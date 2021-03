5 patarimai, kaip užtikrinti sklandžią žarnyno veiklą

Sutrikusio žarnyno siunčiami signalai, kaip dujų kaupimasis, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, pilvo skausmas gerokai apkartina kasdienį gyvenimą, o kur dar galintis pasireikšti nuolatinis nuovargis, odos problemomis, prasta nuotaika ar kiti varginantys požymiai.

Laimei, yra keletas būdų, kaip padėti sau ir pasirūpinti sklandžia žarnyno ir visos virškinimo sistemos veikla.

5 patarimai, ką rekomenduojama išbandyti sutrikus žarnynui:

1. Valgykite daugiau skaidulų turinčio maisto. Skaidulų yra visuose augaliniuose maisto produktuose, tokiuose kaip: vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos, grūdai ir ankštiniai augalai. Jei staiga padidinsite suvartojamos ląstelienos kiekį, gali išpūsti pilvą ar kauptis dujos, tačiau šią problemą išspręsite keisdami mitybą palaipsniui ir suvartodami daugiau vandens ir kitų skysčių.

2. Gerkite daugiau vandens. Vanduo ir kiti skysčiai gali padėti išlaikyti sklandžią žarnyno veiklą. Be to, prisiminkite, kad per didelis kofeino ar alkoholio kiekis gali sukelti dehidrataciją, todėl apribokite šių produktų vartojimą.

3. Vartokite gyvųjų bakterijų probiotikus. Pakankamas gerųjų bakterijų kiekis žarnyne užtikrina sklandų jo darbą, padeda organizmui kovoti su įvairiomis žarnyno ligomis, infekcijomis. Be to, Be to, gerosios bakterijos veikia ir psichinę būklę – gerina nuotaiką bei protinę veiklą, sumažina stresą.

4. Užsiimkite fizine veikla. Pasyvus gyvenimo būdas, fizinio aktyvumo stoka gali sulėtėti natūralų išmatų judėjimą žarnyne, dėl ko galimas vidurių užkietėjimas. Pasivaikščiojimas po valgio, kasdienė mankšta, įvairūs sporto užsiėmimai gali padėti išlaikyti stabilią žarnyno veiklą.

5. Venkite streso. Tam tikros stresinės situacijos organizmui gali sukelti žarnyno veiklos sutrikimus: vidurių užkietėjimą arba viduriavimą, pilvo raižymą ar kitus simptomus. Stebėkite savo emocinę savijautą ir streso sukėlėjus – įvardinkite juos ir stenkitės juos išspręsti. Taip pat emocinei savijautai pagerinti ir stresui apmalšinti gali padėti minėta fizinė veikla, kvėpavimo pratimai, meditacija ar savęs palepinimas mėgstamu užsiėmimu.