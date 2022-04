Ant namų durų pamačiusi šį lipduką moteris pakraupo: sužinojus reikšmę – įspėja kitus

Viena susirūpinusi šuns savininkė, teigianti radusi prie savo durų priklijuotą mėlyną lipduką, mirror.co.uk. sakė:

„Šį rytą pabudusi ant durų pamačiau mėlyną lipduką. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi nieko panašaus. Taigi, „Crimewatch“ grupėje paskelbiau pranešimą naminių gyvūnėlių savininkams, norėdama sužinoti, ar kas nors pastebėjo panašių dalykų.

Sulaukiau kelių sarkastiškų komentarų, bet, kaip jau sakiau, man tai pasirodė šiek tiek keista“.

Šuns savininkė sako, kad mažas mėlynas lipdukas buvo šviežiai priklijuotas ir mano, kad jo spalva nurodo, kad ji laiko patiną. Ji pridūrė:

„Abu mano šunys yra patinai, vienas iš jų labai brangus. Tiesiog norėjau pranešti žmonėms, kad susirūpintų ir nenumotų ranka“.

REKLAMA

Kaip apsaugoti savo šunį nuo vagystės

„TeamDogs“ davė eilę patarimų, kaip apsaugoti šunį nuo vagystės. Kai kurie patarimai:

Įsitikinkite, kad jūsų šuo yra pažymėtas mikroschema, o jūsų duomenys yra atnaujinami patvirtintoje duomenų bazėje.

Jūsų šuo visada turi dėvėti antkaklį su jūsų informacija etiketėje. Būkite atsargūs, kai paliekate savo šunį ar kai kas nors artinasi prie jūsų šuns pasivaikščiojimų metu.

Jei paleidžiate savo šunį nuo pavadėlio, įsitikinkite, kad esate tikri jo sugebėjimais atsiminti kelią namo. Apsaugokite savo kiemą ir bet kokius vartus ar įėjimo kelius, kad į vidų neįeitų žmonės ir nepabėgtų šuo.

Nepalikite savo šuns be priežiūros, pavyzdžiui, vieno automobilyje arba pririšto prie parduotuvės. Dabar moteris kaip atsargumo priemonę prie savo nuosavybės ribų įrengė vaizdo stebėjimo kameras.

Tačiau ji nėra vienintelė, kuri pastarosiomis dienomis rado lipduką prie savo namų, nes kiti pranešė apie panašius įvykius būtent tame pačiame Birkenhead rajone.

Ji sakė: „Tikrai norėjau pranešti žmonėms, kol dar ne vėlu. Nemalonu, bet turime būti atsargūs. Laimei, turiu šunį, kuris nieko neprileidžia prie durų, bet kas žino, ar jo nenunuodys? Suprantu, kad gal ir be reikalo panikuoju, bet juk taip nutinka, o be to mano naujieji šuniukai yra to verti. Jie yra vertingiausia, ką turiu savo namuose“.