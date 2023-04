Alytiškė papasakojo, ką „veipinimas“ padarė jos sūnui: „Bijau vaiką išleisti į mokyklą“

Alytiškė išsiaiškino ir priežastį, dėl ko visa tai vyksta: pasirodo – vaikas rūko elektronines cigaretes su įtartinais skysčiais. Visą įrangą ji rado paslėptą namuose.

Radinys namuose atvėrė akis

„Mano sūnus mokosi vienoje iš Alytuje esančių progimnazijų. Nelinkėčiau nė vieniems tėvams patirti tai, ką mes dabar išgyvename, tačiau tikiu, jog tokie dalykai vyksta ne tik su mano vaiku. Tiesiog bijau sūnų išleisti į mokyklą, nes jis ten kaskart traukia elektronines cigaretes ir tampa tarsi nesavas.

Kelia problemas mokykloje, mane kaskart kviečiasi „ant kilimėlio“. Žinau, kad tokį sūnaus elgesį išprovokuoja tos neaiškios medžiagos, kurios, pasirodo, labai lengvai platinamos, tačiau, regis, niekas negali padėti visa tai suvaldyti“, – nenumanydama, ko griebtis, pasakojo mama.

Pasak jos, vaiko elgesys anksčiau problemų nekėlė, bet pastaruoju metu ji pastebėjo didelius jo elgesio ir savijautos pokyčius. Grįžęs iš mokyklos namo – kaskart miega, o atsikėlęs tampa agresyvus. Atsitiktinai atradusi visą taip vadinamam „veipinimui“ skirtą įrangą, alytiškė suprato, kas iš tiesų vyksta ir lemia sūnaus elgesį.

Moteris susirinko rastą įrangą, skysčius ir iškart patraukė į policijos komisariatą informuoti, kad vaikai neaiškiais kanalais gauna pavojų sveikatai keliančias medžiagas, o po to svaiginasi mokymo įstaigoje.

Vaikas papasakojo: priveža ir prie mokyklos

„Buvo paaiškinta, kad įstatymai yra tokie, kad prieš nepilnamečius, šiuo atveju, nieko imtis kaip ir negalima. Tačiau sužinojau, kad tą pačią dieną iš tos pačios mokyklos greitoji išvežė kitą vaiką, kuriam pasidarė bloga. Tad po kelių dienų sulaukiau policijos skambučio ir buvau paraginta visgi pateikti informaciją.

Antrą kartą nuėjau jau su vaiku. Jis papasakojo, kad su tokių medžiagų pardavėjais susisiekia programėlės „Telegram“ pagalba. O viską, ko reikia, gali privežti net prie mokyklos iš Kauno ar kito miesto. Kažkas baisaus“, – stebėjosi moteris.

Pasak jos, iš policijos vaikas buvo nuvežtas į mokyklą, bet ir vėl grįžo apsvaigęs. Moters teigimu, ji ne kartą vaiko auklėtojai, vaiko elgesį svarsčiusiai komisijai akcentavo, kokia iš tiesų yra problema, ir kad tik sustabdžius neaiškių medžiagų platinimą ir elektroninių cigarečių rūkymą, situacija pasikeistų.

„Iš kur tie vaikai viską gauna? Sakiau: darykime ką nors, galbūt tėvai pabudėkime prie mokyklų. Nesuvokiama, kas vyksta, ir čia – užburtas ratas. Ieškau pagalbos ir nežinau, kur ją rasti“, – kalbėjo moteris.

Kad apsaugotų vaiką – metė darbą

Ji sakė jau kurį laiką neleidžianti vaiko į mokyklą, netgi buvo priversta mesti darbą, nes kitaip neturėtų galimybių apsaugoti sūnaus. Moteris kaskart su nerimu išvažiuodavo dirbti į kitą miestą, kol visai neseniai suprato – neturi kitos išeities, kaip tik nuolat būti prie vaiko.

„Absurdas, bet vienintelė išeitis – nuvesti vaiką į mokyklą, sėdėti prie jo per pamokas ir kartu grįžti namo. Kol būna namuose, tol viskas – normaliai, tik išeina – ir vėl tas pats. Matyt, kai iš organizamo „išsigaruoja“ tos medžiagos, sūnui reiškiasi agresija.

