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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

5 Zodiako ženklams spalis prasidės su trenksmu: pasiruoškite

2026-10-02 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalis gali tapti mėnesiu, kai į paviršių iškils tai, kas ilgą laiką buvo nutylėta ar atidėliojama. Astrologė Valerie Mesa savo mėnesio prognozėje atkreipia dėmesį į santykius, pinigus, savivertę ir sprendimus, kurių kai kurie žmonės vengė imtis. Pasak jos, spalio pradžioje emocijos gali būti itin stiprios, o senos istorijos – netikėtai sugrįžti.

Spalis gali tapti mėnesiu, kai į paviršių iškils tai, kas ilgą laiką buvo nutylėta ar atidėliojama. Astrologė Valerie Mesa savo mėnesio prognozėje atkreipia dėmesį į santykius, pinigus, savivertę ir sprendimus, kurių kai kurie žmonės vengė imtis. Pasak jos, spalio pradžioje emocijos gali būti itin stiprios, o senos istorijos – netikėtai sugrįžti.

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Vis dėlto mėnesiui įsibėgėjus gali atsirasti daugiau aiškumo, o kai kuriems Zodiako ženklams – ir galimybių pradėti iš naujo. Ypač išsiskiria penki Zodiako ženklai, kuriems spalis gali atnešti svarbių pokyčių meilės, darbo, finansų ar asmeninio gyvenimo srityse, rašoma people.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Avinas

Avinams spalis gali prasidėti gana intensyviai. Astrologė ragina šio ženklo atstovus nebesitraukti nuo sudėtingų pokalbių, ypač susijusių su bendrais pinigais, paskolomis ar skolomis.

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Apie spalio 3-iąją į jų gyvenimą gali sugrįžti praeities santykių tema. Vis dėlto astrologė pataria neskubėti reaguoti impulsyviai ir prieš priimant sprendimą palaukti.

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Kita vertus, mėnesio pradžioje gali atsirasti ir malonesnių emocijų – flirtas ar aistringas projektas gali suteikti energijos ir motyvacijos.

Spalio 10-oji gali tapti svarbi santykiams. Simpatija ar partneris gali būti pasirengęs atviriau kalbėti apie lūkesčius, o mėnesiui įsibėgėjus gali pajudėti ir anksčiau užstrigę planai.

Iki spalio 23-iosios Avinams, pasak astrologės, gali tapti gerokai aiškiau, ko jie nori iš artimo ryšio ar bendros veiklos. Vis dėlto po spalio 24-osios verta atidžiai skaityti dokumentus ir sutartis.

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