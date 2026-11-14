Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ant automobilio radusi šį ženklą Laura tik vėliau suprato, ką jis reiškia: dabar įspėja visus

2026-11-14 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Moteris įspėjo kitus atkreipti dėmesį į ant automobilių paliekamus keistus ženklus po to, kai ant savo automobilio prekinio stiklo ne kartą pastebėjo nubraižytus paslaptingus simbolius.

Ženklas ant automobilio stiklo (nuotr. stop kadras)

Moteris įspėjo kitus atkreipti dėmesį į ant automobilių paliekamus keistus ženklus po to, kai ant savo automobilio prekinio stiklo ne kartą pastebėjo nubraižytus paslaptingus simbolius.

REKLAMA
0

Laura Morgan pirmą kartą šiuos ženklus ant savo automobilio pastebėjo prieš kelerius mėnesius – ant stiklo buvo du kryželiai, rašo grimsbytelegraph.co.uk.

Ant automobilio rasto simbolio reikšmę suprato tik vėliau

Kai kurie žmonės jai sakė, kad tokius ženklus potencialūs vagys naudoja tarpusavio komunikacijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prireikė beveik dviejų mėnesių, kol supratau, kas vyksta. Iš pradžių maniau, kad tai vaikų išdaigos, tačiau tai vykdavo tarp 22 val. vakaro ir 6 val. ryto“, – leidiniui „ECHO“ sakė Laura.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešimų apie ant automobilių ar prie namų paliekamus ženklus, neva naudojamus kaip nusikaltėlių būdą komunikuoti ir pasižymėti savo taikinį, pasitaiko jau daugelį metų, nors jų patikimumas vertinamas nevienareikšmiškai.

REKLAMA

Anksčiau kai kurios policijos pajėgos buvo paskelbusios ženklų sąrašus, kurie galėtų būti braižomi prie namų kaip signalai įsilaužėliams, kuriuos namus apvogti.

Kitos policijos institucijos teigė, kad tai tėra miesto legenda. Be keistų kreida nupieštų simbolių prie namų, žmonės taip pat yra radę juosteles, pririštas prie gatvių žibintų, ar plastikinius dirželius ant automobilių durų rankenų. Kai kurie mano, kad tai taip pat yra žinutės nusikaltėliams.

REKLAMA
REKLAMA

Ką gali reikšti toks ženklas?

Teigiama, kad tokie ženklai gali reikšti, jog name gyvena vienišas žmogus, vieniša moteris, nėra apsaugos priemonių arba tai yra vertingas taikinys. Sakoma, kad vagys juos palieka ketindami sugrįžti vėliau arba perduoti informaciją kitiems savo grupuotės nariams.

Jungtinėje Karalystėje namų apsaugos patarimais ir informacija besidalijantis centras „The Safeguarding Hub“ anksčiau teigė:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turime gana daug žinių apie vagystes iš gyvenamųjų būstų. Esame praleidę daugybę valandų kalbėdamiesi su sukrėstomis aukomis, lankydamiesi nusikaltimų vietose ir susidurdami su vagimis. Iš tiesų esame matę atvejų, kai nusikaltėliai naudojo tokius simbolius.

Tai nereiškia, kad tokia praktika tarp vagių grupuočių yra dažna, nes dauguma įsilaužėlių veikia vieni. Nenorime kelti panikos ir galime užtikrintai pasakyti, kad tokių simbolių naudojimas yra labai retas.

REKLAMA

Tačiau jei rūpinatės pagyvenusiu ar pažeidžiamu žmogumi ir pastebite keistus ženklus prie jo namų, ar tikrai norėtumėte juos iš karto atmesti, prieš neįsitikinę, kad simbolis yra teisėtas ar nekaltas?“

Apsaugos paslaugų bendrovė „Keytek“ teigė: „Šie vadinamieji apiplėšimų ženklai arba įsilaužėlių signalai yra paprasti piešiniai ir simboliai, kurie esą naudojami kaip kodas nustatyti, ar būstas vertas nusikaltėlių dėmesio.

REKLAMA

Taip pat manoma, kad šie simboliai kitiems vagims nurodo, kokie žmonės gyvena būste, pavyzdžiui, ar gyventojai yra pažeidžiami, vyresnio amžiaus, ar gyvena vienos šeimos name.“

Bendrovė pridūrė: „Kreida yra pagrindinė medžiaga, kurią naudoja įsilaužėliai, nes ją lengva pašalinti, be to, ji mažiau pastebima nei, pavyzdžiui, purškiamais dažais palikti ženklai prie namo.

Be kreida paliekamų ženklų, įsilaužėliai namus žymi beveik viskuo, ką gali panaudoti: tai gali būti nedidelė dažų dėmė arba prie gatvės žibinto pririštas siūlas.“

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų