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TV3 naujienos > Gyvenimas

5 vaismedžiai, kuriuos verta sodinti rudenį: derliumi mėgausitės jau vasarą

2026-10-28 15:07 / šaltinis: valstietis.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt / aut.
2026-10-28 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sodininkų teigimu, rudeniniai orai palankūs jauniems medžiams augti, rašo „Martha Stewart“. Specialistai taip pat pabrėžia, kad kuo anksčiau rudenį pasodinsite medį, tuo daugiau laiko jis turės šaknų sistemai išvystyti iki pirmųjų šalnų.

Sodininkų teigimu, rudeniniai orai palankūs jauniems medžiams augti, rašo „Martha Stewart“. Specialistai taip pat pabrėžia, kad kuo anksčiau rudenį pasodinsite medį, tuo daugiau laiko jis turės šaknų sistemai išvystyti iki pirmųjų šalnų.

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Rudenį sodininkai rekomenduoja sodinti kelias vaismedžių rūšis, tačiau prieš renkantis svarbu žinoti, kurie medeliai geriausiai tinka jūsų sodui ir kaip juos prižiūrėti.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rojaus obelys

Kokius vaismedžius sodinti rudenį?

Ne visi vaismedžiai vienodai atsparūs šalčiui, todėl svarbu žinoti, kuriuos medelius rudenį verta sodinti savo sode.

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1. Obelis

Obelys pasižymi dideliu atsparumu šalčiui, todėl belieka išsirinkti tinkamą veislę. Specialistai rekomenduoja „Granny Smith“ arba „Cortland“. Taip pat tinka veislė „Triumph“, kuri atspari ligoms ir šalčiui bei yra nesudėtingai auginama.

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2. Vyšnia

Rudenį pasodinta vyšnia derlių gali duoti jau kitą vasarą. Sodininkai pataria naujai pasodintas vyšnias laistyti, kad jos gerai įsišaknytų. Tai ypač svarbu, jei po vasaros dirvožemis yra išdžiūvęs.

3. Kriaušė

Rudenį pasodinta kriaušė išvengia streso, kurį sukelia karšti orai. Vis dėlto kriaušės gali sirgti tokiomis ligomis kaip bakterinė degligė ir juodoji dėmėtligė, be to, jas gali pulti amarai.

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4. Persikas

Persikai mažiau atsparūs žiemos šalčiams nei obelys ar kriaušės, tačiau pasodinus juos rugsėjį arba spalį padidėja tikimybė, kad medeliai sėkmingai peržiemos.

Sodininkų teigimu, persikai gerai dera ir lengvai prigyja. Specialistai rudenį rekomenduoja rinktis sodinukus atviromis šaknimis, kurie yra ramybės būsenos, o ne augalus, auginamus konteineriuose.

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5. Persimonas

Nors persimonų namų soduose galima sutikti ne taip dažnai, šie medžiai puikiai auga šilto klimato vietovėse.

Persimonų lapai pasirodo pavasario viduryje arba pabaigoje. Žiedai smulkūs, žalsvi, su keturiais vainiklapiais ir taurelės formos apyžiedžiu. Vasaros pabaigoje ir rudenį jų vietoje subręsta vaisiai. Kai kuriais metais persimonai gali duoti itin gausų derlių

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