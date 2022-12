62-ejų vyrą vargino kūno bėrimas: sužinojęs priežastį nesulaikė ašarų

Vieno vyro atveju dėl kraujo krešulių atsirado bėrimas, kuris, regis, migravo iš vienos kūno dalies į kitą. Kai susidaro kraujo krešulys, jis gali sustabdyti normalų kraujo tekėjimą, todėl venos viduje susidaro slėgis. Dalis krešulio gali atitrūkti, patekti į kraują ir nukeliauti į plaučius, rašo express.co.uk. Kartais šie krešėjimo reiškiniai atsiranda poodinėse kraujagyslėse. Ši būklė vadinama paviršiniu tromboflebitu. Ši būklė taip pat gali būti apibūdinama kaip migruojanti, tai reiškia, kad krešulys keliauja į kitą kūno dalį.

„Tai dažnai pereina iš vienos kojos į kitą“, ‒ paaiškina sveikatos tinklalapis WebMD. Remiantis NHS, paviršinis tromboflebitas sukelia venų uždegimą ir aiškiai pastebimus simptomus odos paviršiuje. Vienoje ataskaitoje gydytojai aprašo veninio krešėjimo atsiradimą po dilbio odos paviršiumi.

Pastebėjo bėrimą keliose vietose

Taip atsitiko vienam 62 metų vyrui, kuris kreipėsi į kliniką dėl pilvo skausmo, anoreksijos, geltos ir tamsaus šlapimo. Ataskaitoje teigiama: „Pacientas pastebėjo panašų bėrimą keliose vietose per kelias pastarąsias savaites. Visi simptomai rodė migruojantį tromboflebitą“. Gydytojai pastebėjo „švelnų bėrimą“ ant paciento dešiniojo dilbio ir kairės kojos, į kurį pacientas atkreipė dėmesį praėjus dviems mėnesiams po kasos vėžio diagnozės. Ataskaitoje teigiama, kad diagnozę palengvino tai, kad vyrui anksčiau buvo nustatytas kasos vėžys. Taip yra todėl, kad kasos vėžys padidina kraujo krešėjimą ir, daugeliu atvejų, yra pirmasis naviko požymis. Paprastai šie trombozės reiškiniai laikomi apatinių galūnių liga, tačiau, kaip pabrėžia atvejo tyrimas, jie gali pasireikšti keliose kūno vietose. Žurnalas „Journal of Plastic and Reconstructive Surgery“ paaiškino: „Rečiau tai gali paveikti krūtį, krūtinės sienelę, varpą ar ranką“. Ligos simptomai yra patinimas, paraudimas ir jautrumas išilgai kraujagyslių ir galima aukšta temperatūra. Kai uždegimas nurimsta, virš pažeistos venos gali būti pastebimas tamsesnis odos plotas.

„NHS Royal Berkshire Trust“ priduria: „Taip pat galite užčiuopti mažą kietą gumulą po oda, kuris yra jautrus lietimui“. Dėl nebūdingų kraujo krešulių pasireiškimų medikai pataria kitiems kolegoms gydytojams patikrinti, ar pacientai, kuriems pasireiškia bėrimas, neturi piktybinių navikų. Atvejo tyrimo autoriai teigė: „Kiekvienas pacientas, kuriam būdingas migruojantis, jautrus ir eriteminis bėrimas be pagrindinės diagnozės, turėtų būti kruopščiai ištirtas dėl piktybinio naviko“.