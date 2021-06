Astrologai pataria pasiruošti, nes lengva nebus: Zodiako ženklams – neprognozuojamų permainų metas

Avinas

Neprognozuojamų permainų laikas, kai judama viena kryptimi, o atsiduriama kitoje vietoje, ir dar su kita kompanija. Nebus lengva įgyti aplinkinių simpatijas, pasitikėjimą, paramą.

Tauras

Tai nepalankus metas aktyviai tvarkyti reikalus, kovoti, nieku rimtu neužsiimkite, net jei būsite įsitikinę savo teisumu. Nesivelkite į intrigas darbe, venkite kaltinti kitus, aplinkybes, geriau pripažinkite savo kaltes.

Dvyniai

Būsite linkę į viską reaguoti per greitai, per karštai reaguoti ir dėl to tik pabloginsite situaciją. Nebūkite kategoriški, tiesmuki. Kad ir kas atsitiktų, pasistenkite šypsotis, dažniau nusijuokti.

Vėžys

Venkite konfliktų, dėl nesutarimų galite prarasti tvirtą pagrindą po kojomis. Mažiau tikėkitės iš šios dienos pažadų, patys irgi neįsipareigokite, taip pat būkite kuklesni, atsargesni.

Liūtas

Tai komplikuotų permainų metas, kai atsiveria naujų perspektyvų, tačiau neskubėkite, jos gali būti apgaulingos, klaidinančios. Pasisaugokite spąstų. Nesikarščiuokite dirbdami kompiuteriu, sudėtinga darbo technika.

Mergelė

Vertėtų taisyti senas klaidas, atlikti pamirštus ar užleistus darbus. Jei ieškosite lengvų kelių, mėginsite gudrauti, pateksite į dar keblesnę padėtį.

Svarstyklės

Stigs objektyvumo, kantrybės, kaip ir galimybių veikti ar laisvų pinigų. Tik neįsivelkite į avantiūrą norėdami pataisyti esamą padėtį. Nebūkite labai griežti bei reiklūs savo vaikams.

Skorpionas

Net jei nieko nenorėsite girdėti apie savo trūkumus, kai ką sužinosite. Nenustebkite, jei be pagrindo ims priekaištauti artimieji, kolegos, be priežasties ges automobilis ar darbo technika, kils nenumatytų kliūčių veikloje.

Šaulys

Nors vieniems bus sunku, aplinkinių įtakos reikėtų vengti. Beje, per partnerius, sąjungininkus galimi nemalonumai. Gali atsinaujinti rūpesčiai ir per tuos, su kuriais esate išsiskyrę.

Ožiaragis

Šiandien bus lengva prarasti savitvardą, bet įvairūs sukrėtimai padės atverti akis, suvokti, ko jums nereikia gyvenime. Tikėtinas planų suirimas, netikėtos ar nemalonios išlaidos.

Vandenis

Žmoniškumas, šiluma šiandien bus itin vertingos savybės. Aplinkiniai dažnai bus nervingi, nesupratingi ar nelaimingi, tad pasiruoškite padėti jiems išmintingai patardami, nuramindami.

Žuvys

Nesiimkite nieko atsakingo, neaptarinėkite finansinių planų su partneriais. Galimi rimti nesusipratimai su tėvais.

