Aptikti klastingą ligą šauliečiui padėjo nemokamas tyrimas: štai kuriems gyventojams reikia pasitikrinti

Medikus džiugina tai, kad visuotinė patikra prisidės prie sveikesnės visuomenės ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iškelto ambicingo tikslo – siekti hepatito C eliminacijos iki 2030 metų, tačiau jis būtų dar realesnis, jei gydomas būtų skiriamas visiems, išgirdusiems teigiamą tyrimo rezultatą.

Gydytoja pakvietė išsitirti

Šiaulietis Raimondas Jankauskas dirba tolimojo reiso vairuotoju, tad rūpintis sveikata trūksta ir laiko, ir galimybių – vis kelyje. Prieš tris mėnesius grįžęs namo jis kreipėsi į šeimos gydytoją, kuri nusiuntė išsitirti kraują, paaiškinusi, jog tai patikra dėl hepatito C. Gavusi kraujo tyrimo rezultatus gydytoja pranešė, kad būtina kreiptis į gydytoją infektologą ir susirūpinti sveikata.

„Išsigandau, nes niekada nesijaučiau blogai ir jokių ligos požymių nejaučiau“, – pasakojo šiaulietis, atvykęs dėl kepenų tyrimo į Respublikinės Šiaulių ligoninės Konsultacijų polikliniką.

Šis tyrimas – jau po aštuonias savaites vartotų vaistų, kuriuos skyrė gydytoja infektologė. Tada, atlikusi tyrimą, paaiškino, kad yra kepenų pažeidimas, bet jaudintis nereikia – yra vaistų, kurie padės sustabdyti ligą.

„Labai sąžiningai kasdien gėriau po tris tabletes, laikiausi nurodymų“, – sakė gydytojai Zinaidai Kovaliovai pacientas ir vylėsi, kad tyrimas parodys gerus gydymo rezultatus.

Nemokama patikra

Lietuvoje nuo 2022 metų gegužės mėnesio patvirtinus nemokamą patikrą dėl hepatito C viruso, pacientų srautas iš šeimos gydytojų kabineto į ligoninės Konsultacijų skyriaus infekcinių ligų konsultanto kabinetą smarkiai išsaugo. Visoje šalyje išaugo hepatito C diagnostika. Statistika teigia, kad 2020 m. Lietuvoje iš viso registruoti 65 lėtinio hepatito C atvejai, 2021 m. – 57 hepatito C atvejai, o 2022 m. – jau per 169 hepatito C viruso sukelto kepenų uždegimo atvejai, rašoma ligoninės pranešime spaudai.

Pasak Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojos infektologės Gertrūdos Arštikaitienės, kasdien tenka konsultuoti po keletą pacientų, kuriems atlikus greitąjį antikūnų tyrimą (iš veninio kraujo) pas šeimos gydytojus, radus virusą ir neinvaziniu kepenų elastografinio tyrimo metodu išmatavus kepenų standumą bei nustačius fibrozės laipsnį, skiriamas gydymas.

Gydytoja infektologė primena, kad pagal galiojančią tvarką numatyta galimybė nemokamai pasitikrinti visiems šalies gyventojams, gimusiems nuo 1945 iki 1994 m., kadangi jie potencialiai gali būti užsikrėtę hepatito C virusu, jeigu iki 1993 m. jiems buvo perpiltas kraujas ar kraujo produktai, atliktos chirurginės operacijos ar invazinės procedūros. Pasitikrinti dėl hepatito C rekomenduojama ir sergantiems hemofilija ir kitomis kraujo ligomis, organų, audinių ir kraujo donorams, asmenims, patyrusiems organų transplantaciją, infekuotiems ŽIV ar turėjusiems daug lytinių partnerių.

Šeimos nariams, jei kam nors iš šeimos buvo diagnozuotas virusinis hepatitas C, nėščiosioms ir medicinos įstaigų darbuotojams taip pat rekomenduojama pasitikrinti dėl hepatito C. Tai reiškia, jog žmogus, atvykęs pas savo šeimos gydytoją profilaktiškai ar dėl ligos, gali pareikšti norą išsitirti dėl hepatito C ir šeimos gydytojas paskirs nemokamą tyrimą. Svarbu žinoti jog tyrimas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas šio testo rezultatas. Be to ir pagijus antikūnai išlieka beveik visą gyvenimą.

