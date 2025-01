Agresyvų vėžį Audriui išdavė paprastas tyrimas: nekainavo nė cento

Prostatos vėžys Audriui diagnozuotas 2019 m. Vyras tikina iki diagnozės nejautęs jokių sunerimti verčiančių simptomų, be to, tuo metu jau sirgo diabetu, tad bet kokius nedidelius keistus pojūčius priskirdavo jau esamai ligai.

„Puikiai atsimenu tą dieną – atvykau į konsultaciją pas šeimos gydytoją, man kaip tik buvo suėję 50 metų, tad gydytojas pasiūlė atlikti PSA (prostatos specifinio antigeno) tyrimą, kuris pagal programą man jau priklausė nemokamai. Nieko blogo nesitikėdamas pridaviau kraujo ir netrukus sužinojau, kad mano tyrimo rodikliai smarkiai viršija normos ribas. Iš pradžių gydytojai įtarė prostatos uždegimą, gydė antibiotikais, tačiau jiems nesuveikus buvo paskirta atlikti biopsiją. Jos metu nustatė trečios stadijos piktybinį prostatos vėžį“, – dieną, kai išgirdo diagnozę, prisimena Audrius.

Išgirdus diagnozę, vyrą apėmė įvairūs jausmai – iš pradžių buvo sudėtinga susitaikyti su realybe, jautė gailestį sau, kilo klausimas, kodėl taip nutiko būtent jam, tačiau vėliau ligą priėmė ir išmoko su ja gyventi.

„Nustačius diagnozę, vėžys jau buvo išplitęs į limfmazgius, tad buvo atlikta operacija. Tačiau net ir po operacijos PSA tyrimo rodiklis išliko per aukštas. Įtarė metastazes, tačiau Lietuvoje tuo metu nebuvo galimybės atlikti tyrimą, kuris patvirtintų ar paneigtų šią diagnozę. Gydytojas pasiūlė vykti į Lenkiją arba Latviją, kur tuo metu buvo galimybė išsitirti“, – Audrius cituojamas „Novartis“ pranešime spaudai.

Jam atlikus tyrimą, tuo metu Lietuvoje nepasiekiamą, parinkti hormoniniai vaistai.

„Pasitikėjau gydytojais, jų rekomendacijomis ir tikrai nenusivyliau. Gyventi norisi, tad bet koks būdas pagerinti sveikatą yra šansas į kokybiškesnį ir ilgesnį gyvenimą. Be to, man buvo nustatyta trečioji ligos stadija, tad stengiausi išbandyti viską, kas tik įmanoma. Džiaugiuosi, kad PET/KT PSMA tyrimas šiuo metu jau yra prieinamas bei kompensuojamas Lietuvoje, tikiu, kad jis padeda daugybei vyrų“, – sako Audrius.

Pašnekovas teigia turintis viltį, kad Lietuvoje netrukus bus taikoma ir daugiau ne tik inovatyvių diagnostikos, bet ir gydymo būdų.

„Esu už inovatyvius gydymo būdus ir džiaugiuosi, kad gyvenu tokiu laiku, kai medicina sparčiai tobulėja. Tikiuosi, kad dar spėsiu ir aš pasinaudoti jos pažanga. Svarbu pasitikėti mokslu ir gydytojais“, – dėstė Audrius.

Padeda kitiems onkologiniams pacientams

Vyras teigia jau senokai susitaikęs su diagnoze ir jaučiantis norą padėti kitiems, todėl teikia psichologinę pagalbą šia liga sergantiems žmonėms, savanoriaudamas organizacijoje POLA.

„Žmonės skambina man pasitarti įvairiais su prostatos vėžiu susijusiais klausimais: dėl gydymo būdų, paskirtų vaistų, specialistų, prašo, kad pasidalinčiau asmenine patirtimi. Tikrai ne visais klausimais galiu padėti, į daugelį atsakytų tik specialistas, daugiau teikiu psichologinę pagalbą, išklausau. Onkologinį ligonį geriausiai supras kitas onkologinis ligonis“, – įsitikinęs Audrius.

Prostatos vėžio diagnozė pakeitė vyro požiūrį į gyvenimą, padėjo suprasti, kad svarbu gyventi šia diena ir ja džiaugtis.

