Ant automobilio radusi šį ženklą Laura tik vėliau suprato, ką jis reiškia: dabar įspėja visus

Laura Morgan pirmą kartą šiuos ženklus ant savo automobilio pastebėjo prieš kelerius mėnesius – ant stiklo buvo du kryželiai, rašo grimsbytelegraph.co.uk.
Ant automobilio rasto simbolio reikšmę suprato tik vėliau
Kai kurie žmonės jai sakė, kad tokius ženklus potencialūs vagys naudoja tarpusavio komunikacijai.
„Prireikė beveik dviejų mėnesių, kol supratau, kas vyksta. Iš pradžių maniau, kad tai vaikų išdaigos, tačiau tai vykdavo tarp 22 val. vakaro ir 6 val. ryto“, – leidiniui „ECHO“ sakė Laura.
Pranešimų apie ant automobilių ar prie namų paliekamus ženklus, neva naudojamus kaip nusikaltėlių būdą komunikuoti ir pasižymėti savo taikinį, pasitaiko jau daugelį metų, nors jų patikimumas vertinamas nevienareikšmiškai.
Anksčiau kai kurios policijos pajėgos buvo paskelbusios ženklų sąrašus, kurie galėtų būti braižomi prie namų kaip signalai įsilaužėliams, kuriuos namus apvogti.
Kitos policijos institucijos teigė, kad tai tėra miesto legenda. Be keistų kreida nupieštų simbolių prie namų, žmonės taip pat yra radę juosteles, pririštas prie gatvių žibintų, ar plastikinius dirželius ant automobilių durų rankenų. Kai kurie mano, kad tai taip pat yra žinutės nusikaltėliams.
Ką gali reikšti toks ženklas?
Teigiama, kad tokie ženklai gali reikšti, jog name gyvena vienišas žmogus, vieniša moteris, nėra apsaugos priemonių arba tai yra vertingas taikinys. Sakoma, kad vagys juos palieka ketindami sugrįžti vėliau arba perduoti informaciją kitiems savo grupuotės nariams.
Jungtinėje Karalystėje namų apsaugos patarimais ir informacija besidalijantis centras „The Safeguarding Hub“ anksčiau teigė:
„Turime gana daug žinių apie vagystes iš gyvenamųjų būstų. Esame praleidę daugybę valandų kalbėdamiesi su sukrėstomis aukomis, lankydamiesi nusikaltimų vietose ir susidurdami su vagimis. Iš tiesų esame matę atvejų, kai nusikaltėliai naudojo tokius simbolius.
Tai nereiškia, kad tokia praktika tarp vagių grupuočių yra dažna, nes dauguma įsilaužėlių veikia vieni. Nenorime kelti panikos ir galime užtikrintai pasakyti, kad tokių simbolių naudojimas yra labai retas.
Tačiau jei rūpinatės pagyvenusiu ar pažeidžiamu žmogumi ir pastebite keistus ženklus prie jo namų, ar tikrai norėtumėte juos iš karto atmesti, prieš neįsitikinę, kad simbolis yra teisėtas ar nekaltas?“
Apsaugos paslaugų bendrovė „Keytek“ teigė: „Šie vadinamieji apiplėšimų ženklai arba įsilaužėlių signalai yra paprasti piešiniai ir simboliai, kurie esą naudojami kaip kodas nustatyti, ar būstas vertas nusikaltėlių dėmesio.
Taip pat manoma, kad šie simboliai kitiems vagims nurodo, kokie žmonės gyvena būste, pavyzdžiui, ar gyventojai yra pažeidžiami, vyresnio amžiaus, ar gyvena vienos šeimos name.“
Bendrovė pridūrė: „Kreida yra pagrindinė medžiaga, kurią naudoja įsilaužėliai, nes ją lengva pašalinti, be to, ji mažiau pastebima nei, pavyzdžiui, purškiamais dažais palikti ženklai prie namo.
Be kreida paliekamų ženklų, įsilaužėliai namus žymi beveik viskuo, ką gali panaudoti: tai gali būti nedidelė dažų dėmė arba prie gatvės žibinto pririštas siūlas.“
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