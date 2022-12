Atlikėja Monika Pundziūtė-Monique papasakojo apie savo Kalėdas: linki kelių dalykų

Mergina juokiasi, kad pastaruoju metu jai kalėdinę nuotaiką kėlė: mandarinai, eglutės puošimas, o taip pat ir daugumos mėgstamas filmas „Haris Poteris“ bei seni kalėdinių dainų skambesiai.

Mintis išlaisvinusi kelionė

Neseniai iš Jungtinių Amerikos Valstijų grįžusi atlikėja Monika Pundziūtė-Monique pasakoja, kad į kelionę kartu su mylimuoju leidosi norėdama įgauti naujų jėgų, minčių ir idėjų:

„Tai buvo viena iš tų krypčių, kur viskas yra kitaip. Į kelionę nusprendėme išvykti tam, kad grįžusi į studiją būčiau įgavusi jėgų. Šiemet gruodis man yra kitoks nei įprastai. Anksčiau šis periodas būdavo kupinas įvairiausių koncertų, renginių. Žinoma, jų yra ir šiuo metu, tačiau pastarieji metai turėjo nemažai pokyčių mano karjeroje, kuomet pradėjau dirbti be vadybos.

Leidžiu sau kurį laiką nekoncertuoti, nes noriu atnaujinti skambesį, kaip mano dainos skamba ant scenos ir kaip ant jos atrodau pati. Tokiems pokyčiams reikia laiko (nusišypso). Be to, pirmą kartą kuriu merch‘ą! Tad šiuo metu esu apsikrovusi siuntomis, sutarčių derinimais, ko anksčiau nebuvo nė kvapo.“

Mergina džiaugiasi, kad šiuo metu jos kasdienybė iš tiesų yra pasikeitusi, o ir kelionė leido į viską pažvelgti kur kas paprasčiau. Labiausiai Moniką kelionėje sužavėjo žmonių svetingumas, kuomet net ir nepažinodamas kito, gatvėje gali sulaukti malonaus palinkėjimo.

„Į Ameriką išvykome tuo metu, kai jie šventė Padėkos dieną, po kurios ir prasideda kalėdinis bumas. Iš tiesų, gatvės, parduotuvių vitrinos buvo papuoštos nuostabiai. Jautėsi ir kapitalistinis šventės jausmas, tačiau ir jaukus žmogiškas Kalėdų laukimas, jos dvasia.

Žmonės vieni su kitais be galo maloniai bendrauja, linki vieni kitiems gerų emocijų, nesušalti, gražių švenčių. Norėčiau, kad taip būtų dažniau ir mūsų gatvėse, kuomet susitikus žvilgsniams vienas kitam nusišypsotume“, – sako ji.

Tradicijos Monikos šeimoje

Anksčiau Kalėdas M. Pundziūtė-Monique su šeima sutikdavo susirinkusi pas močiutę. Vėliau, pradėjus koncertuoti, kalėdines tradicijas pakeitė darbai, koncertai, kurie neretai būdavo per Kūčias ar Kalėdas. Pašnekovė juokiasi, kad Kalėdas ji atšvęsdavo porą dienų vėliau.

„Kiekvienais metais Kalėdos būdavo vis kitokios. Šiemet jos taip pat įdomios, kartu su draugo šeima, mano mama vykstame į Druskininkus, kur sutiksime šventes. Iš tiesų, šią tradiciją vykti į Druskininkus švęsti Kalėdų iš anksčiau puoselėja mano draugo tėvai, tad prisijungti buvau įtraukta ir aš.

Į tokias išvykas mielai vykstu kartu, nes su draugo tėvais labai gerai sutariame, labai juos myliu, o ir džiaugiuosi, kad galiu kartu pasikviesti ir savo mamą. Kadangi pati nesu labai sėsli, tad tokia idėja švęsti Kalėdas ne namuose, man labai patinka. Galbūt, kai turėsiu savo namus, turėsiu tradiciją šventes sutikti namuose, o kol kas gerai pavažinėti ir po Lietuvą“, – nusijuokia.

Iš pradžių Monika pasakojo, kad kalėdinių tradicijų daugiau jos šeimoje kaip ir nėra, tačiau pokalbiui tęsiantis ji prisiminė ir dar vieną mielą kasmetinę tradiciją – draugų Kalėdas. Draugai, anot merginos, jai yra antra šeima, kuri taip pat yra be galo svarbi, o kadangi Kalėdos yra šeimos šventė, jų ji nepamiršta paminėti ir su jais.

Be to, įdomu tai, kad susirinkę į bendrą ratą jie keičiasi ne naujai pirktomis dovanomis, o tai, ką gali vienas kitam perleisti iš savo namų:

„Draugų Kalėdas švenčiame dar nuo paauglystės laikų, kuomet susirinkę pas kažką namuose keičiamės dovanėlėmis. Susirinkę atsinešame kiekvienas dovanas, kurių patys nepanaudosime, pavyzdžiui, knygas, žvakes, pledą ar panašiai. Tuomet jas surenkame, padedame į dovanų kampelį ir vėliau kiekvienas išsirenkame, kam ko reikia. Taip daiktų nereikia išmesti ar sandėliuoti namuose.“

Širdžiai mielos dovanos

Kalbėdama apie dovanas M. Pundziūtė-Monique prasitarė, kad iš tiesų jų jai netrūktų, jei išvis jų nebūtų. Pasak jos, gimimo diena ar Kalėdos yra ne apie dovanas, o apie buvimą kartu. Visgi, pasiteiravus, kokias gautas dovanas ji vertina labiausiai, pašnekovė atvirauja, kad tas, kurios yra gamintos ar parinktos iš širdies.

„Man geriausia dovana yra ta, kurioje yra kažkokia mintis. Kartą man mama yra savomis rankomis padariusi rankinuką iš įvairiausių medžiagų su mano dainos pavadinimu. Tokia dovana man yra neįkainojama, nes ji viską padarė savomis rankomis ir tokio rankinuko nekeisčiau į jokį kitą vardinį!

Praėjusias Kalėdas taip pat gavau mielą dovaną nuo draugo. Jis man padovanojo chalatą su išgraviruotu mano vardu. Buvo be galo miela, personalizuota, o ir man labai reikėjo chalato, nes kiekvieną rytą skųsdavausi, kad man labai šalta, tad mane išgirdo, o tas ir žavu“, – pasakoja ji.

Pasiteiravus, ko švenčių proga palinkėtų sau ir kitiems, Monika nedvejoja:

„Viskas, ko noriu palinkėti, tai yra tie banalūs dalykai, kurie yra patys svarbiausi. Sveikata yra svarbiausias dalykas, tad norėčiau palinkėti jos, taip pat nepamiršti savo draugų, šeimos, nenumoti ranka į artimą žmogų. Be to, linkiu ir nepamesti savęs, neužsibūti šiame šventiniame maratone, strese, kuris dažnai sučiumpa per šį laikotarpį!“