„Stengiuosi nieko neplanuoti, nes nežinau, kaip jausiuosi kitą dieną, – kartais apima didelis nuovargis, turiu leisti sau pailsėti. Anksčiau kovodavau su šia būsena, toliau dirbdavau, o dabar leidžiu sau pagulėti. Pagulėjus kelias valandas jėgos sugrįžta. Be to, gydymas hormonais mažina ištvermę, tad visi darbai, kuriuos anksčiau nudirbdavau, pavyzdžiui, per 2 valandas, dabar užtrunka kur kas ilgiau, netgi kelias dienas. Pradžioje tai prisidėjo prie sumenkusios savivertės, psichologinių iššūkių, teko ieškoti profesionalų pagalbos, gydytis antidepresantais. Negalėjimas planuoti iš anksto, viena vertus, palengvina gyvenimą, nes kiekvieną dieną gali dėliotis pagal nuotaiką, tačiau, kita vertus, labai sudėtinga, kai norisi kur nors išvykti ilgesniam laikui, susiplanuoti tolimesnę kelionę ar vasaros atostogas. Daug įvairių apribojimų kasdieniame gyvenime, tačiau, jei artimieji palaiko, viskas yra gerai. Turiu nuostabią, be galo supratingą žmoną, tad man kur kas lengviau susitaikyti su pakitusia realybe“, – pasakoja Audrius.

Palinkėjimas vyrams

Prostatos vėžiu sergantis vyras teigia gyvenime susiduriantis su įvairiais žmonėmis ir jų baimėmis, kurias stengiasi padėti įveikti, paskatinti imtis veiksmų.

„Turguje Panevėžyje prekiauju sendaikčiais. Būna, kartais čia užsuka 70 metų vyras, buvęs sportininkas, kuris prieš kurį laiką atliko PSA tyrimą, tačiau vis nedrįsta pasirodyti gydytojui, nors tyrimo rodikliai viršija normos ribas. Jis vis užsuka pas mane pasišnekėti, tikisi, kad jį nuraminsiu, pasakysiu, jog, net jei nieko nedarys, viskas bus gerai savaime. Tačiau šiuo atveju gali padėti tik specialistas, raginu jį nueiti, nebijoti sužinoti atsakymo. Noriu visiems vyrams pasakyti, kad gydytojų bijoti nereikia. Nustačius diagnozę gydytojas man pasakė, jog liko gyventi daugiausia 10 metų. Tačiau juk niekas nežino, kaip bus. Būna, pacientams žada trumpą gyvenimą, o jie išgyvena kur kas ilgiau. Svarbu kuo mažiau jaudintis, siekti vidinės ramybės. Vėžys minta ne tik cukrumi, bet ir stresu. Tad linkiu daugiau optimizmo. Išgirdus diagnozę svarbu neprarasti vilties, turėti tikslą, dėl ko gyventi. Kai man buvo diagnozuotas vėžys, iškart susigalvojau pirmą tikslą. Tai buvo parašyti knygą. Aš tai padariau. Antras tikslas buvo sulaukti, kol pasaulį išvys anūkas“, – pasakoja Audrius.

Šiuo metu Lietuvoje pasitikrinti dėl prostatos vėžio nemokamai kviečiami visi vyrai, sulaukę 50 metų. Jei asmens šeimoje buvo prostatos vėžio atvejų, tyrimą rekomenduojama atlikti nuo 45-erių. Audrius iki šiol svarsto, kas būtų buvę, jei PSA tyrimą būtų pasiryžęs atlikti keleriais metais anksčiau.

„Tikrai raginu vyrus nelaukti 50 metų ir pasitikrinti anksčiau, galbūt ir mano atveju būtume pagavę vėžį ankstesnėje, visiškai išgydomoje stadijoje. Kartą per metus atlikti PSA kraujo tyrimą tikrai paprasta ir neskausminga. Jeigu nesinori eiti pas šeimos gydytoją, tai galima padaryti ir privačioje klinikoje, šis tyrimas nėra brangus. Nustačius ligą ankstyvoje stadijoje galima visiškai pasveikti. Net jeigu būtų nustatyta vėlesnė stadija, viskas išsprendžiama, nėra ko laukti, geriau žinoti ir imtis veiksmų, nei laukti nežinia ko“, – motyvuoja Audrius.

Audrius nori ypač padrąsinti tuos, kurie jau pradėjo šią nelengvą kelionę – jau daug metų kovoja su liga, o galbūt tik neseniai išgirdo diagnozę.

„Šiuo metu gyvenančius su vėžio diagnoze norėčiau padrąsinti – gyvenkite pamažu, džiaukitės kiekviena diena. Galbūt nereikia turėti didelių iliuzijų, planų, netgi perdėto optimizmo. Tačiau svarbu neprarasti vilties ir matyti mus supančio pasaulio, o dar svarbiau – savo gyvenimo grožį. Šiandien esu gyvas, ir tai yra svarbiausia. Reikia kasdien džiaugtis ir dėl kažko gyventi. Jei ne dėl savęs, tai dėl artimųjų ar kokio nors tikslo, ir viskas bus gerai“, – apibendrina Audrius.