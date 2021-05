Ateina galingiausia metų diena: pasakė, kaip jai pasiruošti

Dienos pavadinimas Akšaja Tritja išvertus iš sanskrito kalbos reiškia „nenugalimas, nesunaikinamas“. Ši šventė yra kilusi iš Indijos, kur ji minima jau tūkstančius metų. Šventė kasmet būna skirtingomis dienomis, o šiemet ji įvyks visai netrukus – gegužės 14 d.

Astrologijos mokytoja Shanti Viktorija sako, kad šią dieną pradėti darbai įgauna nenugalimumo efektą:

„Visus tą dieną pradėtus projektus Visata labai stipriai palaiko. Būtent tą dieną tiek Saulė, tiek Mėnulis yra pačiose geriausiose savo pozicijose, didžiausiame potenciale. Saulė atstovauja vyriškąjį pradą, o Mėnulis – moteriškąjį, tad viskas, kas gimsta tą dieną, įgauną labai stiprų Visatos palaikymą.“

Puiki diena pradėti seniai planuotus darbus

Ši ypatinga diena yra skirta žengti pirmuosius žingsnius savo svajonių ir tikslų link. Shanti Viktorija pasakoja, kad tas padarytas žingsnis, įgauna nenugalimosios energijos dovaną. Žmogui padėjus mažą žingsnelį, Visata padeda dešimteriopai daugiau. Žinoma, visų pirma, reikia tą žingsnį žengti.

Astrologijos mokytoja tikina, kad tikrai nebus taip, jog tą dieną atsidarius banko sąskaitą, matysime savaime įkrentančius milijonus. Veiksmas šiuo atveju yra būtinas: „Reikia pačiam užlipti ant banglentės, o Visata su milžiniška tos dienos banga nuneša mus dešimt kartų toliau nei įprastai.“ Specialistė tikina, kad žingsniai nebūtinai turi būti dideli, užtenka ir mažo, bet svarbaus pirmojo veiksmo:

„Svarbu yra dėti žingsnį su vidiniu ketinimu. Nebūtinai turi būti labai didelis žingsnis, nebūtina visą projektą įgyvendinti per tą vieną dieną, užtenka tik pradėti, gal tiesiog priimti esminį sprendimą. Galbūt norite pradėti anksčiau keltis, gerti daugiau vandens, sveikiau maitintis ir pan. Ta diena yra puiki startavimui.“

Indijoje žmonės Akšaja Tritja švenčia pagal gilias tradicijas.

Tie kas gali, kasmet per šią šventę nusiperka bent vieną gramą aukso. Yra tikima, kad aukso pirkimas garantuoja gausą ir Visata pritrauks dar daugiau gėrybių.

Taip pat per šią šventę žmonės Indijoje daug dėmesio skiria aukojimui, nes manoma, kad pasirūpinus kitais, bus sulaukiamas dosnus Visatos palaikymas.

Saviugdos trenerė Raminta Lapinskaitė pasakoja, kad Akšaja Tritja šventės simbolis yra labai gražus, mat stipriausioje savo pozicijoje esantys ir Mėnulis, ir Saulė reprezentuoja lygiavertę partnerystę ir kūrybinę galią.

„Saulė reprezentuoja visą išorinį mūsų gyvenimą, visą sėkmę, tikslų realizaciją, o mėnulis reprezentuoja mūsų vidinį gyvenimą, intuiciją, pasąmonės pasaulį. Tą dieną sąmoningai pasirinkta vidinė kryptis sėja sėklą, kuri sulaukia auginančios saulės šviesos“, – pasakoja R. Lapinskaitė

Akšaja Tritja metu rekomenduojama pradėti daryti tai, ką norima matyti gyvenime augant ilgai ir nuosekliai. Saviugdos trenerė pasakoja, kad ir pati per stipriausią metų dieną renkasi pradėti norimus projektus ar veiklas:

„Aš kiekvienais metais švenčiu šią šventę. Visada susiplanuoju tą dieną tokią, kokia man būtų maloni ir įkvepianti, prasminga ir be skubos. Prieš trejus metus atidarėme studiją būtent per galios dieną ir iki pat karantino, ji gyvavo labai puikiai. Manau, kad prie to tikrai prisidėjo Akšaja Tritja. Šiemet jau ilgą laiką galvoju apie vieną investiciją, kuri susijusi su mano finansine gerove ir susiplanavau pirmą žingsnį žengti būtent per gegužės 14 d.“

Blogi dalykai nesidaugina

Nerimauti dėl neigiamo šios dienos poveikio nereikėtų – Shanti Viktorija sako, jog dauginasi tik tie dalykai, kurie yra daromi su intencija. Tai jei kažkas vyksta ne pagal jūsų numatytą planą, širdyje vis tiek nepameskite savo dienos ketinimo.

