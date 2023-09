REKLAMA

Būtent šiomis savybėmis pasižymi skandinaviškas prekės ženklas „Mill“, išsiskiriantis nuosekliu minimalistiniu dizainu, aukščiausios kokybės medžiagomis ir pažangiausiomis technologijomis. „Mill“ šildymo įranga yra puikus pasirinkimas norintiems ne tik patogiai šildyti patalpas, bet ir papuošti savo namus.

Ką svarbu žinoti renkantis šildytuvą?

Norint įsigyti šildytuvą svarbu laikytis tam tikrų taisyklių. Pirma – apsvarstykite, kokią dalį erdvės reikės šildyti. Tai gali priklausyti nuo jūsų namo dydžio ir izoliacijos lygio. Atkreipkite dėmesį į šildytuvo efektyvumą bei energijos suvartojimą. Šildytuvai su aukštu energijos efektyvumu gali padėti sumažinti išlaidas už energiją.

Antra – jei namuose turite vaikų ar gyvūnų, patikrinkite, ar šildytuvas turi saugumo funkcijas, tokias, kaip apsaugą nuo perkaitimo ar užraktą nuo vaikų.

Taip pat rinkitės tokį modelį, kuris atitiks jūsų valdymo poreikį, o jei nesate tikri dėl savo pasirinkimo, visada galite pasikonsultuoti su šildymo įrangos specialistu, kuris padės išsirinkti būtent jūsų namams tinkamiausią variantą.

Plataus „Mill“ šildytuvų asortimentas

Tinkamą šildytuvą galite pasirinkti iš plataus „Mill“ asortimento, siūlančio šildytuvus kiekvieno poreikiams.

Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? (8 nuotr.) Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? +4 Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti? Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti?

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Artėjant šaltajam sezonui: kokį šildytuvą pasirinkti?

„Mill Gentle Air“ tepalinis šildytuvas – nesausinantis patalpų oro

Alyva užpildytas radiatorius dar niekada neatrodė geriau nei „Mill Gentle Air“! Šildytuvas elegantiško, modernaus dizaino, o pastatytas ant stovo jis atrodo taip, tarsi šildytuvas švelniai plūduriuotų ore. Nešiojamasis stilingas šildytuvas yra tylus ir saugus naudoti be priežiūros. „Mill Gentle Air“ atitinka savo pavadinimą - tai švelnus šilumos šaltinis, kuris nedegina dulkių ir nedžiovina patalpų oro. Unikalios uždaros formos šildytuvas šilumą po patalpą paskleidžia daug greičiau, palyginti su tradiciniais alyva užpildytais radiatoriais. Be to, populiariausias šios kategorijos šildytuvas yra „Mill Gentle Air WiFi“. Šis stilingas šildytuvas veikia itin tyliai ir yra saugus naudoti be priežiūros. Jame integruota „Mill Heat Boost“ technologija, o tai reiškia, kad dėl uždaros formos karštas oras kyla greičiau, todėl efektyviau paskirsto šilumą. Dėl šios priežasties patalpa įšyla 29 % greičiau. „Mill Gentle Air WiFi“ galėsite lengvai sujungti su „Bluetooth“, kuris automatiškai prijungs prietaisą prie „WiFi“ tinklo, todėl galėsite jį valdyti nuotoliu. Taip pat, šis šildytuvas užtikrins, kad patalpoje visada būtų palaikoma norima temperatūra. Be to, „Mill“ programėlėje įjunkite užraktą nuo vaikų, kad užrakintumėte visus šildytuvo valdymo panelės mygtukus. Taip neleisite jiems reguliuoti temperatūros ar junginėti šildytuvo.

„Mill Invisible“ panelinis šildytuvas – puikiai įsilies į jūsų namų sienas

„Mill invisible“ – tai geriausias ir gražiausias skandinaviškas dizainas. Minimalistinė, elegantiška forma organiškai dera prie bet kokio interjero dizaino, todėl „Mill Invisible“ tapo dizaino ikona šildytuvų pramonėje. Dėl švelnių, užapvalintų kraštų ir švelniai išlenktos priekinės dalies šis panelinis šildytuvas gražiai susilieja su jūsų siena. Taip, jis yra matomas, bet beveik nematomas. Panelinis šildytuvas užtikrina komfortišką aplinkos temperatūrą ir yra saugus naudoti be priežiūros, todėl atidarius duris jūsų namuose visada bus jauki šiluma.

„Mill Glass“ panelinis šildytuvas – paprastas, išskirtinis ir elegantiškas

„Mill Glass“ yra geriausiai parduodamas Norvegijos stiklo panelių šildytuvas. Jo sėkmės paslaptis – paprastas, bet labai elegantiškas dizainas. Šis šildytuvas turi išskirtinį, šiuolaikišką stiklinį priekį, kuris puikiai dera bet kuriuose moderniuose namuose. Be to, įrenginys užtikrina komfortišką aplinkos temperatūrą ir gali būti saugiai naudojamas be priežiūros. Įsivaizduokite, koks džiaugsmas visada grįžti namo į ištaigingus ir šiltus namus.

