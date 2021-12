3 žingsniai tvaresniam gyvenimui: dar niekada nebuvo taip paprasta

REKLAMA

Aplinkai draugiškesnis gyvenimas ne tik prisideda prie pasaulio taršos problemos sprendimo, tačiau yra ir kitas svarbus aspektas – tai gerina jūsų pačių sveikatą, sumažina finansines išlaidas, mažina nerimą bei stresą.

Taigi, atsakymas vienas – keisti savo įpročius ir gyventi tvariau – tikrai verta, tad dalinamės mažais žingsneliais, kurie padės atrasti šį malonumą.

Pirmenybę teikite daugkartinio naudojimo daiktams

Nors vis daugiau žmonių plastikinius maišelius keičia į medžiaginius, vienkartinius plastikinius indus į popierinius, vis dėlto, dar daug kur nesusimąstome, kad vienkartinį daiktą galime pakeisti daugkartiniu. Štai keli daugkartinio naudojimo daiktai, kuriais galite pakeisti savo kasdienius vieną kartą naudojamus daiktus:

Termo daugkartiniai puodeliai;

Bambukiniai, metaliniai, silikoniniai šiaudeliai;

Vandens gertuvės;

Daugkartiniai maišeliai;

Bičių vaško maistinė plėvelė ir servetėlės;

Daugkartinio naudojimo kepimo popierius;

Daugkartinio naudojimo šluostės.

Daugkartinių daiktų naudojimas vietoj vienkartinių ne tik apsaugos gamtą nuo per didelės taršos išmetant gausybę šiukšlių, tačiau leidžia ir sutaupyti bei nereikalauja nuolatinių išlaidų.

Pasistenkite venkti greitosios mados ir rinkitės natūralius audinius

Greitoji mada – tai lengvai pagaminami bei pigiai parduodami drabužiai, atspindintys naujausias mados tendencijas. Taigi, šios žemomis kainomis viliojančios prekės tik ir skatina besaikį drabužių pirkimą.

Susidėvėję ar net nespėję susidėvėti greitosios mados drabužiai ilgai nelaukus atsiduria sąvartyne, kur aplinką teršia cheminėmis medžiagomis, esančiomis drabužių dažuose. Be to, skaičiai rodo, jei anksčiau žmonės vieną drabužį dėvėdavo bent 40 kartų ir tik tada išmesdavo, dabar apsiribojama vos 7 kartais.

Kaip galime pakeisti situaciją ir gyveni tvariau? Išeitis paprasta – drabužius pirkite apgalvotai. Verčiau rinkitės kokybišką ir brangesnį drabužį, nei kelis abejotinos kokybės gaminius. Taip pat pirkdami drabužį atkreipkite dėmesį į audinį – iš ko jis pagamintas ir kokios jo sudėtinės dalys. Pirmenybę teikite natūraliems audiniams, pavyzdžiui, linui.

Lininis audinys ekologiškas, tai visiškai natūralus, gamtai draugiškas pasirinkimas, nedarantis žalingo poveikio gamtai. Be šių pliusų, linas naudingas ir pačiam žmogui bei jo sveikatai, kadangi audinys pasižymi antibakterinėmis savybėmis, tinka alergiškiems žmonėms. Ši medžiaga sudaro palankų mikroklimatą odai: sugeria drėgmę, yra laidus orui, o žiemą palaiko kūno temperatūrą ir maloniai šildo. Negana to, lininiais drabužiais džiaugsitės daug metų, kadangi audinys yra ilgaamžis ir nesusidėvintis.

Vienas patikimų ir tvarių pasirinkimų – greitąją madą į kokybę raginantys keisti „Lino gijos“ . Be abejonės, visada stilingi ir ilgaamžiai drabužiai sužavės ne vieną, tad pasižvalgyti po lininių rūbų katalogą galite čia.

Pirmenybę teikite ekologiškai patalynei

Sąmoningo ir tvaraus gyvenimo būdas labiausiai atsispindi namuose, todėl dar vienas žingsnis natūralesnio ir sveikesnio gyvenimo link – tinkamas patalynės pasirinkimas.

Neretai įprasti patalynės komplektai, išsiskiriantys ryškiais raštais, yra pilni cheminių medžiagų, esančių audinių dažuose. Pastarieji gali ne tik neigiamai paveikti jūsų sveikatą, bet ir pakenkti aplinkai.

Štai kodėl patariama atsisakyti įprastos patalynės ir įsigyti ekologišką, pagamintą iš natūralios medžiagos, pavyzdžiui, lino. Be to, lininiai patalai padeda palaikyti pastovią kūno temperatūrą miegant, yra laidūs orui ir sugeriantys prakaitą, kas užtikrins ramų, sveiką bei kokybišką miegą. Be to, linas savo subtilia išvaizda miegamajame sukuria jaukią bei estetišką aplinką ir tinka tiek moderniam, tiek klasikiniam namų stiliui.

Norintiems atrasti kokybišką lininę patalynę, „Lino gijos“ siūlo platų asortimentą kiekvieno skoniui. Įsitikinkite ir pasižvalgykite čia.