5 Zodiako ženklams spalis prasidės su trenksmu: pasiruoškite

Vis dėlto mėnesiui įsibėgėjus gali atsirasti daugiau aiškumo, o kai kuriems Zodiako ženklams – ir galimybių pradėti iš naujo. Ypač išsiskiria penki Zodiako ženklai, kuriems spalis gali atnešti svarbių pokyčių meilės, darbo, finansų ar asmeninio gyvenimo srityse, rašoma people.com.
1. Avinas
Avinams spalis gali prasidėti gana intensyviai. Astrologė ragina šio ženklo atstovus nebesitraukti nuo sudėtingų pokalbių, ypač susijusių su bendrais pinigais, paskolomis ar skolomis.
Apie spalio 3-iąją į jų gyvenimą gali sugrįžti praeities santykių tema. Vis dėlto astrologė pataria neskubėti reaguoti impulsyviai ir prieš priimant sprendimą palaukti.
Kita vertus, mėnesio pradžioje gali atsirasti ir malonesnių emocijų – flirtas ar aistringas projektas gali suteikti energijos ir motyvacijos.
Spalio 10-oji gali tapti svarbi santykiams. Simpatija ar partneris gali būti pasirengęs atviriau kalbėti apie lūkesčius, o mėnesiui įsibėgėjus gali pajudėti ir anksčiau užstrigę planai.
Iki spalio 23-iosios Avinams, pasak astrologės, gali tapti gerokai aiškiau, ko jie nori iš artimo ryšio ar bendros veiklos. Vis dėlto po spalio 24-osios verta atidžiai skaityti dokumentus ir sutartis.
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