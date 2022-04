87-erių Galina – paskutinė savo kaime Ukrainoje: atsisako palikti vaikų kapus

Galina Kotubej yra paskutinis žmogus, gyvenantis Kvitneve – kaime Mykolajivo srityje, kuriame iki Rusijos invazijos gyveno apie 400 gyventojų, rašoma mirror.co.uk.

87 metų moteris, išgyvenusi Antrąjį pasaulinį karą, yra pasiryžusi likti savo namuose, nepaisant netoliese vykdomo bombardavimo ir didelio maisto trūkumo. Remiantis „Radio Liberty“ pranešimu, močiutė nepaliks savo šešių vaikų kapų, nepaisant pavojingos situacijos, kurioje ji atsidūrė.

Paklausta, ar per pastarąsias dvi savaites buvo sprogdinimų, Galina žurnalistui sakė, kad rusai jau išėjo, tačiau ji pati niekur nenori eiti.

„Čia – čia, kapinėse – palaidoti šeši vaikai, keturi sūnūs ir dvi dukros. Kur man eiti? Man 87 metai ir aš išgyvenu antrąjį karą. Kur? Aš nenoriu niekur eiti“, – sakė ji.

50 metų Kvitneve gyvenanti Galina pasakojo, kad jai svaigsta galva dėl maisto trūkumo.

Where should I go?



I have my 6 children buried here, I don’t want to go anywhere,



says Galina, the only person left in the village of Kvitneve in the Mykolaiv region. pic.twitter.com/QKmvwFvlW5