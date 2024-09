Atėjusi į kapines Elena pakraupo, ką išvydo: „Atrodo apgailėtinai“

Naujamiesčio kapinių „Angelas“ – antkapinis paminklas S. Petrušoniui, A. Žiliui, J. Kukuliui ir D. Džiugui, žuvusiems nuo caro žandarų 1905–1907 metais. Antkapinį paminklą sukūrė skulptorius Kazys Ulianskis (1877–1914).

Šis neobarokinis paminklas gana eklektiškas, bet jame K. Ulianskis stengėsi įkūnyti simboliškai išreikštos kovos prieš carizmą idėją. Caro patvaldystę simbolizuojantis žaltys pamintas angelo.

Angelo rankose vainikas, išreiškiantis pagarbą žuvusiems, ir keturi balandžiai, žuvusiųjų sielos. Prie kojų – inkaras, kryžius, tikėjimo ir vilties simboliai, o kirvis – tauta, kuri nukirs žalčiui galvą. Angelas, energingai iškėlęs galvą, tarsi šaukia kovoti.

REKLAMA

REKLAMA

Paminklui reikia priežiūros

Naujamiestietė Elena S. naujienų portalui JP pasakojo, kad Naujamiestyje gyvena seniai ir puikiai žino „Angelo“ skulptūrą kapinėse.

REKLAMA

„Antkapinis paminklas puošia kapines, bet šiuo metu atrodo apgailėtinai – į baltą „Angelą“ visai nepanašus. Skulptūra apėjusi samanomis ir visa patamsėjusi, apsilaupiusi. Jai tikrai reikia priežiūros.

Paminklą reikia nuvalyti, kad jis šviestų iš tolo. Be to, būtina sutvarkyti ir kapavietę, kurioje palaidoti keturi 1905–1907 metais nužudyti Naujamiesčio vyrai. Būčiau jaunesnė, tai tikrai suorganizuočiau talką ir sutvarkytume antkapinį paminklą“, – susijaudinusi kalbėjo moteris ir stebėjosi, kodėl paveldosaugininkai nepasirūpina Naujamiesčio kapinių „Angelu“.

REKLAMA

REKLAMA

„Angelo“ būklė apverktina

Panevėžio rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas Skirmantas Vertelka aiškino, kad žino apie Naujamiesčio kapinėse stovinčios skulptūros „Angelas“ būklę.

„Antkapinį paminklą kapinėse šią savaitę apžiūrėjome, nes gavome informaciją apie jį. Ruošiamės sutvarkyti, kiek tai įmanoma. Kapavietės aplinką turėtų sutvarkyti Naujamiesčio seniūnija.

Lėšų yra numatyta tvarkyti saugotiniems paminklams, kapavietėms. Tačiau rajone turime per 400 objektų, kuriuos būtina saugoti ir prižiūrėti. Jų priežiūrai Savivaldybė biudžete numato lėšas, dar lėšas nusimato ir seniūnijos, kurių teritorijose yra saugomas kultūros paveldas“, – aiškino S. Vertelka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Plaus su vandeniu ir kempinėle

Pasak vyriausiojo specialisto, sutarė su Naujamiesčio seniūnija, kad „Angelo“ skulptūra bus sutvarkyta.

„Per dvi savaites atsargiai nuvalysime „Angelą“ – paprasčiausiai nuplausime skulptūrą su vandeniu ir kempinėle. Pabandžiau taip plauti ir supratau, kad galima paminklą nuvalyti.

Į talką socialiai remtinų nekviesime, nes po jų darbų gali tekti paminklą restauruoti. Po paminklo nuvalymo darbų paaiškės, ar reikės antkapinį paminklą restauruoti“, – sakė S. Vertelka ir teigė, kad spalio mėnesio viduryje „Angelas“ jau bus nuvalytas.

REKLAMA

Tvarkys kapinių tvorą

Liūdynėje šalia senojo kelio Panevėžys–Vilnius yra Lietuvos karių savanorių kapinės. Čia palaidoti devyni 2-ojo pėstininkų pulko kariai, kurie 1919 m. gegužės 21 d. žuvo kovose su Raudonąja armija, ir vienas nežinomas karys bei 1941 m. tragiškai žuvęs šaulys Kazys Rakauskas. Šios kapinės įrašytos į istorijos paminklų sąrašą.

Velžio seniūnijos seniūnas Andrius Viržaitis paaiškino, kad seniūnijos teritorijoje esančias kapines prižiūri seniūnijos kapinių prižiūrėtojas.

REKLAMA

„Seniūnijos teritorijoje turime 18 kapinių, iš kurių yra 9 veikiančios ir tiek pat neveikiančių. Kapinių prižiūrėtojas žolę dažniau šienauja veikiančiose kapinėse. Beje, lėšas gauname bendrai visų 18 kapinių priežiūrai.

Liūdynės savanorių kapinėse žolę šienaujame reguliariai, bent du kartus per mėnesį. Kapines tvarkysime ir planuojame atnaujinti užrašus ant paminklinių kryžių. Be to, priėmėme sprendimą seną kapinių tvorą išardyti ir sukonstruoti naują“, – pasakojo seniūnas.

Autorius: Raimonda Mikučionytė