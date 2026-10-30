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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ant suolelio piniginę pasidėjusi lietuvė nė nenumanė, kas vyks toliau: to tikrai nesitikėjo

2026-10-30 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 10:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Visagine moteris, trumpam be priežiūros palikusi maišelį su pinigine ir asmens dokumentais, netrukus jo pasigedo. Į pagalbą atskubėję pareigūnai veiksmų ėmėsi nedelsiant – ir ši istorija baigėsi sėkmingai.

Piniginė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (23)

Visagine moteris, trumpam be priežiūros palikusi maišelį su pinigine ir asmens dokumentais, netrukus jo pasigedo. Į pagalbą atskubėję pareigūnai veiksmų ėmėsi nedelsiant – ir ši istorija baigėsi sėkmingai.

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Visagino policijos komisariato pareigūnams skriejo moters padėka už jų pagalbą, kurios dėka daiktai sugrįžo pas moterį.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

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Pareigūnams – moters padėka už pagalbą po vagystės

Pareigūnai ne tik peržiūrėjo miesto vaizdo kamerų įrašus, bet ir apklausė praeivius – tai padėjo greitai nustatyti asmenį, kuris pasisavino moters daiktus, ir grąžinti juos savininkei.

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„Džiaugiamės, kad mūsų pastangos ir darbas yra pastebimi bei įvertinami

Gauta moters padėka skirta Visagino policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjams Karoliui Juodagalviui ir Ravil Achmedšin.

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Citata iš padėkos laiško (tekstas verstas iš rusų kalbos):

„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti policijos pareigūnams Karoliui ir Ravilui už operatyvumą, profesionalumą ir atsakingą požiūrį į savo darbą tiriant įvykdytą smulkią, bet nusikalstamą veiką.

Mane nuoširdžiai sužavėjo tikslūs ir profesionalūs jaunų pareigūnų veiksmai renkant pirminę informaciją bei visos tolesnės pastangos, kurios padėjo sėkmingai išspręsti susidariusią situaciją. Toks greitas reagavimas, ryžtingumas ir veiksmingumas sukėlė didelį susižavėjimą ir sustiprino mano dėkingumą.“

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Įvykio aprašymas:

Visagino mieste moteris, norėdama nusifotografuoti, ant laiptų paliko maišelį, kuriame buvo piniginė ir asmens dokumentai. Netrukus ji pastebėjo, kad maišelis dingo.

Policijos pareigūnai, peržiūrėję miesto vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir pasikalbėję su praeiviais, nustatė, kad maišelį rado ir pasiėmė senyvo amžiaus moteris. Ši moteris buvo surasta, maišelis su pinigine ir dokumentais buvo grąžintas savininkei.

GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“ – istorija ir padėka socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Ukmergės vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

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