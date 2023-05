46-erių Tomui staiga ėmė skaudėti gerklę: sužinojus diagnozę gyvenimas dužo į šipulius

Tomas (pavardė redakcijai žinoma – aut. past.) šiandien jau gali džiaugtis, kad liga atsitraukė, tačiau niekas negali duoti garantijų, kad ji niekada nebesugrįš, o gydymo pasekmes, kaip pats sako, jaus visą gyvenimą.

Viskas prasidėjo praėjusių metų vasarą – 46-erių vyrui pasireiškė gerklės skausmas. Kadangi buvo karšta vasara, galvojo, kad peršalo nuo oro kondicionieriaus. Paklaustas, ar pajautė dar kokius nors nerimą keliančius simptomus, Tomas atviras – per daug neatkreipė dėmesio, nes jautėsi sveikas, nepaisant kosulio.

„Lyg tam tikrų produktų skonis buvo truputį pasikeitęs, bet aš to nesureikšminu, nes nei aš blogai jaučiausi, be to, sportavau“, – dalinosi jis.

Pas gydytoją apsilankė dėl gerklės skausmo

Kiek daugiau nei savaitę bandė gerklės skausmą numalšinti įvairiomis pastilėmis nuo gerklės skausmo, tačiau šis niekur nedingo. Artėjo atostogos, tad žmona paragino apsilankyti pas gydytoją, kad šis išrašytų antibiotikų ir vėliau galėtų ramiai mėgautis poilsiu.

Tik antibiotikų jam niekas neišrašė, nes atlikus laringoskopiją siekiant išsiaiškinti, kokia gali būti kosulio priežastis, jis sužinojo, kad gerklėje – navikas, kuris vizualiai plika akimi nebuvo matomas.

„Jo nesimatė todėl, kad jis giliai gerklėje. Išsižiojus jo nemato net daktarai. Bet dabar jie turi specialius zondus (nazofibroendoskopus – aut. past.) – kaip į skrandį kišą, lygiai tokį patį, tik plonesnį, įkiša per nosį ir nueina į gerklę.

Gydytojas pamatė naviką, nustatė gerklės vėžį, paėmė biopsiją ir pasveikino įstojus į sergančiųjų klubą“, – pasakojo pašnekovas.

Tarsi likimo ženklas buvo žmonos pasiūlymas į medikus kreiptis privačiai, nors įprastai Tomas pasakoja pirmiausia einantis pas šeimos gydytoją ir laukiantis siuntimo, tačiau šįkart aplinkybės susiklostė kiek kitaip:

„Nežinau, kas būtų buvę, jei būčiau nėjęs privačiai, gal būčiau papuolęs labai stipriai ir su sunkesne stadija jau atėjęs.“

Atlikus biopsiją diagnozuotas antros stadijos gerklės vėžys. Išgirsti tokią naujieną nesitiki nė vienas, tad ir jausmai, kurie užplūsta išgirdus diagnozę, Tomo teigimu yra neapsakomi.

„Emocijos ne geriausios, bet jų nenupasakosi. Kas nepatyrė, tas ir nežinos. Kiekvienas reaguoja skirtingai, bet to tikrai nepapasakosi – tai nepapasakojami dalykai“, – pridūrė.

Gydymas, reikalaujantis stiprybės

Pasiteiravus, ar gydytojai paaiškino, dėl ko galėjo išsivystyti onkologinė liga, vyras pažymi – tikslaus šimtaprocentinio atsakymo niekas negali pateikti, o ir pats nerūkė, nevartojo alkoholio, visada galvojo, kad tai – vyresnio amžiaus žmonių liga.

Vis tik, medikai įtaria, kad gerklės vėžio kaltininkas buvo žmogaus papilomos virusas, kurio nešiotojai yra didžioji dalis visos populiacijos. Sužinojęs šią žinią, Tomas nedelsiant nuo šio viruso paskiepijo ir savo sūnų, kad jaustųsi saugiau.

