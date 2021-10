Astrologų žinia Šauliams: pažintys bus kupinos romantikos

Avinas

Orientuokitės į nebaigtus darbus, ieškokite klaidų, taisykite, perdarinėkite. Verta ieškoti atsakymo praeityje – prisiminkite senus įvykius, kadaise išgirstus dalykus. Galbūt tik dabar suprasite kieno nors tikrąją prasmę. Jei tektų užleisti pelnytą vietą, atiduoti laimėjimus, uždirbtus pinigus, neišgyvenkite dėl to: tai bus savotiškas būdas sumokėti už ankstesnes klaidas

Tauras

Nurimkite ir atsakymo paieškokite giliau savo viduje, tolimoje praeityje, gal net vaikystėje. Praregėjimas ateis, mokėkite laukti ir nepriimti jokių svarbių sprendimų, jei nepajusite vidinio tvirtumo.

Dvyniai

Ar prisimenate savo pažadus? Jei šiandien dažnai susidursite su kliūtimis, dings reikalingi daiktai, dokumentai, jei važiuojant be bilieto pagaus kontrolierius ar transporte apvogs, jei kelyje į jus įvažiuos kas nors, žinokite, jog esate linkę pamiršti kitiems duotą žodį, grąžinti laiku daiktus ar pinigus.

Vėžys

Būkite sąžiningi. Prieš ką nors kaltindami pagalvokite: ar patys panašiai anksčiau nesate pasielgę? Pasisaugokite, kad dalykų, kuriuos slepiate nuo visuomenės ar antrosios pusės, mylimo žmogaus, neatskleistų (ir nepaskleistų) konkurentai, priešai.

Liūtas

Nesivelkite į konkurencinę kovą, ypač su artimaisiais, sutuoktiniu, – ieškokite naudos sąjungoje, bet ne kovoje. Tiesa, šiandien svarbu bus turėti savo nuomonę ir jos nekeisti, ja nedvejoti, ypač netiktų pasiduoti kieno nors įkalbinėjimams perkant vertingą daiktą ar investuojant pinigus. Vakare nepraraskite saiko, būkite atidesni kelyje. Būkite dėmesingesni nuojautoms – pavyks įminti svarbią paslaptį. Galimas pranašiškas sapnas.

Mergelė

Iki pavakarės dažniau pasiduosite nerimui, be reikalo įsitempsite, labiau kamuos sąžinė. Iki pavakarės venkite bendrauti, ypač su amžinai besiskundžiančiais, nelaimingais: būsite labiau imlūs ir lengviau užsikrėsite jų problemomis.

Svarstyklės

Prasideda jūsų dominavimo metas, tad jausitės vis geriau, jėgos sugrįš. Palanki bus visa diena, ir net kebli situacija nesutrikdys: rasite sėkmingą išeitį. Nebloga diena piniginiams, turto, verslo reikalams tvarkyti.

Skorpionas

Jei jus seniai slėgė neteisybė darbe, šiandien verta aiškintis santykius su kolegomis: nebijokite pareikšti savo nuomonės ir jos apginti. Tiesa, namuose toks principingumas netiks vyresniųjų atžvilgiu.

Šaulys

Neišsisukinėkite nuo pažadų, duotų vaikams, jie tai įvertins ir jūsų santykiai taps draugiškesni. Užsimezgusios pažintys bei įsimylėjimai ne tik bus kupini romantikos, nuoširdumo, bet ir gerokai disciplinuos.

Ožiaragis

Iki pavakarės pasyvus metas, kai situacijos nekontroliuojate ir nuo jūsų valios mažai kas priklausys. Į pokyčius darbe galite žvelgti kaip į karminį atpildą. Būkite atidūs, kad jūsų nepasitenkinimu, bloga nuotaika kas nors nepasinaudotų. Nebendraukite su nemaloniais žmonėmis.

Vandenis

Per antrąją pusę, partnerius grįš pagalba, kurią kitiems suteikėte. Tačiau jei per juos patirsite netikėtų kliūčių, nesipiktinkite: tai atpildas už laiku nesuteiktą pagalbą, išdavystę. Be reikalo nesivelkite į konfliktą.

Žuvys

Palankesnė pirmoji dienos pusė, antrą pagausės kliuvinių, nesusipratimų, kurie nuo jūsų nepriklauso. Gali paaiškėti, per ką pastaruoju metu netenkate pinigų, kas slapta kenkia, jumis naudojasi, kliudo reikalo sėkmei ar geriems santykiams šeimoje.

Autorius: vytautus.com