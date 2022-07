3 Zodiako ženklai laikomi 2022 metų nekenčiamiausiais: nustebsite, kas jie

„Knowinsiders” portalas atskleidžia jums trejetuką Zodiako ženklų, kurie yra laikomi pačiais nekenčiamiausiais:

Dvyniai

Jie yra visuomeniški, kalbantys, šmaikštūs ir šiek tiek smalsūs. Jie mėgsta paskalas apie kitus ir nori visada būti dėmesio centre.

Dvynys visada turi įvairių įdomių istorijų, kuriomis gali pasidalinti su draugais ir kurios padeda jiems lengvai atsidurti dėmesio centre. Taigi, jei bendrausite su Dvyniu, jis ar ji jus užims savo istorijomis.

Tačiau kiti Dvynių dažnai nemėgsta dėl jų dviveidžio charakterio. Taigi, gana sunku žinoti, ką jie iš tiesų galvoja apie kitus. Kiekvienas zodiako ženklas turi tam tikrą neigiamą pusę ir dėl kai kurių priežasčių jo nemėgsta ir kiti.

Tačiau pastebėta, kad kitiems labiausiai nepatinka Dvyniai. Jei kas nors be reikalo turi blogą reputaciją, tai tikrai yra Dvyniai.

Jie turi dvi asmenybes, kaip ir jų zodiako simbolis, todėl jie dažnai vadinami netikrais. Jų šneki asmenybė šią prielaidą daro tik teisingesnę, nes pasaulis mano, kad bendraujame tik su darbo kolegomis. Deja, reputacija, kurią sukūrėte sau, jums per daug nepadeda.

Mergelė

Mergelė kartais gali pergalvoti situaciją ar diskusiją. Neretai jos per daug nerimauja dėl to, kas vyksta jų gyvenime. Žinoma, nėra nieko blogo, kai viską analizuoji, bet kai viskas tampa nebekontroliuojama, tai yra visai kas kita. Kai jos per daug kritikuoja kitą žmogų ar tai, kaip kažkas elgiasi, atsiranda problemų.

Teisti kitus žmones gali būti lengva, bet tai ne visada reikia daryti. Jie taip pat gali kritiškai vertinti save, net ir per daug, kas gali paskatinti žmones išprotėti.

Kritinis savęs apmąstymas, kurį ką tik paminėjome, gali būti dar ekstremalesnis. Kadangi Mergelė gali būti perfekcionistė, jos savo mintyse turi tobulą savo gyvenimo idėją. Tarkime, pradedate naują projektą su savo drauge Mergele.

Dabar, kai pradės matytis trūkumai, jie gali mesti viską ir iš naujo apsvarstyti visą idėją. Nors jūs abu labai norėjote pradėti šį projektą. Šis nusivylimas dėl jų idealaus tikslo nepasiekimo galų gale tikrai gali priversti žmones jų nekęsti.

Skorpionas

Skorpionas – sudėtingas ženklas, o žmonės turi stiprią ir kraštutinę nuomonę apie juos. Įveskite „Google” paieškoje „Kodėl Skorpionai....“ ir suprasite. Arba juos dievinate, arba jų neapkenčiate. O kartais jaučiate ir viena, ir kita.

Žinome tik tiek, kad jie intensyvūs. Jie labai myli ir labai nekenčia. Skorpionai tave apipils komplimentais, atneš pusryčius į lovą ir apkabins taip stipriai, kad negalėsite kvėpuoti. Tačiau jie taip pat greitai atvėsta, tikrina jūsų telefoną ir nerimauja dėl smulkmenų.