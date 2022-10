Ateina itin sunkus laikas: Budraitytė įspėja 3 Zodiako ženklus

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė pasakoja, kad užtemimų metu žmonių nerimu dažniausiai naudodavosi šventikai, žyniai ir įvairių sektų vadovai, prognozuodami užtemimus ir gąsdindami Dievo rūstybe. Ypatingai toks elgesys, anot Vaivos, būdavo pastebimas Saulės užtemimų metu.

„Tiesą pasakius ir kitus dangaus reiškinius žmonija priimdavo, kaip negerą požymį, pavyzdžiui, kometas, planetų išsirikiavimus, susikryžiavimus ir t. t. Dar vaikystėje mano močiutė sakydavo, kad 2000 metais danguje pasirodys kryžius ir prasidės pasaulio pabaiga. Matyt turėjo omenyje planetų susidėliojimą kryžiaus ženklu.

Tiesa, kai kuriuos dangaus reiškinius žmonės priimdavo su džiaugsmu: vaivorykštę, mėnulio jaunatį, priešpilnį. Aišku, astronomai teigia, kad dangaus reiškiniai visai nedaro žmogui jokio poveikio, kad tai, tik dangaus kūnų mechanika, planetos sukasi, juda ir užtemimai, kurie vyksta 4-5 kartus per metus yra dangaus rutina“, – sako astrologė.

Saulės užtemimas

Visgi, V. Budraitytė pastebi, kad užtemimų metu padaugėja nelaimingų atsitikimų, o per Mėnulio užtemimą, kuris vyksta per pilnatį, pastebimai keičiasi ir žmonių elgesys, kuris būna sunkesnis nei per bet kokią kitą eilinę pilnatį:

„Prieš šį užtemimų koridorių gaunu daug klausimų, bijoti ateinančio periodo ar ne, kuriems ženklams reikia būti atsargesniems, kuriems tai neturės poveikio. Pirmas užtemimas bus spalio 25 dieną. Tai dalinis Saulės užtemimas, kuris, deja, bus stebimas ir Lietuvoje, jis prasidės 12:15 val. ir baigsis 14:20 val.

Užtemimas vyks Skorpiono ir Jaučio ašyje. Jau spalio 21 dieną reikėtų po truputį mažinti tempą ir stengtis sąmoningai ramesniam laikotarpiui, nes šitas periodas visiškai netinkamas jokiai veiklai. Mistikai teigia, kad šitas užtemimų koridorius paveiks visą pasaulį, nes ta ašis tai karų, marų, agresijos metas.

Gal sutapimas, tačiau aš netikiu sutapimais, kad šis Saulės užtemimas bus matomas būtent tuose vietose, kur šiuo metu pasaulyje vyksta neramumai, didelės transformacijos: Rytų Europoje, Skandinavijoje, Rusijoje, vidurinėje ir vakarinėje dalyje, artimuosiuose rytuose, centrinėje Azijoje.“

Vaiva sako, kad astronomai teigia, jog Lietuvoje Saulė užtemdyta bus 59 procentais. Be to, anot moters, Saulė šalies horoskope bus valdžios smaigalio viršūnėje.

„Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į 22, 23 dienas, būti atsargesniems. Praėjusių metų gruodį sakiau, kad viskas prasidės 2022 rudenį, taigi ateina ypač didelių permainų metas. Reikia atkreipti dėmesį į lapkričio 4 dieną, tas metas bus skirtas suprasti kosmoso planą ir į kur jis mus veda.

Šiuo metu gali pasireikšti ypač keisti įvykiai, mistinės patirtys, net nemiegant, nemedituojant, jautrūs žmonės bus apdovanoti suvokimu kaip transformuotis, kad lengvai pragyventų tuos transformacijų metus. Dar užtemimų metas svarbus todėl, kad Vėlinių metu, tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio yra pati ploniausia riba metuose“, – aiškina astrologė.

Kitas užtemimas – Mėnulio – įvyks lapkričio 8 dieną. Šis užtemimas labiausiai matomas bus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Zodiako ženklai ir prognozės jiems

V. Budraitytė savo asmeninėje „Vaivos patarimai“ anketoje rašo, kad kai kurie Zodiako ženklai Saulės užtemimo pasekmes jaus labiau, o kiti – mažiau.

Užtemimų periodo metu ramesni gali būti Vėžiai, Mergelės ir Ožiaragiai bei Žuvys. Šiems Zodiako ženklams, anot Vaivos, viskas turėtų praeiti lengvai ir ramiai.

„Jaučiai, Liūtai, Skorpionai bei Vandeniai turėtų būti ypač atsargūs, nes iki užtemimų pabaigos bus sudėtingesnis metas. Ypač sudėtingas metas bus Skorpionams ir Jaučiams.

Kitiems zodiako ženklams: Avinams, Dvyniams, Svarstyklėms, Šauliams nenusimato didesnių bėdų. Viskas praeis ganėtinai ramiai. Naujas veiklas ir aktyvų gyvenimą ar naujus dalykus pradėkite po užtemimų praėjus nors 10 dienų, t. y. ne anksčiau lapkričio 18 dienos. Būkite sėkmingi, sveiki ir laimingi, taikos, gausos jums ir visam pasauliui!“ – linki Vaiva.