Diagnozavus ligą, buvo du keliai – atlikti operaciją arba taikyti spindulinę terapiją ir chemoterapiją. Ieškodamas geriausio pasirinkimo, vyras konsultavosi su keliais gydytojais ir priėmė bendrą sprendimą taikyti spindulinę terapiją.

„Buvo atlikti 35 spindulinės terapijos kursai, truko beveik du mėnesius, kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius. Ir trys chemoterapijos, bet vienos atsisakiau – nebeatlaikiau“, – patirtimi dalijosi Tomas.

Vyras atviras – gydymas nelengvas ir varginantis, o jo pasekmės labai sudėtingos. Todėl net baigus gydymo kursą, teko kelis mėnesius laukti, kol bus atlikti tyrimai, siekiant įsitikinti, kad gydymas veiksmingas.

„Po gydymo tyrimai atliekami anksčiausiai po trijų mėnesius, ne anksčiau, nes viskas tiek sutinę, kad gydytojai nieko nemato – visa gerklė sutinusi. Išdegina visą gerklę. Panašiai kaip rankos nudegimas, lygiai taip pat visa gleivinė yra išdeginama. Tu negali nuryti nei seilių, nei maisto“, – apie nelengvą gydymo etapą kalbėjo jis.

Tomo gydymo kursas buvo baigtas praėjusių metų gruodžio 9-ąją, tačiau tyrimai atlikti tik po 3,5 mėnesio. Atlikus kompiuterinę tomografiją ir kitus tyrimus šie parodė, kad viskas gerai. Tačiau gydytojai nepatiko vizualiai matomas vaizdas, tad dėl viso pikto dar kartą atlikta biopsija:

„Po trijų savaičių gavau džiugų atsakymą, kad šiuo metu nieko nėra, liga atsitraukė. Bet tai nieko nereiškia, dar visko gali būti. Dabar reikia tikrintis du metus kas tris mėnesius, vėliau reikės tikrintis kas šešis, nes pirmi du metai pavojingiausi dėl atsinaujinimo.

Nors tam kartui ramu, bet garantijų niekas neduoda – tai liga, su kuria nėra garantijų, onkologinės ligos nenuspėjamos.“

Ragina nedelsti ir nekentėti

Ir gydymo pasekmės išliks visam gyvenimui, tačiau vyras įžvelgia ir šviesiąją pusę – gali grįžti į įprastą gyvenimo ritmą.

„Skonio nėra, seilių liaukos išdegintos, seilių nėra, burna sausa, neįmanoma nė miegoti – naudoju specialius vaistus, kad drėkintų burną, eidamas miegoti klijuojuosi tabletes prie dantenų. Bet gyvenu, dirbu, vaikštau, rankos, kojos vietoje“, – sakė Tomas.

Praėjęs šį nelengvą gyvenimo etapą, Tomas visus ragina daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nekentėti, jei kankina bet koks skausmas, vykti pas gydytojus, nes kitaip gali būti per vėlu – jis pastebi, kad daugelis kenčia skausmus, nekreipia į juos dėmesio ir pas specialistus pasirodo jau tik tada, kai gerklės vėžys būna pasiekęs sunkiausią, ketvirtą stadiją:

„Jeigu tris savaites nepraeina skausmas, reikia eiti pas gydytoją. Kaip supratau iš pačių daktarų, jeigu tiek laiko nepraeina skausmas, būtina pasirodyti, kad neuždelstume.

Jeigu kažką skauda, nepraeina – pirmyn pas gydytoją. Jei vienas nenustatė, eikite pas kitą – aš irgi per du gydytojus ėjau, pirmasis kažką įtarė, o antrasis iškart įkišo zondą ir pamatė, diagnozavo ligą.

Jei būtų iš kitur paėmę biopsiją, gal būčiau gavęs atsakymą, kad viskas gerai, o paskui jau būčiau pasirodęs gydytojui su ketvirta stadija. Bet dabar technologijos ištobulėję, svarbiausia nedelsti.“