Du iš šimto – tiek, skaičiuojama, suaugusiųjų Lietuvoje gali būti užsikrėtę hepatitu C ir platinti šį virusą nieko neįtardami. Tai, jog situacija išties rimta, patvirtinta naujausi duomenys, kai praėjusių metų gegužę pradėjus nemokamai tirti visus 28–77-erių metų amžiaus žmones, nepriklausančius rizikos grupėms, diagnozuotų lėtinio hepatito C atvejų skaičius svariai išaugo.

Liga išgydoma

Infekcinių ligų skyriaus gydytojos Zinaida Kovaliova, Judita Minickaitė-Katinienė ir iš Ukrainos atvykusi gydytoja Natalija Maksyjentseva atlieka kepenų elastografinį tyrimą. Tyrimas atliekamas fibroskaneriu, kuris pakeitė nemalonią ir rizikingą kepenų biopsijos procedūrą. Lėtinį kepenų pažeidimą, sukeltą virusinio hepatito C, po šeimos gydytojo atlikto kraujo tyrimo privalu patvirtinti histologiškai, atliekant kepenų biopsiją arba neinvaziniu kepenų elastografinio tyrimo metodu išmatuojant kepenų standumą.

Pasak gydytojos J. Minickaitės-Katinienės, po šio neskausmingo tyrimo gauti rezultatai dažnam pacientui sukelia neigiamą reakciją, paaiškėjus, kad diagnozuotas pirmas fibrozės laipsnis. Iki šiol, diagnozavus pirmą fibrozės laipsnį, gydymas pacientui neskiriamas, nes būna ir savaiminių pasveikimo atvejų. Tačiau, pasak gydytojos, gali susidaryti ir aktyvi...... ir žmogus suserga lėtiniu virusiniu hepatitu C.

Džiugina tai, kad ši klastinga liga yra išgydoma. „Pacientams skiriami dviejų tiesiogiai hepatito C virusą veikiančių antivirusinių vaistų deriniai, kurie įveikia ligą“, – sako gydytoja J. Minickaitė-Katinienė ir džiaugiasi, kad jau nereikia bijoti nei ligos, nei ją patvirtinančių tyrimų, nei gydymo. Tačiau ryškėja kita problema – dėl išaugusio vaistų poreikio ima stigti medikamentų, todėl labai svarbu, kad pradėtas ligonio gydymas nenutrūktų dėl vaistų trūkumo.

Tylioji epidemija

Hepatitu C žmogus gali ilgą laiką sirgti, bet nejausti visiškai jokių simptomų. G. Arštikaitienė sako, todėl nemokama patikra, kurią gali skirti šeimos gydytojas, yra didžiulis pasiekimas. Ligoninės infektologai ragina visus pasinaudoti šia galimybe ir pasitikrinti dėl savęs bei savo artimųjų Specialistai primena, kad hepatitas C yra kepenų uždegimas, kurį sukelia hepatito C virusas.

Virusas gali sukelti tiek lėtinį, tiek ūminį kepenų pažeidimą. Kepenys neturi skausmo receptorių, todėl susirgę virusiniu hepatitu C žmonės dažnai nejaučia jokių simptomų, tačiau gali užkrėsti kitus. Susirgus, ligos simptomai (bendras silpnumas, apetito stoka, pykinimas) dažniausiai pasireiškia po kelių mėnesių. Kiek rečiau pasitaiko karščiavimas, odos niežulys, dešinės pašonės ar sąnarių skausmai.

Infekcijos šaltinis yra hepatitu C sergantis žmogus. Hepatito C virusas paprastai plinta per kraują, rečiau per lytinius santykius, taip pat gimdymo metu serganti motina gali užkrėsti naujagimį. Hepatito C virusas neplinta per motinos pieną, maistą, vandenį ar atsitiktinį kontaktą (apsikabinant, bučiuojantis).

Užsikrėtę hepatito C virusu, 15–45 proc. ligonių pasveiksta savaime per 6 mėnesius, kiti suserga lėtiniu virusiniu hepatitu C. Daugumai (70 proc.) pacientų išsivysto lėtinis kepenų uždegimas, kuris per 20–40 metų gali progresuoti į kepenų cirozę ar pirminį kepenų vėžį, tai yra negrįžtamas kepenų pažeidimas.