamas pakankamai žinių, kiemui medžiagas renkasi vedini akcijų ar stipriai sumažintų kainų. Visgi, vadovautis reikėtų visiškai kitokiais parametrais.

Akmuo yra vienas iš seniausių produktų, todėl žmonės linkę manyti, kad tai jau atsibodusi ir pasenusi medžiaga kiemo atnaujinimui. Tačiau tai nėra tiesa. Juk šiuo metu rinkoje yra modernių akmenų ir plokščių. Vienas iš populiariausių pasirinkimų tarp pirkėjų – skalūno plokštės.

„Nereikėtų bijoti akmens, nes šiuo metu viskas pažengę į priekį ir jis yra tapęs moderniu. Žvelgiant vien į juodąjį skalūną niekad nepasakytum, kad šis kvepia senove. Be abejo, viskas dar priklauso, kokio siekiama rezultato – istorinio ar modernesnio“, – akcentavo Inga.

Tarp besirenkančių akmenis sklando mitas, jog akmuo reikalauja daug priežiūros. Norint išvengti šios klaidos, tereikia pasirinkti teisingą akmenį, pritaikytą Lietuvos oro sąlygoms. Pavyzdžiui, vienas iš sunkiausiai prižiūrimų akmenų yra baltos spalvos, nes šie po kurio laiko pakeis spalvą dėl lietingų orų.

Kitas svarbus parametras – iš anksto susiplanuoti, ką ir su kuo derinsite. Jeigu norite natūralesnio kaimo stiliaus – vertėtų rinktis paprastesnį ir natūralesnį akmenį. Metalas dažnai yra derinamas su juodais ir moderniais akmenimis. Jei aplinkui daug medžių – geriausias pasirinkimas yra plokštės, nes nuo jų lengviau sušluoti krentančius lapus.

Na, ir paskutinis mitas – jog akmenys yra labai brangūs. Tačiau žmonės pamiršta žvirgždą, skandinaviško granito skaldą, kurie nereikalauja didelių finansų bei turi plačias panaudojimo galimybes. Be to, akmuo yra ilgaamžiškas. Kitas medžiagas per tą patį tarnavimo laiką reikėtų pakeisti jau 2–3 kartus, todėl išleistumėte daug daugiau finansų, nei vieną kartą įsigiję kokybišką ir ilgai tarnaujantį akmenį.

Bėgant metams keičiasi tik vienas dalykas

Aplinkos dekoravimo ekspertė I. Raulušavičienė, lygindama, tai kas buvo verslo pradžioje ir dabar, pastebi išaugusį natūralaus akmens naudojimą, nes esą akmuo buvo ir yra populiarus visais laikais.

Tačiau pasikeitė išsirenkamos akmenų rūšys – kiemo atnaujinimui jau kelis metus iš eilės yra išsirenkamas skalūnas, kuris naudojamas fasadams, takeliams, gėlynų apželdinimui.

Taip pat atsirado vis daugiau akmens panaudojimo būdų, tokių kaip, maudyklos paukščiams. Kitas šiuo metu populiarus kiemo dekoras yra pėdos iš plokščių. Taip pat tai vienas paprasčiausių akmens panaudojimo būdų.

Nors akmuo tampa vis modernesnis ir atsiranda vis daugiau panaudojimo galimybių, tačiau neturėtume pamiršti mūsų protėvių atrastų idėjų – kiemo dekoravimui naudoti riedulius, žvirgždą – sutvirtinimui, o žvirgždo akmenukus – gėlynams.