Kas bus, jei vaikui kas nors nutiks, įvyks kažkas blogo? Tuomet, žinoma, atsakomybė kris ant mano pečių. Tačiau kai, regis, ieškai pagalbos, prašai, kad kaip nors būtų valdomi tokie dalykai – atsimuši kaip į sieną“, – apie nueitą kelią pasakojo mama.

Moters nuomone, daug kas yra nutylima, gal net užsimerkiama prieš problemas, bet niekada negali žinoti, ar tai nepalies tavo vaiko, o tada pagalbos norėsis kiekvienam.

„Darau viską, kas man sakoma. Savo iniciatyva ieškau, kas ištirtų tuos skysčius, kuriuos radau. Vaikas per dieną gauna tik kelis eurus pietums, iš kur apskritai jaunimas gauna pinigų tokiems pirkiniams? Negi iš tiesų kažkas atvažiuoja ir parduoda tokius dalykus prie mokyklos“? – klausimus kelia moteris, tvirtindama, kada jos ir jos vaiko atžvilgiu norėtųsi didesnio supratimo, sprendimo ieškojimo, palaikymo.

Mokyklos vadovas: problemą reikia spręsti valstybės lygiu

Apie situaciją pasiteiravus progimnazijos vadovo, jie neneigė, kad mokykloje elektroninių cigarečių rūkymas kelia išties nemenkas problemas.

„Nėra ką slėpti, nes yla vis tiek išlenda iš maišo, ir tai vyksta visur. Noriu tik pabrėžti, kad mokykloje kioskelių su elektroninėmis cigaretėmis nėra. Mes jų nei parduodame, nei platiname, nei reklamuojame. Vaikai jas iš kažkur įsineša, ir tai jau yra visos visuomenės problema.

Juk nėra ir negali būti kažkokios griežtos kontrolės, daiktų apžiūrėjimo prie mokyklos įėjimo. Parūkius elektroninių cigarečių, nesijaučia jokio kvapo. Vaizdo stebėjimo kamerų tualetuose ar persirengimo kambariuose taip pat neįrengsi, ten nelandžiosi. Jaunimas žino tas spragas ir tuo naudojasi“, – kalbėjo mokyklos direktorius.

Jis teigė atjaučiantis vaiko mamą, bet tieisog niekas neturi atsakymų, kaip visa tai suvaldyti. Mokyklos funkcija – ugdyti vaikus, bet pastaruoju metu, pasak švietimo įstaigos vadovo, mokyklos bendruomenė turi būti ir pareigūnais, ir psichologais, ir medikais, dėl ko nukenčia pagrindinis darbas.

„Šyla orai ir, manau, tai įgaus dar didesnį pagreitį, juk vaikų neuždarysi, kiekvieno nesuseksi. Visi girdėjome, kas vyksta Klaipėdoje. Laimei, Alytuje to dar nėra. Matau tik vieną išeitį – pokyčius reikia inicijuoti valstybės lygmeniu: kad visa tai būtų draudžiama, jei mums išties rūpi mūsų vaikų sveikata ir ateitis. Jei šiandien to nepadarysime, rytoj gali būti per vėlu. Nes dabar sąlygos tokiems dalykams – idealios“, – atvirai pasakojo mokyklos vadovas.

Jis taipogi neneigia, kad yra tekę girdėt keletą atvejų, kada mokiniai mokykloje tiesiog užmiega prie stalo, o juos žadinant elgiasi agresyviai ir neprognozuojamai – visa tai galimai susiję su elektroninių cigarečių naudojimu.

Policija vykdo tyrimą

Situaciją pakomentavo ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė. Ji teigė, kad šis konkretus įvykis, susijęs su mamos papasakota istorija apie sūnų, policijai yra žinomas, pradėta administracinė teisena dėl galimai neteisėtos elektroninių cigarečių prekybos, vykdomas tyrimas.

Policijos atstovė taip pat informavo, kad dėl kito vaiko, kurį paminėjo alytiškė, policija, tikslindama aplinkybes, apsinuodijimo psichotropinėmis medžiagomis nenustatė, tad ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo.

„Policijos pareigūnai reaguoja į gautus pranešimus ar kitus signalus dėl įvairių neaiškios kilmės medžiagų bei elektroninių cigarečių paplitimo nepilnamečių tarpe, organizuoja prevencines priemones dėl nepilnamečių rūkymo, tikrina mokyklų prieigas, tokios priemonės organizuojamos bus ir toliau“, – tvirtino K. Janulevičienė.

Autorė: Raimonda Bernatavičienė