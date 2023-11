Astrologas iš Indijos atskleidė, ką atneš 2024 metai: labiausiai seksis šiems ženklams

Naujienų portalui tv3.lt astrologas teigė, kad ateinančiais metais pasitaikys įvairių netikėtumų, tačiau kiekvienam Zodiako ženklui seksis vienoje ar kitoje srityje – nusiteikite pozityviai ir į naujus metus ženkite su gera nuotaika.

A. Chakraborty atskleidė, ką žvaigždės 2024 metais žada visų 12 Zodiako ženklų atstovams.

Avinas

Avinų artėjančiais metais laukia finansinis pagerėjimas, naujos galimybės bendradarbiauti su užsienio šalies gyventojais. Nuo vasario iki gegužės mėnesio laukia metas, kai sulauksite malonių staigmenų. Tai geras laikas, ramybei, psichologinės sveikatos priežiūrai.

Studentams tai geras laikas mokytis, pasiekti gerų rezultatų moksle. Tačiau turėtumėte būti atsargūs su pinigais ir išlaidavimu, nes galite juos greitai prarasti. Palyginus su praėjusiais metais, šie metai bus sėkmingesni asmeniniame gyvenime.

REKLAMA

REKLAMA

Jautis

Jaučiam tai bus žymiai geresnis laikas nei jau besibaigiantys metai. Galite tikėtis finansinio pagerėjimo, tačiau turite būti atsakingi. Jūsų lauks geri rezultatai versle. Geras metas keisti darbą ar kraustytis į kitą šalį.

REKLAMA

Nuo gegužės mėnesio ateis ramybė asmeniniame gyvenime. Geras laikas mokslui, tačiau iki gegužės mėnesio būkite atsargūs su studijomis. Pagerėjimas ateis tik antroje metų pusėje.

Dvyniai

Dvyniams pirmoji metų pusė bus sėkminga, tačiau nuo gegužės mėnesio būkite atsargūs asmeniniame gyvenime. Gali įvykti konfliktų ar sunkumų. Studentams bus sėkmingi metai, gerai seksis moksluose.

Galimos geros naujienos profesiniame gyvenime. Tačiau visus pasikeitimus darykite atsargiai, viską apgalvokite. Šiais metais galite sulaukti finansinio pagerėjimo, tačiau stenkitės neišlaidauti.

REKLAMA

REKLAMA

Vėžys

Vėžiai ateinančiais metais gali tikėtis gerų rezultatų asmeniniame gyvenime, tačiau niekas neįvyks greitai. Antroje metų pusėje galite tikėtis gerų rezultatų darbe, finansuose, galimas paaukštinimas ar pasikeitimas darbe. Puikus metas planuoti vaikus, tačiau būkite atsargūs bendraudami su šeima: mama, tėčiu, broliais,

Liūtas

Liūtams ateinantys metai bus gana įtempti, jie patirs nemažai streso, tačiau tai geras laikas planuoti santuoką. Nuo birželio būkite atsargūs su finansais, ypač tie, kurie užsiima investicijomis ar turi savo verslą, nes yra šansas, kad prarasite pinigus. Jei galite, laikykitės atokiau nuo investavimo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mergelė

Mergelėms reikėtų būti atsargioms asmeniniame gyvenime ir susirūpinti savo sveikata. Nebūkite per daug nervingi ir emocionalūs. Jei sprendimus priimsite per lėtai, jūsų partneris gali būti dėl to nepatenkintas, todėl būkite protingi ir nebūkite per lėti. Geras laikas planuoti vaikus. Darbe rezultatai bus stabilūs, nieko ypatingo, tačiau turėsite daugiau ir pakankamai miego.

Svarstyklės

Svarstyklėms bus geras metas investuoti į savo namus, planuoti vaikus. Pirmieji penki mėnesiai bus idealus metas planuoti viską, kas susiję su šeima, santuoka. Tinkamas metas apsigyventi kartu.

REKLAMA

Būkite atsargūs su svarbiais dokumentais ir vertingais daiktais, nes galite juos pamesti. Taip pat vadovaukitės savo antrąją nuomone, o ne pirmąją, nes ji gali būti neteisinga.

Skorpionai

Skorpionams ateinantys metai yra puikus vaikų planavimui. Iki gegužės mėnesio galima planuoti santuoka, piršlybas, investicijas į namus. Finansiniai sunkumai išsispręs, tačiau reikės turėti kantrybės ir palaukti. Antroje metų pusėje galite tikėtis gauti daugiau pinigų, ypač tie, kurie susiję su verslu.

REKLAMA

Šaulys

Šauliams nerekomenduojama kitais metais investuoti į savo mašiną, o jei tai darysite – būkite atsargūs. Tinkamas metas planuoti vaikus ar santuoką. Būkite atsargūs darbe, nes galite susidurti su priešais ar pavydžiais žmonėmis. Stenkitės būti diplomatiški, bet neatskleiskite silpnybių savo draugams bei kolegoms. Taip pat gali kilti konfliktų su mama ar uošviene.

Ožiaragis

Ožiaragiams ateinantys metai bus labai sėkmingi. Galite lengviau atsipūsti, jei turėjote senų problemų – jos išsispręs. Pirmieji metų mėnesiai yra tinkamas laikas investuoti į nekilnojamaji turtą. Po gegužės mėnesio puikus laikas planuoti vaikus ir santuoką. Taupykite pinigus – tai geras laikas sutaupyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vandenis

Vandenių laukia stabilus periodas. Atraskite save, tausokite savo sveikatą, ypač jei turite problemų ar gydotės po operacijos. Būsite pasiruošę sunkiai dirbti, tačiau rezultatai ateis vėliau, todėl reikės turėti kantrybės.

Būkite atsargūs su finansais, nedarykite investicijų ypač į nekilnojamąjį turtą. Geri metai asmeniniame gyvenime, tačiau nebūkite per lėti ir būkite labiau romantiški.

Žuvys

Žuvims kitais metais reikėtų apsvarstyti kiekvieną sprendimą. Gali būti, kad reikės kraustytis. Gali kilti problemų asmeniniame gyvenime, sveikatos problemų. Darbe seksis gerai, galbūt bandysite padaryti kažką ypatingo. Jūsų laukia nauji projektai. Pagerės santykiai su kolegomis ir bus geras periodas keliauti.