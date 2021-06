72-ejų moterį kiti palaiko studente: atskleidė jaunystės paslaptį

„Bright Side“ negalėjo praleisti progos parodyti, kaip nuostabiai atrodo Norma, bei atskleisti, kaip jai pavyksta išlaikyti jaunatviškumą ir puikias kūno formos

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Norma Williams

Ji ne visada turėjo tokį kūno sudėjimą. Nuo pat vaikystės Norma neturėjo sveikų įpročių ir jautėsi per stambi. Būdama 28 metų ji pradėjo keisti savo gyvenimo būdą. Kadangi dauguma žmonių negali pakeisti įpročių per naktį, tai buvo kelionė, kurią Norma vis dar išgyvena.

Keisdama gyvenimo būdą ji pastebėjo, kad jos gyvenimas iš tikrųjų ėmė keistis, o išvaizda pagerėjo. Galiausiai ji pasiekė tašką, kuriame buvo patenkinta savimi. Tiems, kurie taip pat nori pakeisti savo gyvenimo būdą, ji siūlo žengti pirmuosius kūdikio žingsnius, leidžiant sau tobulėti metus po metų.

Ji sako, kad jos kūnas patobulėjo dėl reguliarios mankštos. Ji užsiima greituoju ėjimu 4 kartus per savaitę ir 2 kartus per savaitę lankosi sporto salėje. Ji palaipsniui didino savo mankštos intensyvumą ir atitinkamai tobulino mitybą. Ne taip seniai ji galėjo suvalgyti per vieną kartą didžiausią pakuotę traškučių ir daugybę sausainių, tačiau jai pavyko viską pakeisti pačiai.

Norma mano, kad mūsų kūnas nenusipelno nieko, išskyrus pagarbą, ir mes dažnai tuo piktnaudžiaujame, tačiau tol, kol bandome daryti teigiamus pokyčius, mūsų kūnas mus apdovanoja. Taigi, neatsižvelgiant į odą, raukšles ir strijas, atėjo laikas mylėti save ir savo kūną!