„Mill Instant“ – stilingas, greitas ir efektyvus

Pažvelkite į „Mill Instant“ – nuostabus interjero dizaino elementas, kuris tarsi elegantiškai sklando virš grindų. Stilingas šildytuvas turi švelnius, užapvalintus kraštus ir švelniai išlenktus šonus, o juoda vidurinė dalis pabrėžia ploną ir elegantišką dizainą. Šildytuvas „Mill Instant“ yra labai efektyvus ir pradeda šildyti iš karto vos įjungus. Šildytuvas puikiai tinka kaip papildomas šilumos šaltinis itin vėsiomis dienomis, o prireikus jį galima lengvai perkelti.

„Mill WiFi“ šildytuvas – apdovanojimą pelnęs dizainas su programėlės valdymu

„Mill WiFi“ šildytuvas – nuostabus akį traukiantis įrenginys, elegantiškai stovintis ant grindų. Šis apdovanojimą pelnęs šildytuvas išsiskiria švelniu dizainu bei elegancija. Šildytuvą „Mill WiFi“ lengva valdyti naudojant „Millheat“ programėlę, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje bebūtumėte. Programėlėje galite patogiai užprogramuoti temperatūrą, kad ji automatiškai prisitaikytų prie jūsų kasdienės rutinos. Taip tausojate aplinką nuo nereikalingo elektros energijos suvartojimo, o sau sutaupote nereikalingų išlaidų. Šis modelis ne tik gražus, bet ir turi tokį patį kaitinimo elementą, kokį rasite visuose „Mill“ paneliniuos šildytuvuose, todėl gali saugiai veikti be priežiūros.

„Mill Compact“ ventiliatorinis šildytuvas – mažas, kompaktiškas ir greitas

„Mill Compact“ yra mažas, kompaktiškas ir efektyvus ventiliatorinis šildytuvas, pasižymintis elegantišku dizainu. Šildytuvo minkšti, užapvalinti kraštai ir švelniai išlenkti šonai pabrėžia minimalistinį skandinavišką stilių, todėl jis natūraliai tinka daugelyje šiuolaikinių namų. Neleiskite, kad jo dydis jus apgautų! Tai labai efektyvus šildytuvas, greitai sušildantis tiek mažesnius, tiek didesnius kambarius. Šį mažą gražų šildytuvą lengva pernešti visur, kur reikia papildomos šilumos, o sandėliuojant jis užima labai mažai vietos.

„Mill WiFi“ šildytuvai – kasdienis komfortas ir energijos taupymas

Naudodami „Mill WiFi" šildytuvus galite lengvai valdyti šildytuvus iš savo išmaniojo telefono, kad bet kuriuo metu būtų užtikrinta komfortiška temperatūra, nešvaistant elektros energijos. Programėlėje „Millheat“ galite užprogramuoti temperatūrą, kad ji automatiškai prisitaikytų prie jūsų kasdienių įpročių, taip užtikrindami kasdienį komfortą ir taupydami savo piniginę bei aplinką nuo nereikalingų išlaidų ir elektros energijos naudojimo. Naudodamiesi „Millheat“ programėle galite valdyti kelis namus ir tiek šildytuvų, kiek norite, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje bebūtumėte. Dėl to visada grįšite namo į jaukius, maloniai šiltus namus ar kotedžą.

„Mill Generation 3 WiFi“ siūlo naujas ir revoliucines funkcijas. Atnaujinus techninę ir programinę įrangą, „Mill“ gali pasiūlyti šiuos naujus privalumus:

o Pirmieji ir vieninteliai šildytuvai su PID reguliavimo šildymo technologija. Pasiekus pageidaujamą temperatūrą, šildytuvas ją palaikys sumažindamas galios lygį. Tai reiškia stabilesnį šildymą su mažesniais temperatūros svyravimais.

o Numatomasis šildymas – šildytuvas šildys patalpą taip, kad norima temperatūra būtų pasiekta tam tikru laiku. Šildytuvas mokosi, kaip greitai / lėtai patalpoje laikui bėgant pakyla / sumažėja temperatūra. Taip jis žinos, kada pradėti šildyti, kad pasiektų norimą temperatūrą programėlėje suplanuotu laiku.

o Nauja „WiFi“ mikroschema, leidžianti itin lengvai prisijungti prie „Bluetooth“, kuri automatiškai prijungia prietaisą prie „WiFi“ tinklo, nepriklausomai nuo turimo maršrutizatoriaus tipo.

o 100% tylus veikimas dėl silicio kontrolės - nesigirdi jokio spragsėjimo, kai temperatūra didėja ar mažėja.

o Vaikų apsaugos užraktas - saugiam naudojimui

o Komercinės paskirties spyna nuomotojams

o Atidaryto lango funkcija, kuri automatiškai išjungia šildytuvą, kai atidaromas langas

o Galimybė leisti „Mill Sense Air“ pakeisti šildytuvo temperatūros jutiklį - taip galima tiksliau reguliuoti temperatūrą

o OTA (Over the Air) atnaujinimai, leidžiantys programinę įrangą papildyti naujomis įdomiomis funkcijomis.

Taigi, atėjus šaltajam sezonui, svarbu tinkamai pasirinkti šildytuvą, kuris atitiktų jūsų poreikius ir prisidėtų prie sveikatos tausojimo, energijos taupymo bei komforto namuose. Įvertinę visus siūlomus „Mill“ šildytuvų variantų, neabejojame, kad lengvai atrasite jūsų norus labiausiai atspindintį variantą.