R. Lapinskaitė pasakoja, kad šios dienos veiklas reikėtų susiplanuoti iš anksto, numatyti konkrečius užsiėmimus. Specialistė pataria šią dieną gyventi kaip savo svajonėje, kuri jau yra realizuota:

„Patarčiau susiplanuoti tą dieną taip, lyg ji būtų iš mūsų svajonių gyvenimo. Tarkim norėtumėt gyventi Paryžiuje, nors karantinas, nuvažiuoti ten negalite, galbūt ir kalbos nemokate, neturite tam lėšų, bet tai nėra esmė. Tą dieną reikėtų pradėti su kuo daugiau prancūziškos muzikos, gerti skanią kavą, valgyti prancūziškas bandeles ir daryti viską, lyg gyventumėte Paryžiaus miesto centre, nors iš tiesų gyvenate Lietuvoje, kokiame nors neįspūdingame rajone.

Svarbiausia yra žmogaus būsena ir leidimas sau pagyventi svajonėje, pasimėgauti ja. Na, o jei turite kažkokių įsipareigojimų ir negalite visą dieną gyventi tik sau, siūlyčiau bent vieną valandą ryte pagyventi savo svajonių dienoje, tarsi viskas vyksta jau taip, kaip jūs norite.“

Šios dienos veiklų efektas gali jaustis ne iš karto. Nors gali atrodyti, kad nieko neįvyko, tačiau kartais Visatos palaikymas pasimato tik praėjus šiek tiek ilgesniam laiko tarpsniui. Shanti Viktorija pasakoja, kad kai kalbama apie norus, neretai žmonės į tą temą pažvelgia gana ribotai: nori, kad jų tikslai išsipildytų tik konkrečiu būdu, tačiau jei tik išeitų pažvelgti plačiau, tai tą dieną padaryti žingsniai galėtų atverti ir dar platesnes sėkmės duris, pranokstančias visus lūkesčius. Kartais reikia daugiau laiko, kad pasimatytų pilna ketinimo realizacija. Astrologijos mokytoja dalinasi savo patirtimi:

„Viena mergina per Akšaja Tritja nusprendė suburti bendraminčių ratą. Po kiek laiko tas projektas nustojo gyvuoti, tačiau būtent iš jo išsirutuliojo dar didesnė idėja, kuri klesti iki šių dienų. Kartais iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad taip išgirta dienos energija silpnokai pasireiškė, tačiau pažvelgus Visatos akimis, tas pirmas žingsniukas būtent ir buvo galingas atskaitos taškas vidinio ketinimo suklestėjimui.“

Svarbu palepinti save

Shanti Viktorija įspėja, jei per stipriausią metų dieną išsikelsite tikslus, kurie proto atžvilgiu labiau apsimoka, negu suvirpina širdį, tai tikimybė, kad jie išsipildys yra mažesni. Geriausia, kai noras kyla iš vidaus gilumų bei uždega akis.

Šią, stipriausią metų dieną, labai svarbu palepinti save, mėgautis kiekviena ypatingos dienos minute, kad ir kokia dienos intencija bebūtų. R. Lapinskaitė sako, kad jai tą dieną patinka pasipuošti ir džiaugtis gyvenimu:

„Aš tą dieną geriausiai pajaučiu, kai pasipuošiu, pasikvėpinu mėgstamiausiais kvepalais, geriu kavą ten, kur man labiausiai patinka. Tą dieną siūlyčiau neiti į jokius kompromisus – jei patinka kava tik iš vienos kavinukės senamiestyje, nepagailėkite investuoti šiek tiek laiko ir nuvykite nusipirkti tos, pačios skaniausios kavos. Nugyvenkite visomis prasmėmis pačią skaniausią ir maloniausią dieną, kokią tik galite, bendraukite su įkvepiančiais žmonėmis, užsiimkite tuo, kas skatina širdį plakti meile sau ir gyvenimui.“

Pasak Shanti Viktorijos, pasimėgauti diena vertėtų ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų žmonių. Malonumai įkrauna, o geresnė vidinė būsena maloniai veikia ir aplinkinius.

Per Akšaja Tritja rekomenduotina prisiminti dosnumą bei meilę.